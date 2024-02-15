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ABD medyası duyurdu: ABD ve bazı Arap ülkeleri Filistin Devleti planı

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#ABD#Filistin#Gazze
ABD medyası duyurdu: ABD ve bazı Arap ülkeleri Filistin Devleti planı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2024 14:09

ABD'nin en büyük gazetelerinden biri olan Washington Post, Biden yönetiminin bazı Arap ülkeleriyle birlikte Filistin devletinin kurulmasına ilişkin bir plan üzerinde çalıştığını iddia etti.

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ABD’nin köklü gazetelerinden Washington Post’un haberine göre, ABD ve bazı Arap ülkeleri, kalıcı bir Filistin devleti kurulması konusunda İsrail ile Filistinliler arasında "kesin bir zaman çizelgesi" içeren kapsamlı bir barış anlaşması için ayrıntılı bir plan hazırlıyor.

REHİNELERİN RAMAZAN AYI ÖNCESİ  SERBEST BIRAKILMASI HEDEFLENİYOR

ABD'li ve Arap yetkililere dayandırılan haberde, söz konusu planın önümüzdeki birkaç hafta içinde duyurulmasının beklendiği ifade edildi.

Planın anahtarının İsrail ile Hamas arasında ateşkes sağlanması olduğu belirtilirken, bu sırada rehinelerin Ramazan ayının (önümüzdeki ay) başlangıcından önce serbest bırakılmasının hedeflendiği aktarıldı.

ABD medyası duyurdu: ABD ve bazı Arap ülkeleri Filistin Devleti planı


İSRAİL'İN KABUL EDİP ETMEYECEĞİ BELİRSİZ

En az 6 hafta sürmesi öngörülen ateşkes sırasında ABD’nin söz konusu planı kamuoyuna açıklamasının, geçici bir Filistin hükümeti kurulması da dahil olmak üzere planın uygulanmasına yönelik ilk adımların atılmasının ve plana daha fazla destek aranmasının hedeflendiği kaydedildi.

Ancak İsrail'in böyle bir hamleyi kabul edip etmeyeceğinin belirsiz olduğu ifade edildi. Plana dahil olanların, İsrail'in güvenlik garantileri ve Suudi Arabistan gibi Arap ülkeleriyle normalleşme yoluyla ikna edilebileceğini umdukları belirtildi.

İlgili ülkelerin düşüncelerini, Cuma günü gerçekleştirilecek Münih Güvenlik Konferansı'nda Avrupalı ve diğer liderlerle tartışmayı hedefledikleri kaydedildi.
ABD medyası duyurdu: ABD ve bazı Arap ülkeleri Filistin Devleti planı

NETANYAHU GERİ ADIM ATMIYOR

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın rehine anlaşması talepleri ya da Filistin Devletine karşı muhalefetinden taviz vermeye hazır olduğuna dair hiçbir işaret vermedi aksine Refah bölgesine yönelik operasyonla 'kesin bir zafer' sözü verdi.

İSRAİL KUVVETLERİ NASIR HASTANESİNE GİRDİ

İsrail kuvvetleri bugün Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ne girdi. IDF sözcüsü Daniel Hagari, Hamas'ın daha önce hastanede rehineleri tuttuğunu iddia ederek, sağlam bir kaynaktan bilgi aldıklarını ve ölen rehinelerin cesetlerinin burada bulunabileceğini iddia etti.

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Gazze Sağlık Bakanlığı İsrail operasyonuna tepki göstererk hastanenin kışlaya çevrildiğini, saldırıda en az bir kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda yaralı olduğunu duyurdu.

Binlerce sivilin yerinden edildiği, kamplara sığınan ailelerin bombardıman altında yaşam mücadelesi verdiği Gazze'de can kaybı 28 bini aştı.

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#ABD#Filistin#Gazze

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