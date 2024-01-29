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Ünlü oyuncuya yıllardır ‘Tersine yaşlanıyor’ diyorlardı… Sosyal medyanın diline düştü: Onun da gençlik sırrı estetikmiş!

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#Brad Pitt#Yüz Gerdirme#Benjamin Button'ın Tuhaf Hikayesi
Ünlü oyuncuya yıllardır ‘Tersine yaşlanıyor’ diyorlardı… Sosyal medyanın diline düştü: Onun da gençlik sırrı estetikmiş
Oluşturulma Tarihi: Ocak 29, 2024 08:27

Her oynadığı film ses getirdi, kadrosunda yer aldığı filmler gişede çok kazandı, eski eşi Jennifer Aniston’la baki kalan arkadaşlıkları, Angelina Jolie’den olaylı ayrılığı çok konuşuldu. Annelerinden ayrıldıktan sonra çocuklarıyla da arası bozuldu.

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Şimdilerde neredeyse yarı yaşındaki, esmer güzeli Ines De Ramon’la mutlu mesut bir ilişki yaşıyor. Bir yandan da eski bir Formula 1 pilotunu canlandırdığı yeni filminin çekimleri için oradan oraya koşturuyor.

Brad Pitt 2008 yapımı The Curious Case Of Benjamin Button filminde tersten yaşlanan bir adamı canlandırmıştı. 60 yaşındaki usta aktör yıllardır ilerleyen yaşına rağmen gerçekten de yaşlanmayan görüntüsüyle gündeme geliyor.

Ünlü oyuncuya yıllardır ‘Tersine yaşlanıyor’ diyorlardı… Sosyal medyanın diline düştü: Onun da gençlik sırrı estetikmiş
Hollywood'un en gözde yıldızlarından bir olan Brad Pitt'in yakışıklılığı ve yıllara meydan okuyan görünümü çok konuşuluyor

Hollywood’un gelmiş geçmiş en yakışıklı aktörlerinden kabul edilen Brad Pitt son birkaç gündür sosyal medyada paylaşılan bir videonun viral olması ve çok konuşulmasıyla yeniden gündeme geldi.

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Bir estetik cerrahın Brad Pitt’in yıllar geçse de yaşlanmayan görünümü hakkında yorum yaptığı TikTok videosunun viral olması yıldız oyuncunun bu gençlik iksirinin aslında doğal olmadığı tartışmasını başlattı.

Ünlü oyuncuya yıllardır ‘Tersine yaşlanıyor’ diyorlardı… Sosyal medyanın diline düştü: Onun da gençlik sırrı estetikmiş
Uzmanlar Brad Pitt'in yüzünü gerdirdiğini iddia ediyor

Brad Pitt'in yüzünü gerdirdiğine dair spekülasyonlar bu videodan sonra bir kez daha konuşulmaya başladı. Yüz estetisyeni ve eski NHS doktoru Dr Jonny Betteridge, bir Instagram videosunda Brad'in gizlice 100.000 sterline ve iki ila üç aylık bir iyileşme sürecine mal olabilen bir ameliyat geçirdiğine dair iddiada bulundu.

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60 yaşındaki aktör, geçen yıl Wimbledon tek erkekler final maçında görüntülendikten sonra geriye doğru yaşlanıyor gibi göründüğünü söyleyen hayranları tarafından “Gerçek hayattaki Benjamin Button” olarak anılmaya başlamıştı.

Ünlü oyuncuya yıllardır ‘Tersine yaşlanıyor’ diyorlardı… Sosyal medyanın diline düştü: Onun da gençlik sırrı estetikmiş
Brad Pitt iki eski eşiyler birlikte: 2002'de Jennifer aniston, 2014'te Angelina Jolie'yle çekilmiş fotoğrafları

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Brad Pitt hiç bıçak altına yatıp yatmadığı konusunda açıklama yapmadı. Ancak ünlü oyuncunun birkaç yıl arayla çekilen fotoğraflarını karşılaştıran uzmanlar onun yüz gerdirme operasyonu geçirdiğine neredeyse emin.

Estetik cerrahlar yıldız ismin 2020 yılında Akademi Ödülleri'nde çekilen fotoğraflarını geçen temmuz ayında Wimbledon'da kortta maç izlerken çekilen fotoğraflarıyla karşılaştırdı “Bu onun dört yıl önce 2020'deki haliydi ve yaşlanmanın normal belirtilerini gösterdiğini görebilirsiniz” dediler.

Ünlü oyuncuya yıllardır ‘Tersine yaşlanıyor’ diyorlardı… Sosyal medyanın diline düştü: Onun da gençlik sırrı estetikmiş
Brad Pitt'in yüzünü gerdirdiği iddiası özellikle geçen yıl Wimbledon finalindeki bu görüntüsü ele alınarak tartışıldı: Temmuz 2023'teki görüntüsü 2020'dekinden oldukça farklı ve gençleşmiş olan Pitt'in aradaki bu süreçte yüz gerdirme operasyonu geçirdiği söyleniyor

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Pitt’in 2020’de yaşının gereği olarak derin statik çizgiler, göz ve orta yüz bölgesinde hacim kaybı ve alt yüzünde bir miktar cilt gevşekliği olduğu ancak geçen yaz sergilediği görüntünün, özellikle de profilden bakıldığında ne kadar genç bir görünüm elde ettiğinin dikkat çekici olduğu söyleniyor.

Estetik cerrahlar Brad Pitt’in yüzünde bu konuda uzmanlığı olmayanların fark etmediği, yüz germe operasyonundan kaynaklı izler de bulunduğunu söylüyor. Bu işlem sırasında etrafındaki deri yerinden kaldırılan kulak memelerinin şekli ve konumunun değiştiğini iddia ediyorlar…

Ünlü oyuncuya yıllardır ‘Tersine yaşlanıyor’ diyorlardı… Sosyal medyanın diline düştü: Onun da gençlik sırrı estetikmiş

Videonun çok konuşulması ve gündem olmasının ardından The Sun’a konuşan Dr. Jonny Betteridge “Brad videosu viral oldu çünkü insanlar onun 60 yaşında ne kadar iyi göründüğüne inanamıyor. Geçirdiği operasyon iyi bir estetik müdahalenin çok mükemmel bir örneği” dedi.

Ünlü oyuncuya yıllardır ‘Tersine yaşlanıyor’ diyorlardı… Sosyal medyanın diline düştü: Onun da gençlik sırrı estetikmiş
Brad Pitt bu estetik iddialarıyla ilgili bir açıklama yapmadı... Zaten anlattığına göre bu görünüme sahip olmak için yüzünü sabunla yıkamaktan başka bir şey de yapmıyor

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Bu konuda yorum yapmayan Brad Pitt ise sadece “Yaşlanırsınız, daha huysuz olursunuz ve rahatlık daha önemli hale gelir. Bence bu kadar basit” demişti. Yıllara direnen genç görünümü ve bunu sağlamak için ne yaptığı konusunda ise basitçe “Taşralı bir zihniyetle büyüdüm, bilirsiniz işte, günde bir kez yüzünü sabunla yıka ve sonra yoluna devam et...”. Pitt’in kendi iddiasına göre ise görünüşündeki değişikliğin ve gençleşmesinin sırrı aslında sigarayı bırakma kararı oldu…

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#Brad Pitt#Yüz Gerdirme#Benjamin Button'ın Tuhaf Hikayesi

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