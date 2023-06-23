Evlilik yıldönümünde eşine seslendi: Gözlerimiz buluştuğu ilk andan beri kalbim senin

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Ama çok uzun yıllardır gözü de gönlü de tek bir kişide… Jackie Titone, 1999’da Hollywood’da adının duyulduğu ilk rollerinden birini o zamanlarda çoktan ünlenmiş olan Adam Sandler’la karşılıklı canlandırdığında, ikisi de muhtemelen, bugün gelecekleri noktayı hesaba katmamıştı…

Adam Sandler ve Jackie Titone, 1999’da birlikte kamera karşısına geçtiklerinde tanıştılar ve o günden beri birlikteler

Film setinde başlayan bu aşk, 2003’te evlilikle taçlandı. 1999’dan beri hiç birbirlerinin elini bırakmayan Adam ve Jackie Sandler’ın bu evlilikten Sadie ve Sunny adında iki kızı var. Jackie Sandler, gösteri dünyasına modellik yaparak girmiş olsa da sonradan oyunculuğa yöneldi ve yapımcılık da yapmaya başladı.

22 Haziran 2003'te evlenen çift dün 20. evlilik yıldönümlerini kutladı

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İlk kez Adam Sandler’la karşılıklı rol aldıkları filmde bir garsonu oynayan Jackie Sandler, yıllar içinde eşiyle birlikte birçok önemli yapımda yer aldı ve Hollywood’da adını duyurdu. Çiftin 17 yaşındaki büyük kızı Sadie de anne ve babası gibi oyunculuğu seçti. Sandler ailesi önümüzde yıl üçünün birlikte başrolde yer alacağı film üzerinde çalışmaya devam ediyor.

24 yıldır büyük bir aşk yaşayan Adam ve Jackie Sandler'ın iki de kızları var

Hollywood’da pek örneği görülmeyen mutlu bir evliliğe sahip çift aşklarında 24, evliliklerindeyse 20 yılı geride bıraktı. Karısına olan aşkını her fırsatta dile getiren Adam Sandler, evliliklerinin 20. yılını da Instagram hesabından paylaştığı düğün fotoğrafları ve Jackie Sandler’a hitaben yazdığı romantik bir mesajla kutladı.

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“Seninle evlenirken ağzımdan çıkan ’Evet!’ cevabı bana ömrümün en güzel hediyesi oldu. Gözlerim seni ilk gördüğünden beri kalbim sana ait. Ve seni ve güzel ruhunu her geçen gün daha da çok sevmeye devam ediyorum. Biz, çocuklar… Hep böyle devam edelim. Size verecek sevgim öyle çok ki.”

Aynı zamanda iyi de bir müsizyen olan ve gitar çalan Adam Sandler, konser için sahneye çıktığında da karısına olan aşkını tüm dünyaya ilan etmeden duramıyor

Jackie Sandler, eşinin kariyer yolculuğunda da her zaman en büyük destekçilerinden biri oldu. Onunla birlikte rol aldığı filmler bir yana; eşinin perdede canlandırması zor ve zor olduğu ölçüde takdir toplayan rolleri kabul etmesi konusunda ısrarcı davrandı. Adam Sandler da, bu rollerle kazandığı ödülleri alırken yaptığı konuşmalarda, başarısında büyük pay sahibi ve meslektaşı da olan eşinin adını anmayı hiç ihmal etmedi.

Çiftin kızları artık büyüdü: 17 yaşındaki Sadie ve 14 yaşındaki Sunny anne ve babalarıyla kamera karşısına geçmeye de başladı

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Jackie Sandler, Adam Sandler’la birden fazla kez kamera karşısına geçmiş Jennifer Aniston’la da çok iyi arkadaş. Eşinin rolü gereği kamera karşısında yakınlaştığı Aniston’ı hiç kıskanmadığı gibi Sandler’a bu gibi sahneler için de en büyük yardımı yapan kişi.

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20 yıllık bu evliliği hâlâ böyle mutlu bir şekilde yürütmenin sırrını veren Adam Sandler , elimizden gelen tüm çabayı gösterdiklerini söylerken “Birlikte çok vakit geçiriyoruz ve bunu seviyoruz. Birlikte gülüyoruz ve birbirimizi gerçekten dinliyoruz. Ve yaptığımız her şeyde ben onun, Jackie de benim destekçim oluyor.” diyor. Ama en büyük sırrı ve belki de böylesine mutlu bir hayatın kapısını açacak anahtarı sona saklıyor: