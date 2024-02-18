Kovboy sevgilisiyle mutluluğu yeniden buldu: Aşk pozlarını bu kez kendi paylaştı

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Kardeşi Gigi’yle birlikte moda dünyasına damga vuran Bella Hadid bir süredir Lyme hastalığı yüzünden çok zor günler yaşıyordu. Kene ısırmasıyla geçen ve hastaların hayatını korkunç bir kâbusa çeviren bu hastalık ünlü modele yıllardır büyük acılar çektiriyor. Bella Hadid hayatını kâbusa çeviren hastalığı yüzünden ilişkisini bitirmiş, mesleğine de ara vermek zorunda kalmıştı

HASTALIĞI YÜZÜNDEN HEM İŞİNDEN HEM AŞKINDAN VAGEÇMİŞTİ

Geçen yıl bir anda ortadan kaybolan Bella Hadid, artık çektiği acıların çok arttığını ve tedavisinin günlük hale geldiğini söyleyerek çok sevdiği modellik mesleğine de ara vermek zorunda olduğunu açıklamıştı.

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Bella’nın sevgilisi Marc Kalman’la yaşadığı üç yıllık ilişkisi de bu süreçte sona ermişti. Bella, annesi Yolanda Hadid’in çiftliğine kapandı ve başucundan hiç ayrılmayan doktorları ve hemşireleriyle zorlu tedavi sürecine devam etti. Kollarına bağlı serumlarla ve üzerinde pijamalarıyla çekilmiş fotoğraflarını da hayranlarıyla paylaştı. Bella Hadid'in kovboy aşkı Adan Banuelos, ABD'nin en ünlü at yetiştiricilerinden ve binicilerinden biri

ZOR GÜNLER GERİDE KALDI, YENİ AŞK AYAKLARINI YERDEN KESTİ!

Yaşadığı zor günleri geride bırakan ve sağlığı yeniden ayağa kalkıp mesleğine devam edeceği kadar düzelen güzel yıldız bir yandan da yeni bir aşka yelken açtı. Son birkaç aydır yayılan söylentiler Bella Hadid ve yeni sevgilisinin öpüşürken çekilmiş fotoğraflarıyla doğrulanmıştı.

Gözleri yeniden aşkla gülmeye başlayan ünlü model sır gibi sakladığı ilişkisinin ve gizli doğum günü partisinin fotoğraflarını kendi paylaşarak aşkını herkese ilan etmiş oldu

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Süper model bu kez gönlünü bir kovboya kaptırdı! Hadid’in yeni aşkı, 34 yaşındaki Adan Banuelos, ABD’nin en ünlü at eğitmenlerinden ve binicilerinden bir olarak tanınıyor. Teksas’ta devasa bir çiftliği olan, burada at yetiştiriciliği yapan Banuelos, binicilik yarışlarında ve rodeolarda elde ettiği başarılarla epey ünlenmiş bir isim.





AŞKIN EN SAĞLAM KANITLARINI KENDİ ELİYLE PAYLAŞTI

Bella Hadid de bir süredir vaktinin çoğunu bu çiftlikte geçiriyor. Hatta ünlü model birkaç ay önce sevgilisinin atlarından biriyle binicilik yarışmasına katılmıştı. Bella yarışmada derece alamadı ancak at üzerindeki fotoğrafları büyük ilgi çekti.

Çiftin samimi pozları daha önce sosyal medyaya yansımıştı... Bella Hadid en sonunda yeni aşkıyla en aşk dolu özel anlarını bile kendisi paylaşarak bu ilişkinin adını koymuş oldu

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Ekim ayından beri aşk yaşadıkları söylenen çiftin ilişkisi en sonunda resmileşti. Bunu da Bella Hadid kendi eliyle yaptı. 9 Ekim’deki 27. doğum gününde çekilmiş fotoğraflarını geçtiğimiz gün Instagram hesabından paylaşan Bella Hadid, yeni sevgilisiyle sarıldıkları bir fotoğrafı ve doğum günü kutlaması sırasında onu öptüğü bir videoyu da 60 milyon takipçisiyle paylaştı. Bella Hadid çiftlik hayatını çok seviyor, üstelik uzun yıllardır da atlarla haşır neşir olan iyi bir binici... Hal böyle olunca yeni sevgilisinin yaşantısına ayak uydurması hiç zor olmadı

KÜÇÜK YAŞLARINDAN BERİ ÇİFTLİKLERLE VE ATLARLA İÇ İÇE YAŞIYOR

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Bella Hadid, kovboy aşkıyla bir araya geldiğinden beri giyim tarzı da dikkat çekici bir şekilde değişti. Küçük bir kız olduğu günlerden beri at binen, annesinin çiftliğinde bolca vakit geçiren Bella Hadid, zaten atlarla ve binicilikle epey ilgiliydi.

GİYİM TARZI DA YENİ AŞKIYLA BİRLİKTE DEĞİŞTİ: BAŞINDAN KOVBOY ŞAPKASINI ÇIKARMIYOR

Artık yaptığı paylaşımlarda sevgilisinin atlarıyla birlikte verdiği tatlı pozlar olan Hadid, kovboy modasına uygun şekilde, baştan aşağı denim takımlar, jean üstler, püsküllü yelekler ve kocaman kovboy şapkalarıyla karşımıza çıkıyor. Bella Hadid'i artık başında kovboy şapkası olmadan görmek zor...

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DOĞUM GÜNÜ PARTİSİNİ AHIRDA YAPTI

Ünlü model fotoğraflarını aylar sonra paylaştığı doğum gününü de sevgilisi Adan Banuelos’un çiftliğinde kutladı. Bir avuç yakınlarının katıldığı samimi kutlama çiftlikteki kocaman ahırlardan birinde gerçekleşti. Ahırın içine asılan ışıklar ve süslerle çevrili aşıklar Bella Hadid pastasındaki mumları üfledikten sonra bolca öpüşüp sarılarak ünlü modelin yeni yaşını kutladı.