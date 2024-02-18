Sevgilisiyle rahatça görüşmek için çiftlik almıştı: İşte ünlü çiftin yeni aşk yuvası

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Adları ilk olarak geçen yılın ekim ayında birlikte anılmaya başlayan Bradley Cooper, Gigi Hadid çifti basının büyük ilgisi ve peşlerinden hiç ayrılmayan Paparazziler yüzünden bir türlü rahat edemediler.

Aşk dedikodularının çıktığı ilk dönemlerde basının yoğun ilgisinden bunalan ünlü çift birlikte görüntülenmemek ve daha fazla dedikodu çıkmasını önlemek için birlikte görüntülenmemeye çalışıyordu.





AYLARCA KAÇTILAR… ARTIK EL ELE KOL KOLA OLDULAR

Aradan aylar geçip ilişki ilerleyince Cooper da Hadid de daha rahat davranmaya, birlikte dışarı çıktıklarında yan yana olmayı dert etmemeye başladılar.

İlk zamanlarda uzaktan görenlerin sadece gezintiye çıkmış iki arkadaş gibi görebileceği aşıklar son haftalarda artık kimseye aldırmadan el ele, kol kola bir haldeler ve aşklarını artık dünyaya ilan ettiler.

Cooper ve Hadid ilk zamanlarda yan yana yürüseler de aralarındaki aşkı açık etmeden, arkadaş gibi görünmeye çalışıyordu

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ESKİ AŞKINI YENİ SEVGİLİSİYLE TANIŞTIRAN KENDİSİYDİ

Uzun yıllar Gigi Hadid’in yakın arkadaşı olan Rus model Irina Shayk’la birlikte olan, bu ilişkiden bir de 6 yaşında Lea adında kızı var. Hatta söylenenlere göre Cooper ve Hadid’i uzun yıllar önce tanıştıran da Shayk olmuştu.

Gigi Hadid ve Bradley Cooper'ı yıllar önce Irina Shayk tanıştırmıştı... Bir süredir kızının babası Cooper'ı yeniden elde etmek istediği söylenen Rus model bu yaptığından şimdi çok pişman olmuş durumda...

Gigi Hadid ise ünlü şarkıcı Zayn Malik’le büyük bir aşk yaşamış, çiftin bu ilişkiden Khai adını verdikleri 3,5 yaşlarında bir kızı olmuştu. Gigi ve Zayn Malik’in bir küs bir barışık devam eden aşları Zayn Malik'in Gigi Hadid'in annesi Yolanda Hadid'le kavga etmesinin ardından bitmişti. Bradley Cooper'ın Gigi Hadid'e yakın olmak ve onunla daha sık görüşebilmek için satın aldığı evin içi böyle görünüyor

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İKİSİNİN KALBİ DE BOŞ KALMIŞTI

Gigi Hadid’in adı daha sonra Leonardo DiCaprio ile anıldı ancak bu aşk bir dedikodudan ibaret kaldı. Cooper’ın ise Irina Shayk’tan ayrıldıktan sonra kalbi boş kalmıştı.

İkisi de artık bekar birer ebeveyn olan ünlü isimler aşkı yeniden birbirlerinin kollarında buldu. Hatta aralarındaki aşkın hızlıca ilerlemesinin bir sebebi de yaşları birbirine yakın kızları olması dendi.

Gigi ve Bella Hadid kardeşler sık sık anneleri Yolanda Hadid'in çiftliğinde kalıyor... Gigi, küçük kızı Khai'yle sürekli bu evde, doğayla baş başa vakit geçiriyor

ARKADAŞ EVİNDE GİZLİCE BULUŞMAK CANINA TAK ETTİ: PARAYA KIYIP ONA YAKIN OLMAK İÇİN EV BULDU

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İkisi de New York’ta yaşayan taze aşıklar gazetecilerden sürekli kaçtıkları dönemde rahatça görüşebilmek için Gigi Hadid’in yakın arkadaşı Taylor Swift’in boş duran evlerinden birinde buluşuyordu.

Cooper en sonunda dayanamayıp Gigi Hadid’le rahat rahat buluşabilmek için paraya kıyıp kendine 100 dönümden fazla bir araziye yapılmış görkemli bir çiftlik evi satın aldı. Aralık ayında ortaya çıkan bu haberden sonra bu yeni aşk yuvasının için de ilk kez ortaya çıktı.Ço

Çok büyük bir araziye kurulu çiftlik evinin yakınında özel bir gölet de var... Cooper, sevgilisine yakın olmak için bu evi almış olsa da kendi memleketi de aynı yerde yani bölgenin zaten yabancısı değil

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SEVGİLİSİNİN ÇİFTLİĞİNE KOMŞU ÇİFTLİK ALDI

Philadelphia yakınlarındaki, yanında bir de özel gölet bulunan bu romantik çiftlik evinin 6,5 milyon dolar değerinde olduğu ve sevgilisi Gigi Hadid'in aile çiftliğine komşu sayılabilecek kadar yakın olduğu biliniyordu.

Ünlü çiftin aşk yuvası hem rustik çizgiler taşıyor hem de modern bir mimari anlayışla yenilenip konforlu hale getirilmiş

Gigi ve Bella Hadid kardeşlerin annesi Yolanda Hadid’e ait olan aynı bölgedeki çiftlik ünlü modellerin sık sık kafa dinlemek için gittikleri evleri. Kendi memleketi de Philadelphia yakınlarındaki Abington Township olan Bradley Cooper, aşkına yakın kalabilmek için çareyi bu çiftlik evini almakta buldu.

Taze aşıklar bir süre aralarında bir şey yokmuş gibi davransa da artık ilişkileri herkes tarfından duyulunca daha rahat hareket etmeye başladı

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ROMANTİK AŞK EVİNDE YOK YOK!

Usta aktörün Gigi Hadid’in evine birkaç dakika mesafedeki çiftlik evi aslında 1704 yılında inşa edilmiş olan geniş bir malikane. Malikanenin yedi yatak odası ve altı banyosunun yanı sıra bir konuk evi ve bir de atlar için ahırı var.

Bir çiftlik evinin tüm konforuna sahip olan aşk yuvası şömineler, çıplak taş duvarlar ve büyüleyici ahşap kirişli tavanlarla süslü. Evin bu rustik görünümünün yanında modern çizgilerle donatılmış bir mutfağı ve banyoları var.

Bradley Cooper’ın bu yeni aşk yatırımında geniş bir fitness salonu, havuz ve hemen yanında kano ve kayıkla gezilebilecek 20 dönümlük sakin bir özel göle erişim de bulunuyor.