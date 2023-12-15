Arkadaş evinde gizli gizli buluşuyorlardı... Paraya kıyıp yeni aşk yuvası aldı

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Son günlerde yeni filminin galaları için kırmızı halıda boy gösteren 48 aşındaki ünlü oyuncu Bradley Cooper’ı bir yandan da aşk ateşi sardı. Bir süredir dünyanın en çok kazanan süper modellerinden, 28 yaşındaki Gigi Hadid’le aşk yaşayan usta aktör ilişkiyi ilerletmek konusunda elini çabuk tutuyor.

AŞK GİZLİ BAŞLADI, HIZLI DEVAM ETTİ

Bradley Cooper’ın Gigi Hadid’e yakın olabilmek ve onunla daha rahat şekilde, gözlerden uzakta görüşebilmek için yeni bir ev aldığı iddia edildi. Cooper aynı zamanda kendi memleketi de olan Bucks County'de bir ev satın aldı.

Bradley Cooper ve Gigi Hadid 2023'ün en çok konuşulan aşklarından birini yaşıyorlar

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Ancak yıldız oyuncu bu evi sıla hasreti çektiği için değil yeni aşkı uğruna aldı. Çünkü Gigi Hadid de sık sık aynı bölgedeki çiftliğinde kalıyor, orayı her zaman sığındığı gizli cenneti, ikinci adresi olarak görüyor. Zayn Malik’ten doğan üç yaşındaki kızı Khai’yi de bu çiftlikte büyütmeye çalışan Hadid, yoğun iş programı elverdiği ölçüde burada doğaya ve huzura kaçıyor. Bradley Cooper Gigi'ye olan aşkını dizginleyemiyor, onun kız arkadaşlarıyla çıktığı gece gezmelerine bile arka kapıdan sızmaya çalışıyordu

ÜNLÜ MODEL SIK SIK ÇİFTLİĞİNE GİDİYOR

Hadid kardeşlerin kendisi de eski bir model olan anneleri Yolanda Hadid’in 2017’de 4 milyon dolara satın aldığı bu 30 dönümlük çiftlik sadece üç bin kişinin yaşadığı küçük bir kasabada. 6 yıldır Gigi ve Bella Hadid kardeşlerin sık sık kaldığı ve adeta gizlenerek dinlenip, gözlerden uzakta yaşadığı çiftlik şöhretten bunalan ünlü kardeşlerin huzur için aradıkları adres olmuştu.

Birkaç ay aşklarıın herkesten gizleyen Bradley ve Gigi, ilişkileri ciddileşmeye başlayınca saklanmaktan vazgeçtiler: Ünlü çiftin ilk zamanlarda paparazzilerden kaçabilmek için Taylor Swift'in evinde gizlice bulultuğu ortaya çıkmıştı

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HASRET ÇEMEMEK İÇİN SEVDİĞİNE KOMŞU OLACAK

Bradley Cooper tam da bu çiftliğin bulunduğu küçük kasabanın yakınında doğdu ve büyüdü. Ve şimdi aşkı için yeniden memleketinde aldığı evinde sık sık vakit geçirecek. Hem de seve seve. Ünlü çift aşk dedikoduları ilk duyulmaya başladığı günlerde gazetecilerden kaçabilmek için yakın arkadaşları Taylor Swift’ten yardım almışlardı.

Bradley Cooper, ünlü model yakın olabilmek için onun sık sık gittiği çiftliğe komşu bir ev aldı, böylece aşıklar gözlerden uzakta rahat rahat görüşecekler

Aşklarını dünyaya ilan etmeye karar vermeden önce saklı gizli görüşebilmek ve peşlerine takılan paparazzilerden kaçabilmek için Bradley Cooper ve Gigi Hadid’in Taylor Swift’tin New York’taki boş dairlerinden birinde buluştukları ortaya çıkmıştı. Bir süre magazincilerle kaçma kovalamaca oynayan Bradley ve Gigi en sonunda aşkları giderek büyüyüp ciddileşince saklanmaktan vazgeçip el ele görüntü vermeye başladılar. Gigi Hadid kızı Khai'yi pandemi döneminde de karantinaya girdiği bu çiftlikte büyüttü

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İKİ BEKAR EBEVEN ÇOCUKLARI ÜZERİNDEN BAĞ KURDU

Gigi Hadid’in altı yıllık bir ilişkinin ardından 2021'de yollarını ayrıldığı Zayn Malik’ten Khai adında üç yaşında bir kızı var. Bradley Cooper ise ise dört yıllık birlikteliğin ardından 2019 yılında Rus model Irina Shayk’tan ayrılmıştı. Onların da bu birliktelikten Lea adında 6 yaşında bir kızları var.





AŞKIM BANA DÖNSÜN DERKEN...

Söylenenlere göre Gigi ve Bradley, ikisi de bekar birer ebeveyn oldukları için çok daha çabuk anlaşıp kaynaşmışlar ve bu da ilişkilerinin hızlıca ilerlemesinin başlıca sebeplerinden biri olmuş. Bu ses getiren aşkla ilgili bir diğer bomba iddia da Cooper’ın yıllar önce ayrıldığı ancak küçük kızları için hâlâ sık sık görüştüğü ünlü model Irina Shayk hakkında.

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Yine sıkça dile getirilen söylentilere göre Irina Shayk, yıllar önce ayrılmalarına rağmen Bradley Cooper’la yeniden birleşip, bir yuva kurma hayalinden vazgeçmiş değil. Geçen yaz Gisele Bündchen’den boşanan Tom Brady’yle aşk yaşadığı iddia edilirken Bradley Cooper’la tatile çıkan ve samimi pozlar veren ünlü modelin onu yeniden elde etmeye çalıştığı konuşuluyor. Irina Shayk geçen yaz Gisele Bündchen’den boşanan Tom Brady’yle birlikteydi... Oysa iddialara göre ünlü modelin tek derdi Bradley Cooper'ı kıskandırıp onu geri kazanmaktı



ONLARI KENDİ ELLERİYLE BİR ARAYA GETİRMİŞ

Kızları Lea’yla birlikte yeniden bir aile olmayı isteyen ve Cooper’la yeniden ilişki yaşama hayalleri kurarken onu Gigi Hadid’e kaptıran Irina Shayk deyim yerindeyse karalar bağlamış durumda. Hatta Tom Brady kaçamağını da sırf eski aşkını kıskandırmak amaçlı yaşadığı söyleniyor. Üstüne üstük Gigi Hadid ve Bradley Cooper’ı da bir zamanlar tanıştıran ve bu ilişkinin temelini ilk atan kişi ne yazık ki kendisi…

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Irina Shayk ve Bradley Cooper birlikteyken, Gigi Hadid’le meslektaş ve arkadaş olan Shayk, onun sık sık aile ve arkadaş toplantılarına çağırıp ünlü aktörle tanışmasını sağlayan kişi olmuştu. Yani bir anlamda Rus güzel, geri dönmek istediği Cooper’ı Gigi Hadid’e kendi elleriyle kaptırdı.