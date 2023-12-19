40 yıllık aşklarını hiçbir şey söndüremedi: Sırları hiç evlenmemek!

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Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte Hollywood’un ünlü isimleri, gösteri dünyasının yıldız sanatçıları birer birer zenginlerin uğrak yeri Aspen’e akın etmeye başladı. Kış tatillerinin bu gözde kayak ve alışveriş merkezi her yıl bu zamanlar sayısız ünlü misafiri ağırlıyor.

Goldie Hawn ve Kurt Russell, Hollywood'un en neşeli ve güler yüzlü, en sevilen çiftlerinden... Onları 40 yıldır birbirlerinden ayrı gören olmadı... Üstelik ikisi de 80 yaşına yaklaşmalarına rağmen tutkulu birer aşık olmaktan hiç vazgeçmediler

Yeni yıl tatili için Aspen’i seçenler arasında Hollywood’un yıldız çifti 78 yaşındaki Goldie Hawn ve 72 yaşındaki Kurt Russell da var. Aspen sokaklarında ellerinde alışveriş poşetleriyle görüntülenen çift bir kez daha yıllara dayanan aşklarını sergilediler.

Yeni yıl tatili için Aspen'e giden çift yine el ele kol kola gezerken görüntülendi: Alışverişe çıkan Hawn ve Russell mağaza gezerken her fırsatta öpüşüp koklaşmayı da ihmal etmedi

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Her zamanki gibi el ele kol kola yürüyen Goldie Hawn ve Kurt Russell, yılbaşı alışverişi turunda neşeli bir sohbete daldılar, her fırsatta da birbirlerini öpücüklere boğdular. Birlikteliklerinde 40 yılı deviren ünlü çift Hollywood’un zamana dayanan, geçen yıllara aldırmayan en sağlam birlikteliklerinden birini yaşıyorlar.

Aşkların pek de uzun ömürlü olmadığı Hollywood'da 40 yıldır devam eden mutlulukları hep merak konusu olan Goldie Hawn ve Kurt Russell çiftinin sırrı bugüne kadar evlenmeyi hiç akıllarına bile getirmemek!

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Kurt Russell ve Goldie Hawn çiftinin 40 yıl önce başlayan aşklarının ilk günkü gibi güçlü kalması büyük ilgi çekiyor. Russell ve Hawn, hâlâ bu efsaneye dönüşen aşkı ve yıllara dayanan tutkulu birlikteliklerini sık sık sile getirmeye devam ediyor. Birlikte filmlerde oynayan, çocuklarını büyüten ve şimdi de torun bakan çiftin sırrını herkes merak ediyor.

Goldie Hawn daha önce iki, Kurt Russell ise bir kez evlenmişti: Bir araya geldiklerinde o imzayı atmamaya karar verdiler ve neredeyse yarım asrı birlikte devirmeyi başardılar

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Goldie Hawn ve Kurt Russell'ın yolları ilk olarak 1966 yılında bir film setinde kesişmişti. İkinci kez 1983’te yeniden bir başka film için birlikte kamera karşısına geçtikleri günden beriyse birbirlerinin elini hiç bırakmadılar. Goldie Hawn, Kurt Russell'la birlikteliğinden önce 2 kez evlenmiş, Russell da Hawn’a gönül vermeden önce 1 kez evlilik yapmıştı.

Ünlü çift 40 yıllık birlikteliklerinde Goldie Hawn’un ilk evliliğinden doğan çocukları Kate ve Oliver Hudson'ı ve Kurt Russell’ın ilk evliliğinden olan oğlu Boston Russell'ı birlikte büyüttü. Anne babaları başka olsa da bu üç çocuk Goldie Hawn ve Kurt Russell’ı kendi anne babaları olarak gördü ve onlara böyle hitap etti. Çiftin 40 yıllık ilişkisinden Wyatt adını verdikleri bir de oğulları oldu. Wyatt'ın eşi Meredith ikinci çocuklarına hamile ve ünlü çift böylece yakın zamanda sekizinci torunlarına kavuşacak.

Bir araya geldiklerinde ise evlenmeyi düşünmedi ünlü çift. Yıllar akıp gittikten sonra da evlenmek fikri hayatlarından çıkıp gitti. Büyük mutlulukla yapılan evliliklerin kısa sürede bittiği Hollywood’da bunca sene birlikte kalmalarının sırrı belki de bu oldu…

Çiftin yıllardır süren romantizmleri, daha doğrusu evlilik cüzdanlarının olmaması, yıllardır karı koca olarak değil de sevgili olarak kalma kararlarını sorgulayan medya ve hayranları için uzun zamandır bir muamma.

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Yıllar boyunca da sürekli olarak neden evlenmedikleri ve evlenip evlenmeyecekleri sorulup durdu Goldie Hawn ve Kurt Russell’a. Onlar da hep buna gerek olmadığını hatta bunu hiç konuşmadıklarını söylediler. 2000’li yılların başında birkaç kez çiftin aralarının bozulduğu ve ayrılacakları söylentileri çıkmış olsa da onlar hep bunu yalanlayıp yollarına devam ettiler.

Goldie Hawn hayat arkadaşı Kurt Russell'ı görür görmez ondan etkilendiğini söylemiş, en çok da başka bir adamdan doğan çocuklarına babalık yapmasına vurulmuştu: "Çocuklarıma bakışları öyle hoşuma gitti ki. Ayaklarım yerden kesildi". Kurt Russell da sevgilisi Goldie Hawn'a duyduğu aşkı "Harika hayatımı sana borçluyum. Dünyanın tüm yıldızları bir araya gelse senin yaktığın bir mumun ışından daha parlak olamazlar. Goldie dışında kimsenin yanında olmak istemezdim." sözleriyle anlatmıştı.

Ünlü çifte uzun yıllardır neden evlenmedikleri sorusu sürekli olarak sorulmaya devam etti. Goldie Hawn geçtiğimiz aylarda katıldığı özel CNN yayınında Kurt Russell’la neden hiç evlenmediklerini ve buna rağmen 40 yıldır bu ilişkiyi nasıl büyük bir bağlılıkla devam ettirdiklerini anlattı. Sunucunun “İkiniz neden hiç evlenmediniz?” sorusuna “Neden evlenelim ki? Bence bu daha doğru bir soru, öyle değil mi?” diyerek cevap verdi.

Evlenip boşanmak yerine ilişkilerini attıkları bir imza olmadan yaşatmaya çalışmak... İşte ünlü çiftin yıllara direnen aşkının sırrı!

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Goldie Hawn boşanmanın oldukça çirkin ve maliyetli bir iş olduğunun da altını çizdi ve sunucuya “Kaç boşanma gerçekten ‘eğlenceli’ şekilde sonlanmıştır? Kaç boşanma taraflara ‘ucuza’ mal olmuştur? Kaç boşanma sonrasında zaten nefret etmeye başladığınız insandan daha çok nefret etmemişsinizdir? Kaç boşanma çocukların hayatını kâbusa çevirmemiştir?” diye sordu.

Goldie Hawn her sabah uyandığında Kurt Russell kocası olduğu için değil uyanında yanında onu görmekten mutlu olduğu için bu ilişkiye devam ettiğini, bunun da kendisi için en önemli şey olduğunu söylemişti

Uzun yıllardır evlilikle ilgili bu tür sorulara maruz kalan çift bu konuda her zaman oldukça açık yürekli davranmış ve ilişkileriyle ilgili bu detayı samimiyetle anlatmıştı. Hatta Goldie Hawn 7 yıl önceki bir başka röportajında da Kurt Russell’la evlenmiş olsalardı çoktan boşanmış olacaklarını da iddia etmişti. Ve ikisinin de “evliliğin bir ilişkinin çimentosu olduğuna” inanmadıklarını açıklamıştı.