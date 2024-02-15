İsrail resmen ateşle oynuyor... Yeni cephe alarmı! Hizbullah’tan peş peşe flaş açıklamalar

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Dünyanın gözü kulağı aylardır Gazze'den gelen haberlerde.

Binlerce sivilin hayatına mal olan İsrail saldırıları hız kesmeden devam ederken kuzeyden gelen haber 'ikinci cephe' tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

İsrail'in Lübnan'a yönelik hava saldırılarında ölü sayısı 10'a yükselirken Hizbullah'tan ültimatom gibi açıklamalar geldi.

Hizbullah siyasetçisi Hasan Fadlallah İsrail'in bedel ödeyeceğini belirtti ve 'Düşman bu suçların bedelini ödeyecek. Direniş, halkını savunma meşru hakkını kullanmaya devam edecek' dedi.

Üst düzey Hizbullah yetkilisi Şeyh Nabil Kaouk'tan ise adeta ültimatom gibi bir açıklama geldi.

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Kaouk, güney Lübnan'da düzenlenen bir etkinlikte, Hizbullah'ın 'savaşı genişletme olasılığına hazır olduğunu' duyurdu.

Kaouk, yaptığı açıklamada yıkımın yıkımla karşılanacağının altını çizdi.

Lübnan sınır çatışmalarının kapsamı haftalar geçtikçe giderek arttı ancak henüz topyekûn bir savaşa dönüşmedi. İlk etapta iki taraf birbirini topçu atışlarıyla vurmaya başladı, İsrail de insansız hava araçlarını getirdi. Buradaki sınır çatışmalarının bir savaşa evrilmesi pek çok güvenlik uzmanı tarafından 'kâbus senaryosu' olarak nitelendiriliyor.

Anma töreninde konuşan Hizbullah Yürütme Konseyi Başkan Safi El Din, 'Güney Lübnan'da meydana gelen ve çok sayıda sivil ve çocuğun şehit olmasına yol açan saldırı yanıtsız kalamaz' dedi ve şunları ekledi:

'Kaçınılmaz bir şekilde karşılık verilecektir. Bu yanıt gerekli ve uygun düzeyde olacaktır.'

Times of Israel bu gelişmeyi 'Hizbullah, Güney Lübnan saldırılarında 10 sivilin öldürüldüğünün söylenmesinin ardından intikam sözü verdi' manşeti ile okurlarına duyurdu.

Ekim ayında İsrail ile Filistinli Hamas grubu arasında Gazze Şeridi'nde savaşın başlamasından bu yana Hizbullah savaşçıları sınır boyunca İsrail güçleriyle neredeyse her gün çatışıyor.

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İsrail ve Hizbullah en son 2006 yılında karşı karşıya gelmiş, savaşın etkileri son derece yıkıcı olmuştu.

İsrail’in saldırıları sonucunda başkent Beyrut da dahil olmak üzere Lübnan’ın altyapısı büyük oranda çökmüş, bine yakın sivil hayatını kaybetmişti.

Hizbullah füzeleri sonucu 43 İsrailli sivil hayatını kaybetmiş, 34 gün süren çatışmaların sonucunda Hizbullah’ın birçok İsrail kentini vurabilecek kapasiteye sahip olduğunun ortaya çıkmıştı.