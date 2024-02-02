Onunla gizlice buluşabilmek için ev  bile almıştı: Artık saklanmıyorlar... Dünya görsün aşkımızı!

Haberin Devamı

Birlikte görülmemek için epey ter döktükten sonra saklanmaktan vazgeçen çift artık ilişkilerini özgürce yaşıyor.

Son birkaç aydır birlikte olan ünlü aşıklar bir süre paparazzilere yakalanmamak için türlü yollar denemişler, ikisi de New York’ta yaşasalar da Gigi’nin yakın arkadaşı Taylor Swift’in boş duran dairelerinden birinde gizlice buluşmuşlardı.

Bradley Cooper Gigi Hadid'den ayrı kalmamak ve onunla gizlice buluşabilmek için, Hadid'lerin çiftliğine komşu bir ev almıştı... Artık saklanmaktan vazgeçen aşıkların bu gizli buluşmalara da ihtiyacı kalmadı

Birkaç kez birlikte görüntülenseler de yine de dikkatli davranıp el ele tutuşmadılar hele dışarıdayken sarılmaya ya da öpüşüp koklaşmaya da hiç yeltenmediler.

Haberin Devamı

Yan yana yürüyüp sohbet etseler de karşıdan görenin onları iki yakın arkadaş sanabileceği gibi hep aralarına az da olsa bir mesafe koydular.

Bradley Cooper, Gigi Hadid'i annesiyle de tanıştırdı... Bu da usta aktörün bu ilişkiyi artık daha da ciddileştirerek bir sonraki aşamaya taşımak istediği şeklinde yorumlandı

Aşkları böyle ayan beyan ortaya çıkınca rahatlayan Hadid ve Cooper geçen hafta bu “biz arkadaş da olabiliriz, hemen kesin bir sonuca varmayın” oyununa son verdi ve el ele ortaya çıktı.

Artık saklanmaktan vazgeçen taze aşıklar bir kez daha New York sokaklarında görüntülendi. Bu kez el ele gezmediler.

Ancak ikisi de bir aradayken o kadar mutluydu ki yüzlerindeki kocaman gülümseme bu aşkın en güçlü kanıtı olarak ortada duruyordu.

Ocak ayının başındaki Emmy töreninin ardından birlikte yemeğe çıkan taze aşıkların yanında Bradşey Cooper’ın annesi de vardı.

Haberin Devamı

Bradley Cooper’ın bu yeni başlayan ilişkiyi hızlıca ilerletmek için sevgilisi Gigi’yi annesiyle tanıştırdığı söylendi.

Kendileri henüz bu ilişki hakkında bir açıklama yapmamış olsa da yakın çevreleri Gigi Hadid ve Bradley Cooper’ın birlikte çok mutlu olduğunu ve ilişkilerinin de artık epey ilerlediğini söylüyor.

Gigi Hadid ve Bradley Cooper'ın ilişkisi birkaç ay önce ortaya çııkmış olsa da taze aşıklar ilk kez geçen hafta el ele görüntülendi

Hatta nerdeyse birlikte geçirmedikleri tek günleri bile yok. 49 yaşındaki Cooper, 28 yaşındaki Hadid’e her zaman yakın olabilmek için paraya kıyıp Philadelphia'da bir malikane bile satın aldı.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Arkadaş evinde gizli gizli buluşuyorlardı... Paraya kıyıp yeni aşk yuvası aldı Haberi görüntüle

Gigi Hadid’in annesi Yolanda Hadid’in orada bir çiftliği var ve Hadid kardeşler sık sık buraya gidip vakit geçiriyorlar.

Gigi Hadid, Zayn Malik’ten doğan 3 yaşındaki kızı Khai’yi orada, mümkün olduğunca doğayla iç içe büyütmeye çalışıyor.

Gigi Hadid ve Bradley Cooper geçen haftaya kadar hep onları uzaktan görenin iki yakın arkadaş sanabileceği kadar yakın görünmeye dikkat ediyordu

Sevgilisinden ayrı kalmaya pek dayanamadığı ortada olan Bradley Cooper da işte bu çiftliğe çok yakın, neredeyse komşu denecek bir ev alarak gerekirse Philadelphia'da bile aşkına yakın olmak istiyor.

Gigi Hadid, büyük bir aşk yaşadığı Zayn Malik’ten 2021’de ayrılmış, sonra da adı 25 yaşından büyük kadınlarla sevgili olmayan Leonardo Di Caprio ile anılmıştı.

Bradley Cooper da Gigi Hadid de oldukça mutlu görünüyor... Bu yeni aşkın epey mutsuz ettiği tek kişiyse Cooper'ın eski sevgilisi Irina Shayk... Ünlü modelin aslında Cooper'la olan aşkını tazelemek, onu yeniden kendine aşık etmek istediği iddia ediliyordu: Ancak Shayk unutamadığı aşkını onu kendi elleriyle tanıştırdığı Gigi Hadid'e kaptırmış oldu

Haberin Devamı

Bradley Cooper ise ünlü Rus model Irina Shayk’la evliliğe gidiyormuş gibi görünen ilişkisini 2019’da noktaladı. Cooper ve Shayk’ın da 7 yaşında Lea adında bir kızları var.