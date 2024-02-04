Evlendikleri yeri boşanırken paylaşamadılar: Ünlü aşıkların 500 milyonluk şato davasında kazanan taraf belli oldu

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Aşkları ortaya çıkar çıkmaz basın isimlerini birleştirmiş, Hollywood’un bu en ilgi çeken çiftine hemen “Brangelina” adı takılmıştı. Angelina Jolie ve Brad Pitt, 2005’te Mr. & Mrs. Smith filmini çekerken tanışıp büyük aşk yaşamaya başladılar.

Bir zamanların tutkulu aşıkları artık kanlı bıçaklı düşman oldular

Hatta bu aşkın Brad Pitt – Jennifer Aniston evliliğini bitiren sebep olduğu iddia edilince o günlerin en büyük Hollywood skandallarından biri haline de geldi. Bir süre suskun kalıp ilişkilerini gizliden yaşadılar, 2006’da Angelina Jolie’nin hamile olduğu duyulunca da dünyanın karşısına artık bir çift olarak çıktılar.

Pitt ve Jolie'nin boşanma davası bitse de velayet ve mal paylaşımı davaları sürüyordu: Eski aşıklar en büyük kavgayı ise Fransa'daki muhteşem bir şato ve üzüm bağlarınından oluşan Chateau Miraval adındaki bu kıymetli mülk için verdiler

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2014’te evlenen, 2016’da da ayrılan Jolie ve Pitt 12 yıllık beraberlikleri boyunca gösteri dünyasının en çok konuşulan çifti oldular. Pitt, Jolie’nin evlat edindiği Maddox adındaki oğlunu nüfusuna geçirdi, sonra Pax ve Zahara adında iki çocuk daha evlat edindiler.

Çiftin artık birer yetişkin olan üç evlatlık çocuğu Brad Pitt'e sırt çevirdi... Pitt'in biyolojik çocukları olan Shiloh, Knox ve Vivienne'la da görüşüp görüşmediği bilinmiyor

Çiftin kızları Shiloh 2006’da, ikizleri Knox ve Vivienne da 2008’de doğdu. 6 çocuklu kalabalık aile bir süre mutlu mesut yaşadı ancak 2016’da çift herkesi şoke eden bir kararla yollarını ayırdı. Büyük kavgalar ve karşılıklı suçlamalarla geçen dava ve reşit olmayan çocukların velayet süreçleri de dünyanın gözü önünde yaşandı.

Brad Pitt Angelina Jolie uğruna Jennifer Aniston'ı terk etmiş; Brangelina çifti büyük ve tutkulu 12 yıllık bir aşkın ardından büyük bir gümbürtü kopararak ayrılmıştı

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2019’da resmi olarak boşanabilen çiftin arasında süren “şato davası” tek hukuki savaşları olarak kalmıştı. Çiftin birlikte satın aldıkları ve 2014’te düğünlerini de yaptıkları Fransa’daki şato ve dev bir araziye yayılan üzüm bağları konusundaki mahkeme savaşı yıllar sonra Brad Pitt’in zaferiyle sonuçlandı.

Chateau Miraval adındaki bu kıymetli mülkün 500 milyon dolar değerinde olduğu biliniyor. Jolie ve Pitt evlenmeden önce araziyi birlikte satın almış, Pitt yüzde 60, Jolie ise yüzde 40 hisseye sahip olmuştu. İkili 2014 yılında bu şatoda nikah masasına oturmuş ve Pitt düğünlerinin bir parçası olarak Jolie'ye fazladan yüzde 10'luk bir pay hediye etmişti.

Ünlü aşıklar düğünlerini bile bu mülkün büyülü romantik atmosferinde yapmışlardı

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Angelina Jolie daha sonra bu şato ve üzüm bağlarındaki hisselerini içki üreten ünlü markaların sahibi Rus iş adamı Yuri Shefler'e sattı. Brad Pitt de bu satışın tamamen eski eşinin intikam hamlesi olduğu söyledi ve satışa itiraz ederek dava açtı.

Pitt'in Fransa'daki bu üzüm bağlarını çok sevdiği, kendi markasıyla bağcılık ve şarapçılık yapmaya çalıştığı hatta bir dönem şato arazisinde define bile aradığı biliniyor

Pitt, Angelina Jolie’nin rus iş adamıyla yaptığı anlaşmanın geçerli olmadığı savunuyor, kendi hissesinin ilk satın almadaki gibi yüzde 60 olarak kalması gerektiğini söylüyordu. Chateau Miraval için Kaliforniya'da ve Lüksemburg'da mahkemeye çıkan Pitt’in bu konudaki hukuk savaşının son ayağını da kazandığı iddia edildi.

Angelina Jolie'nin boşanırken anlaşmak yerine hissesini habersizce Rus iş adamına satması Brad Pitt'ten intikam alma hamlesi olarak adlandırılmıştı

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Davaya bakan Lüksemburg mahkemesinin verdiği kararda mülkün Angelina jolie’deki yüzde 10 hissesinin kontrolü Brad Pitt’e geri verildi ve usta aktör böylece yüzde 60 payla yeniden bu servet değerindeki arazilerin kontrolünü kazandı.

Chateau Miraval'in üzüm bağları

Kararın nihai olmadığı, son karara kadar Pitt’in kadar yüzde 10'luk payın geri ödemesini alsa da durumun önümüzdeki sene yeni davalarla birlikte değişebileceği belirtildi.