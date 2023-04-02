Aldatıldı, affetmedi, ihaneti şarkı yaptı: Shakira yeni aşkının peşinden Amerika'ya taşınıyor!

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Sonu hüsranla biten çoğu aşkın bir yerinde, çoğu zaman bir aldatma hikâyesi saklı oluyor. Üstelik tüm dünyanın tanıdığı bir isimseniz bu acı deneyimler tüm dünyanın gözü önünde yaşanmak zorunda kalıyor. Tıpkı aylardır dillerden düşmeyen Shakira ve Gerard Pique arasında geçenler gibi.

Dünyanın en sevilen şarkıcılarından biri olan Shakira ve en başarılı futbolcularından Gerard Pique, yıllarca parmakla gösterilen bir aşk yaşayıp, iki çocuk ve güzel bir yuvaya sahip olmuş; bu ilişki herkes tarafından ilgiyle izlenmişti.

Shakira, yıllar boyunca futbolcu aşkı Pique’nin maçlarına gşiderek ona tribünden de destek vermişti

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Artık yıkılmaz bir kale gibi olan ve adları birbirlerinden ayrı anılmaz hale gelen çift geçen yıl mayıs ayında aniden ayrılık kararlarıyla gündeme bomba gibi düşmüştü. Bu çok konuşulan ayrılığın ardından 36 yaşındaki yıldız futbolcu Gerard Pique’nin, iki çocuğunun annesi 46 yaşındaki Shakira’yı, daha genç bir kadın için terk ettiği, hatta bu ilişkinin çift birlikteyken başladığı ve Pique’nin Shakira’yı aldattığı ortaya çıkmıştı.

Bir süre bu durumu saklamaya çalışan Gerard Pique bu çabaların artık bir işe yaramadığını fark edince 24 yaşındaki yeni aşkı Clara Chia’yla el ele yakalanmaya aldırmadan aşkını yaşamaya başladı hatta sevgilisiyle çekilmiş bir aşk pozunu Instagram hesabından paylaştı. Bu herkesin film izler gibi ilgiyle takip ettiği aşk ve ihanet hikâyesinin devamında yaşananlarsa aylarca manşetlerin tepesinde yer alacaktı.

Pique ve uğruna Shakira'yı terk ettiği yeni sevgilisi Clara Chia, aylarca saklı gizli yaşadıkları aşklarını artık gizlemiyor

12 yıllık bir aşk yaşadığı, 8 ve 10 yaşlarındaki iki oğlunun babası Gerard Pique’nin ihanetini affedemeyen Shakira bir intikam şarkısı yazdı, şarkı sadece sözleriyle çok konuşulmakla kalmadı, listelerin zirvesine yerleşti ve dinlenme rekorları kırdı. Büyük fırtınalar koparan şarkıdan sonra Gerard Pique’nin kendi hayranı futbol severler bile ona sırt çevirdi ve yıldız futbolcu bu ihaneti yüzünden eleştiri yağmuruna tutuldu.

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Bu intikam şarkısıyla birlikte başlayan fırtına dinmek bilmedi. Shakira, Gerard Pique’nin annesiyle komşu olduğu evinin balkonuna, kayınvalidesi görsün diye kocaman bir cadı figürü koydu. Gerard Pique ise Shakira’nın şarkının sözlerinde, kendisiyle ilgili kısımlara paylaştığı fotoğraflarla cevap verdi.

Çocukların velayeti Shakira'da kalacak: Yıldız şarkıcı Miami'ye yerleşiyor

Başarılı futbolcu en sonunda da hayatını kendi istediği gibi yaşayacağını ve kimseye hesap vermeyeceğini söylediği bir açıklama yaptı. Tam sular duruldu, herkes artık kendi yoluna gidiyor diye düşünmeye başladığımızdaysa Shakira cephesinden bomba bir haber geldi.

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Son günlerde İspanyol basınının manşetlerinden düşmeyen yeni habere göre Shakira için tüm bu kavgalar, şarkı sözlü atışmalar geride kalmıştı. Dedikodulara göre yıldız şarkıcı Pique’nin ihanetini unuttu ve o da yeni bir aşka yelken açtı. Bu yeni aşkın istikameti ise Miami’ydi.

Bu mutluluk fotoğraflarda kaldı...

Shakira’nın Miami’de de bir evi olduğu ve sık sık oraya gittiği yıllardır bilinen bir gerçek. İşte şimdi basının iddia ettiğine göreyse Shakira bu ziyaretlerinde gönlünü yeni bir aşka kaptırdı ve artık çok mutlu. Miami’ye sık sık gitme sebebinin oradaki evi ve Amerika’daki işleri yüzünden değil de bu yeni gizemli aşkı için olduğu ileri sürülen Shakira’nin kritik bir karar verdiği de iddia edildi.

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Güzel yıldız iddialara göre bu ay içinde Barcelona’daki evini geride bırakıp, iki çocuğunu da yanına alarak tamamen Miami’ye yerleşecek. Aslında ihanete uğrayan, yuvası dağılan ve adı sürekli olarak manşetlere taşınan bir yıldız için tebdili mekanda ferahlık vardır deyip bu kararı almak çok da şaşırtıcı değil. Ama söylenenlere göre bu kararın ardında sadece bu saydıklarımız yok.

Gerard Pique, ihanet ortaya çıktıktan sonra bu fotoğrafı paylaşınca hayranlarından büyük tepki almıştı

Shakira Miami’ye taşınarak hem yeni bir hayata yelken açacak hem de bu gizemli sevgilisine daha yakın olacak ve aşkını rahatça yaşayacak. İspanya’dan gelen son dedikodulara göre herkese talimat veren Shakira, çocuklarının eğitimine Miami’de devam edeceğini çoktan okullarına bildirmiş. İspanya’dan Amerika’ya taşınma sürecininse nisan ayı içinde biteceği konuşuluyor.

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Shakira’nın Miami’de hem yakın akrabaları hem de birçok yakın arkadaşı yaşıyor. Yıldız şarkıcının burada 14 milyon dolar değerinde, saray yavrusu gibi bir evi de var. Üstelik Shakira bu evi 2018’te satışa çıkarmıştı ancak oraya yerleşme kararı alınca satılık ilanı birkaç ay önce kaldırıldı.

Shakira'nın Miami'ye taşınma kararında yaşadığı yeni aşkın etkili olduğu söyleniyor

Geçen mayıs ayında ayrıldığı Pique’yle aralıkta çocukların velayet anlaşmasını da imzalayan Shakira, oğullarını tatillerde ve özel günlerde görüşmeleri için babalarına teslim edecek ama çocukların velayeti onda olacak. Shakira’nın bu göç yolculuğuna yaşları iyice ilerleyen ve sağlık sorunları olan anne ve babasını da katacağı ve onları da Miami’de yaşamaları için yanında götüreceği söyleniyor.