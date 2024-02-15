İsrailli rapçilerden Filistin’e destek veren ünlülere ölüm çağrısı!

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Ness ve Stilla adlı rapçiler “Harbu Darbu” adlı şarkıyı üç ay önce yayınladılar ve şarkı o zamandan bu yana YouTube'da 18 milyon kez izlendi.

Şarkıda müzisyenler, savaş karşıtı görüşlerini dile getiren Müslüman ünlüler, Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı Dua Lipa ve Filistinli ünlü model Bella Hadid’i hedef aldılar.

Tartışmalı sözleri olan şarkı adeta Gazze’de yaşananların “savaş marşı” haline gelirken Ness ve Stilla da klip boyunca çöl fonunda silah işaretleri yaparak dans ediyor.

Şarkı İbranice ancak çevirisi yapıldığında sözlerinde şiddet çağrısı olduğu anlaşılıyor. Şarkının adı Harbu Darbu da İbranicede kargaşa anlamına geliyor.

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Şarkının hemen başındaki sözlerde “Bir grup pislik yerin altından çıkıyor” cümlesi dikkat çekerken iki şarkıcı devamında da "Eşkıyalar gibi davranıyorsunuz, sizi aptallar, yemin ederim affetmeyeceğim” diyorlar.

Şarkı bir matkap ritmi eşliğinde, IDF'nin (İsrail Savunma Kuvvetleri) “havasında” olduğundan bahsediyor. Ness ve Stilla Hamas'la dalga geçerek “Özür Filistin” sloganıyla da “Bu sanki indirim sloganı gibi” diyerek dalga geçiyor.

Şarkının sonunda “Üzerinize fırtına yağdıracağız, sizi yok edeceğiz” diyen iki rapçi daha sonra da ölmesini diledikleri bir grup ismi liste gibi sayıyor.

Listede birçok isim var, bunların arasında ise İsrail’in Gazze’deki saldırılarına en baştan beri karşı duran, barış ve ateşkes çağırısı yapan Dua Lipa ve Bella Hadid dikkat çekiyor.

“Hepiniz sonunda hak ettiğinizi bulacaksınız” diyen rapçiler bu iki yıldız ismi ölüm listesine koyarak bu isimlerin IDF'nin listesinde de yer aldığını ima ediyorlar.

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Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı Dua Lipa sosyal medyadan yaptığı çağrıda “Her geçen gün İsrail ve Filistin halkı için kalbim acıyor” demiş “Sayılamayacak kadar çok insanın hayal bile edilemeyecek zorluklara katlandığı Gazze'de yaşanan eşi benzeri görülmemiş acılara tanıklık ederken kederleniyorum” yazmıştı.

Dua Lipa yaptığı paylaşıma barış çağırısıyla son vermiş ve “Şimdilik Gazze'de ateşkes sağlanmasını umuyor ve hükümetleri yaşanan krizi durdurmaya çağırıyorum. Umudumuz, bu korkunç insani durumun farkına varacak empatiyi bulmakta yatıyor” demişti.

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Dua Lipa “Bu yükü herkesten daha ağır bir şekilde taşıyan dünya çapındaki Filistinli ve Yahudi toplumlarına sevgilerimi gönderiyorum” diyerek hem Filistin hem de İsrailli hayranlarına mesaj yollamıştı.

Baba tarafından Filistinli olan Bella Hadid de Filistin’le ilgili yıllardır destek vermesi ve bölgede yaşananlara gösterdiği tepkiyle tanınıyor. Konuyla ilgili sayısız açıklama yapan Hadid de İsrail’in Gazze’de yürüttüğü politikaya ilk karşı koyanlardan olmuştu.

İsrailli şarkıcıların ölüm çağrısı yapmasına rağmen Bell Hadid yaptığı sosyal medya paylaşımlarında “Filistinliler için umutlarım ve hayallerim olsa da, bunların hiçbiri bir Yahudi'nin ya da bir İsraillinin zarar görmesini içermiyor” demişti.