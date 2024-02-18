Ünlü oyuncu aşkından bir an bile ayrı kalmak istemiyor… İlk ciddi adımı attılar: Evim evindir sevgilim!

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2016’da ayrılan Brad Pitt ve Angelina Jolie ancak 2019’da resmen boşanabilmişti. Çocuklarının velayeti ve birlikte satın aldıkları mülklerle ilgili davalar ise hâlâ devam ediyor.





ESKİ KARISI KENDİNİ ÇOCUKLARINA ADADI, PITT YENİ AŞKA YELKEN AÇTI

Angelina Jolie ayrılıktan sonra giderek içine kapandı, gönlünü aşka kapattı ve kendini artık tamamen çocuklarına adadığını söyledi. Onun adı kimseyle anılmazken Brad Pitt için farklı güzellerle aşk yaşadığı söylendi.

Bunlar da en sonunda sadece birer dedikodudan ibaret kaldı. Usta aktör bu asılsız söylentilerden sonra gönlünü gerçekten bir güzel kaptırdı ve bir yıldan fazladır devam eden bu ilişki en sonunda atılan ciddi bir adımla gündemde. Brad Pitt bir buçuk yıldır 34 yaşındaki Ines De Ramon'la büyük bir aşk yaşıyor

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“ESMER GÜZELİ” HOLLYWOOD’UN YABANCISI DEĞİL

İlk kez Kasım 2022'de aşk yaşadıkları basına yansıyan Pitt ve 34 yaşındaki, “esmer güzeli” olarak anılan Ines De Ramon’un artık aynı evde yaşamaya başladığı ortaya çıktı. Ines De Ramon, ünlü bir mücevher firmasının yöneticisi.

Ines De Ramon, 3 yıl evli kaldığı Paul Wesley'den Brad Pitt'le ilk kez görüntülenmesinden hemen önce ayrılmıştı

Aynı zamanda da Vampire Diaries dizisiyle tanınan ünlü aktör Paul Wesley’nin eski eşi. Ramon, hem mesleği hem de yaptığı evlilik nedeniyle aslında gösteri dünyasına uzak bir isim değil.

EN SONUNDA BİRLİKTE YAŞAMAYA BAŞLADILAR

Esmer güzelin Brad Pitt’le nasıl tanıştığı bilinmiyor ancak belli ki ikili Hollywood’da sık sık aynı ortamlarda bulunuyordu. İlişkilerinde bir yılı dolduran Brad Pitt ve Ines De Ramon’un çok mutlu olduğu ve durumun giderek daha ciddi bir hal aldığı bir süredir konuşuluyordu.

Brad Pitt'in Ines De Ramon'la çok mutlu olduğu ve onu yanından bir an bile ayırmak istemediği konuşuluyor... Ünlü çift en sonunda birlikte yaşamaya başladı

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ABD basınına yansıyan haberlere göre Ines De Ramon en sonunda Brad Pitt’in evine taşındı ve ünlü aşıklar birlikte yaşamaya başladı. Çifte yakın kaynaklar bunun epey yeni bir gelişme olduğunu, Ramon’un artık Pitt’le birlikte yaşadığını söylediler. Ünlü aşıkların birlikte ilk fotoğrafları Kasım 2023'te çekilmişti

ONLAR SAKLAMAYA ÇALIŞSA DA BU AŞK BİR BUÇUK YILDIR DEVAM EDİYOR

Yakın çevreleri "İlişkileri çok güçlendi ve iyi ilerliyor. Brad Pitt her zamankinden daha mutlu" yorumları yapıyor. Ancak Ines De Ramon’un yakışıklı aktörün yanına taşınmasına rağmen kendi evini de kapatmadığı söyleniyor.

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İlk kez 2022’nin sonlarına doğu bir konser çıkışı birlikte görüntülenen Brad Pitt ve Ines De Ramon’un aslında birkaç aydır görüştükleri ancak bunu herkesten sakladıkları iddia edilmişti. Bir ay sonra da esmer güzeli usta aktöre doğum günü partisinde eşlik etti. Ines De Ramon Pitt'le birlikte olmaya başladığından beri boynundaki kolyesinin ucunda B harfini taşıyor

HAVUZ BAŞINDAKİ POZ ÇOK KONUŞULMUŞTU

2023 boyunca da ikilini adları sık sık birlikte anıldı. Uzun bir süre ise birlikte görüntülenmekten kaçtılar. Ocak ayında romantik bir tatil için baş başa Cabo’ya giden çift burada da birlikte görüntülendi.

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Brad Pitt havuz başında senaryo okurken Ines De Ramon da onun yanında üstsüz şekilde güneşleniyordu. Artık ilişkileri saklanamayacak hale geldikçe Pitt ve Ramon da yavaş yavaş saklanmaktan vazgeçmeye başladı. İkili en son Santa Barbara Film Festivali'nde birlikte görüntülendi

“O BENİM KIZ ARKADAŞIM”

Brad Pitt’in Angelina Jolie’den ayrıldıktan sonraki bu ilk ciddi ilişkisinde çok mutlu olduğu, Ines De Ramon’un gurur ve mutlulukla etrafındakilere kız arkadaşım diyerek tanıttığı ve onu Hollywood’daki çevresiyle de tanıştırdığı biliniyor.

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PARİS’TEKİ ROMANTİK DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASIYLA AŞKLARINI ADETA DÜNYAYA DUYURDULAR

Çift, Brad Pitt’in 18 Aralık’taki 60. yaş gününü baş başa Paris’e giderek kutlamışlardı. Ellerinde parti balonları, lüks otelde kiralanan süitleri, baş başa çıktıkları romantik yemek derken Paris sokaklarında paparazzilere bol bol fotoğraf veren Pitt ve Ramon aşklarını da bu kısa aşk seyahatinde tüm dünyaya ilan etmişti.