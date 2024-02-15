'Savaş mı, ne savaşı?' Netanyahu'nun oğlu İsrail'i karıştırdı, tepkiler çığ gibi...

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İsrail, Gazze Şeridi’nde Filistinlileri hedef almaya devam ediyor. İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle binlerce sivil göç etmeye zorlanırken, kamplara sığınan aileler bombardıman altında yaşam mücadelesi veriyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre can kaybı 28 bini aştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ABD, BM ve Avrupa ülkelerinden peş peşe gelen çağrılara rağmen Refah kentinde operasyonlarına devam ediyor.

300 BİNDEN FAZLA YEDEK ASKER GÖREVE ÇAĞRILDI, NETANYAHU'NUN OĞLU HARİÇ

İsrail'de 18 yaşını dolduran herkes için askerlik hizmeti zorunlu. Erkekler 32 ay, kadınlar ise 24 ay askerlik yapmak zorunda. Zorunlu hizmetini tamamlayanlar 40 yaşına kadar 'yedek asker' olarak çağırılabilir ve savaş zamanlarında düzenli birliklerle birlikte savaşırlar.

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Netanyahu 7 Ekim'den sonra 300 binden fazla yedek askeri göreve çağırdı ancak oğlu Yair saflara katılmak konusunda çok aceleci görünmüyor.



Zorunlu askerlik hizmetini yerine getiren 32 yaşındaki Yair Netanyahu 'yedek askerlik' görevinden muaf değil ancak ülkesine dönüp savaşa katılan İsraillilerin aksine, geçtiğimiz yılın başlarında taşındığı ABD'de hayatına devam ediyor.

Hallandale Plajı'ndaki 2 yatak odalı lüks dairesinin terasında görüntülenen Yair, fotoğraflarda bir şeyler içerken, eşofmanı ile uzanırken ya da arkadaşları ile eğlenirken görülüyor.

ÇOK SERT ELEŞTİRİLER: 'SAVAŞMAYI SEVİYOR AMA SADECE SOSYAL MEDYADA'

Netahyahu'nun oğlunun savaş sonrası İsrail'e dönmemesi ülkede tepkilere neden olmuşken gelen son görüntüler gündeme bomba gibi düştü.

İsrail'in en büyük gazetelerinden biri olan Haaretz'den Uri Misgav Yair için "Savaşmayı seviyor ama sosyal medya aracılığıyla" dedi ve ekledi;

"Başbakan babası sıradan İsraillileri kendi oğullarını ve hayatlarını feda etmeye çağırırken o Miami'de parti yapan serseri bir çocuk"



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İngiliz Dailymail gazetesi ise 'savaş mı, ne savaşı' başlığı ile yayınladığı haberinde Yair'in fotoğraflarını kullandı ve "360 binden fazla İsrailli yedek asker çağrısına cevap verirken o cephe hattından kilometrelerce uzaklıkta, iki yatak odalı lüks bir apartman dairesinde savaşıyor" ifadelerini kullandı.

Dailymail, Netanyahu'nun oğlunun İsrail'de uzun süredir kutuplaştırıcı bir figür olarak görüldüğünü hatırlattı ve "Eleştirmenler onun düzgün bir işte çalışmadan ailesinin gücünden faydalanıp playboy tarzı bir yaşam sürdüğünü iddia ediyor." ifadelerini kullandı.

İKİ İSRAİL AJANI SÜREKLİ YANINDA

Kaynaklar, Yair'in İsrail'in Shin Bet güvenlik servisinden iki silahlı ajan tarafından korunduğunu, ajanların 32 yaşındaki adamı bir an olsun yalnız bırakmadığını ileri sürüyor.

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Netanyahu'nun oğlunun kaldığı tesiste tenis kortları, spa, oyun salonu, özel sinema gibi lüks olanaklar mevcut.



Sosyal medyada kısa sürede viral hale gelen görüntüler İsraillilerin tepkilerine neden oldu. Kullanıcılar durumu 'utanç verici' olarak yorumladı.