Kırık kalbini artık aşka kapattı… Onu çocuklarından başka kimseyle gören yok…

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Sadece başarılı oyunculuk kariyeriyle değil yıllardır solmayan güzelliğiyle Hollywood’un en büyük yıldızlarından biri olmaya devam eden 48 yaşındaki Angelina Jolie geçtiğimiz akşam Los Angeles'taki ünlülerin uğrak yeri Sushi Park'ta çıktığı akşam yemeğinde görüntülendi.





6 YILDIR BEKAR AMA KALBİNE KİMSEYİ ALMIYOR

Jolie Brad Pitt’ten 2016’da ayrılmış ve davaları sürmesine rağmen 2019’da resmi olarak boşanmış ilan edilmiş olsa da yıllardır böyle gezmelerde hep tek başına ya da yanında artık üçü yetişkin olan 6 çocuğu var…

Geçen akşam da bu gelenek bozulmadı ve hayranlarının kalbini ne zaman yeni bir aşka açacağını çok merak ettiği Angelina Jolie akşam yemeğine yine 20 yaşındaki oğlu Pax ile çıktı. Oğluyla baş başa çıktığı yemek için zarif beyaz bir elbise seçen Angelina Jolie omuzlarına da siyah bir şal almıştı.

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Jolie ve eski eşi Brad Pitt'in Pax dışında beş çocukları daha var: 22 yaşındaki Maddox, 19 yaşındaki Zahara, 17 yaşındaki Shiloh ve 15 yaşındaki ikizler Knox ve Vivienne.

AYRILIKLARI VE KAVGALARI YILLARDIR KONUŞULUYOR

Güzel yıldız velayet, mal paylaşımı ve şiddet iddiaları arasında geçen zorlu boşanma sürecinin ardından ve Brad Pitt’in kendisinin ve çocuklarından birinin boğazını sıktığı açıklamasıyla gündeme geldikten sonra tüm hayatını çocuklarına adadı.

Jolie Ekim 2022'de Brad Pitt'in, 2016'da bir uçaktayken kendisini başından tutup tartakladığını, buna engel olmaya çalışan çocuklarından birinin de boğazını sıktığını diğerine de tokat attığını itiraf etmişti. Bu korkunç olayın ortaya çıkmasından sonra Pitt’in hangi çocuklarına şiddet uyguladığı ise hâlâ belli değil.

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6 ÇOCUKLARI DA ANNELERİNİN YANINDA

Ancak ünlü çiftin anneleriyle yaşamaya devam eden altı çocuğundan üçü çoktan babalarına yüz çevirmiş durumda. Jolie ve Pitt’in evlat edindikleri ikinci oğulları Pax’ın 2020’de Brad Pitt için yazdıkları birkaç ay önce ortaya çıkmış, adeta yer yerinden oynamıştı.

Pax'in 4 yıl önceki Babalar Günü’nde paylaştığı ancak sonradan sildiği Instagram gönderisi, babası Pitt'e söyledikleriyle günlerce konuşuldu. Brad Pitt’e "Bu birinci sınıf pisliğin Babalar Günü kutlu olsun!!! Korkunç ve aşağılık bir insan olduğunu defalarca kanıtladın" diye seslenen oğlu Pax bunula da yetinmemişti.

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ÇOCUKLARDAN BABALARINA SERT TEPKİ

"Senin yanındayken korkudan titreyen en küçük 4 çocuğuna karşı hiçbir düşüncen veya empatin yok" diye devam eden paylaşım Pitt’in Jolie’yle birlikte evlat edindikleri en büyük üç çocuğuyla bağlarının tamamen koptuğunu da kanıtlamış oldu.

Çiftin 18 yaşına basan kızları Zahara da üniversitesinde yaptığı bir öğrenci birliği konuşmasında kendini “Zahara Jolie” olarak tanıtmış artık babasının soyadını kullanmadığını ortaya çıkarmıştı. Angelina Jolie ve Brad Pitt evlendikten sonra evlat edindikleri ve biyolojik çocuklarının hepsinin soyadı “Pitt – Jolie” olmuştu.

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BRAD PITT SIRILSIKLAM AŞIK, ONUN GÖZÜYSE AŞK MEŞK GÖRMÜYOR

Davaları hâlâ devam etse de 2019’dan beri resmi olarak boşanmış sayılan bir zamanların gözde çifti hayatlarına kaldıkları yerden, kendi seçtikleri şekilde devam ediyor… Geçen ay 60 yaşına basan Brad Pitt bir seneden fazladır “esmer güzeli” olarak ünlenen Ines De Ramon’la büyük bir aşk yaşıyor.

Angelina Jolie ise yaşadığı stresle yüz felci bile geçirdiği sancılı ayrılık sürecinden sonra kalbini aşka kapatmış durumda. Artık sosyal hayatının dahi olmadığını itiraf eden yıldız oyuncu yavaş yavaş Hollywood kariyerini de noktalamayı düşündüğünü söyleyerek hayranlarını üzmüştü.

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BOŞ KALAN KALBİ ARTIK SADECE ÇOCUKLARINA AİT

Boş kalan kalbini artık sadece çocuklarına duyduğu sevgiyle doldurduğunu söyleyen Jolie “Benim en yakın arkadaşlarım artık çocuklarım” diyor ve işlerinden kalan tüm vaktini de onlarla geçiriyor.

"Onlar bana ve hayatıma en yakın insanlar ve benim en yakın arkadaşlarım" diyen güzel yıldız Brad Pitt’le yaşadığı zorlu ayrılık sürecinin sadece kendisinde değil çocuklarında da büyük tahribat yarattığını itiraf ediyor: "Biz birbirinden çok farklı yedi kişiyiz, bu da bizim gücümüz. Hepimizin iyileşmemiz gerekiyordu. Ve bunu birbirimize tutunarak başardık”.