En sonunda isyan etti... '25 yıl benimle dalga geçtiler, artık utanmıyorum!'

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Çok büyük bir yoksulluk içinde büyüyen, adeta kendini sıfırdan var eden ünlü televizyoncu Oprah Winfrey, bu alanın en başarılı ismi olduğunu uzun yıllar önce kanıtlamış bir isim. Programında en ünlü yıldızlardan en güçlü politikacılara kadar ağırlamadığı isim neredeyse yok gibi…

Prens Harry ve Meghan Markle bile dünyaya seslerini duyurmak istediğinde başvurdukları ilk isim efsane televizyoncu Oprah Winfrey olmuştu... Winfrey sadece bu tek röportaj için 7 milyon dolar ödeme almıştı

Hatta kraliyet ailesine birçok suçlama yöneltip ABD’ye taşınarak dünya çapında büyük bir karmaşaya yol açan Prens Harry ve Meghan Markle çifti de ilk iş onun talk şov programına çıkmıştı. Aileyle ilgili bütün iddialarını Oprah Winfrey’in programında ortaya döken ünlü çift böylece seslerini dünyaya daha kolay duyurmuştu.

25 yıldır "ekranların kraliçesi" unvanını kimselere kaptırmayan Oprah Winfrey, yoksulluk içine geçen çocukluk ve gençlik yıllarından sonra büyük bir başarıl kazanmış; 32 yaşında milyoner olup alanında rekor başarıla imza atmıştı

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Oysa bu büyük başarılarla dolu kariyeri ve en sevilen ekran yüzü olma özelliği bile onu hemen her kadının başına bir noktada gelen, bedeniyle, görünümüyle ilgili tartışmalardan koruyamadı. Efsane isim People dergisine verdiği röportajda “25 yıl boyunca benimle dalga geçmek halkın sporuydu" diyor. "Suçlandım ve utandırıldım, ben de kendimi suçladım ve utandırdım" diyerek en sonunda deyim yerindeyse “patladı”.

Büyük bir şöhret, servet ve güç elde etmiş olsa da Oprah Winfrey yıllar boyunca görünümü yüzünden eleştiri oklarının hedefi oldu: Ünlü sunucu yaşadığı baskıyı “25 yıl boyunca benimle dalga geçmek halkın sporuydu" sözleriyle anlattı

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Her zaman balık etli bir görünüme sahip olan, ekran yüzü olduğu yıllar boyunca kilosu giderek artan Oprah Winfrey, son günlerde değişen görüntüsü ve üzerinden attığı fazla kilolarıyla gündemdeydi. Geçmişte dergi kapağına fotoğrafları basıldığında kilosuyla ilgili hakaret içeren başlıklar bile atıldığını anlatan ünlü yıldız “Kızgın hissetmedim. Üzgün hissettim. İncinmiş hissettim. Utancımı yuttum. Bunun benim hatam olduğunu kabul ettim" diyor…

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Önümüzdeki ay 70 yaşına basacak olan Winfrey, artık sağlıklı kilosunu uzun vadede nasıl koruyacağı ve utançtan nasıl kurtulacağı konusunda kararlı bir tutum sergiliyor. Yaşam tarzını değiştirdiğini, sağlıklı beslendiğini ve egzersiz yaptığını anlatan ünlü sunucu bunların yanında zayıflama ilaçları kullandığını da saklamıyor.

“Artık kimsenin beni utandırmasına izin vermeyeceğim” diyen Oprah Winfrey doktoruna danıştığını, doktorunun da ona kilo verdirici bir ilaç yazdığını söylüyor. Ancak ünlü isim kullandığı özel ilacın adını vermemeyi tercih etti.

Yıllarca kiloları yüzünden utandırıldığı ancak artık buna izin vermeyeceğini söyleyen yıldız isim zayıflamak için de popüler ilaçlardan faydalandığını ancak bundan gocunmadığını itiraf etti

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Son aylarda ünlüler dünyasından kadın erkek birçok isim Ozempic adındaki ilacı kullanarak zayıfladılar ve yepyeni bir görünüme kavuştular. Aslında diyabet hastalığı için kullanılan bu ilacın hızlı şekilde kilo verdirdiği ortaya çıkınca ünlüler adeta akın akın bu ilacı kullanmaya başlamıştı.

İlacı sadece ihtiyacı olduğunu hissettiğinde kullandığını söyleyen Winfrey, uzun süre bu ilaçları kullanmak istediğini ancak bu yüzden de eleştiriye uğrayıp utanacağını düşündüğü için hep kaçtığını itiraf etti.

"Aşırı kilolu olduğum için bunca yıldır kendimi suçladığımı ve hiçbir irade gücünün beni kontrol edemeyeceği bir yatkınlığım olduğunu düşündüğümü far ettim” diyor Oprah Winfrey. “Artık ayıplanmaktan bıktım” isyanıyla birlikte yaşadığı deneyimi herkesle paylaşarak rahatladığını söyleyen ünlü sunucu hayatına spor ve diyeti de eklediğini altını çiziyor.

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"Hayatım boyunca kilo yönetimi ve daha sağlıklı kalmak için tıbbi olarak onaylanmış bir reçetenin olması, arkasına saklanılacak ve bir kez daha alay edilecek bir şey değil, rahatlama, kurtuluş, bir hediye gibi geliyor. Diğer insanlardan ve özellikle de kendimden utanmaktan kesinlikle bıktım!".