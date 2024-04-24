34 yıldır lise aşkıyla evli olan ünlü şarkıcıdan itiraf geldi: Bir melek değilim… Karım her seferinde beni affetti

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Rock müzik denildiğinde çok hareketli bir yaşam, alkol ve uyuşturucu bağımlılığı, genç yaşta kaybolup giden nice yetenek gibi şeyler konuşulurken onun adı hep “iyi aile çocuğu” olarak anıldı.

ALIŞILMADIK BİR ROCK YILDIZI

Pek çok meslektaşından farklı olarak uzun yıllardır süren mutlu bir evliliği, dört çocuğu ve her zaman ailesini her şeyin önüne koyduğu bir hayatı oldu.

Jon Bon Jovi gösteri dünyasının "uslu" çocuğu olarak tanınmıştı... Ünlü şarkıcının yaptığı son itiraf herkesi şaşırttı

Son günlerde kendisini ve grubu Bon Jovi’nin müzikal yolculuğunu anlatan “Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story" adlı belgeselle gündemde olan rock müziğin en büyük yıldızlarından Jon Bon Jovi, verdiği son röportajında çarpıcı bir itirafta bulundu…

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BEN MELEK DEĞİLİM, KARIMI DEFALARCA ALDATTIM"

Lise aşkı Dorothea Hurley ile 34 yıllık evliliği için “ben bir aziz değildim” diyen Jon Bon Jovi, dışarıdan oldukça mutlu ve sapasağlam gibi görünen evliliğinde yaptığı hataları çizgiyi birkaç kez aştığını itiraf ederek dile getirdi.

Jon Bon Jovi, 34 yıl önce lise aşkı Dorothea Hurley'le evlenmişti... Bu uzun ve mutlu evliliğin sona ermemesinin ardında Dorothea Hurley'nin kendisini aldatan kocasını her seferinde affetmesi yatıyormuş...

The Independent'a verdiği röportajda “Bunların hepsi rock yıldızlığının harika klişeleri” diyen Jon Bon Jovi “Bu, bir melek gibi olduğum konusunda asla yalan söylememem ama ev hayatımı mahvedecek kadar da aptal olmamamla ilgili” diyerek karısına sadakatsiz davrandığını söyledi.

"BANA SABIR GÖSTERMESE..."

62 yaşındaki rock yıldızı, evliliklerinin bu kadar uzun sürmesinin nedeninin karısının yıllar boyunca sadakatsizliğine karşı gösterdiği sabır ve hoşgörü olduğunu da itiraf etti.

Jon Bon Jovi, Dorothea Hurley ve çocukları Kensington Sarayı'nda Prens William'la birlikte

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LİSE AŞIKLARI BİRLİKTE BÜYÜDÜLER...

Jon Bon Jovi, evliliğinin bu sıkıntıları atlatmasının bir sebebinin de gençlik dönemlerinin şimdikinden çok farklı bir zamanda geçmesi ve adeta karısıyla birlikte büyümeleri olduğunun da altını çizdi.

Bon Jovi, 1993 yılında çıkardığı çok sevilen “Bed of Roses” adlı hit single'ında, rock yıldızı bir şarkıcıyken turnelerde yaşadığı birçok ilişkiden duyduğu derin pişmanlığı dile getirmişti.

EN SEVİLEN ŞARKILARINDAN BİRİNİ KARISINDAN ÖZÜR DİLEMEK İÇİN YAZMIŞTI...

“Şimdi sen gözlerini kapatırken / Bil ki seni düşünüyor olacağım / Metresim beni çağırırken / Yine onun spot ışıkları altında durmak için / Bu gece yalnız olmayacağım / Ama biliyorsun ki bu yalnız olmadığım anlamına gelmiyor / Kanıtlayacak hiçbir şeyim yok / Çünkü savunmak için öleceğim sensin”

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Jon Bon Jovi, 61 yaşındaki Hurley ile 1989 yılında Las Vegas'taki Graceland Chapel'de evlendi. Çift lisede birlikte okumuştu ve o dönemden beri sevgililerdi.

Bu uzun evlilikten 30 yaşında Stephanie adında bir kızları, 29 yaşında Jesse, 21 yaşında Jake ve 20 yaşında Romeo adında da üç oğulları oldu.

OĞLUNU EVLENDİRMEYE HAZIRLANIYOR

Tıpkı babası gibi Jake Bongiovi de aşkı genç yaşta Stranger Things dizisinin yıldızı Millie Bobby Brown'da buldu. Jake ve 20 Millie Bobby Nisan 2023'te nişanlandılar ve yaklaşan düğünlerini planlamakla meşguller.

Jon Bon Jovi'nin oğlu Jake Bongiovi Stranger Things dizisinin yıldızı Millie Bobby Brown'la nişanlandı

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Jon Bon Jovi oğlunun bu kadar genç bir yaşta evlenecek olmasıyla ilgili endişelere tepki göstererek yaşın sadece bir sayı olduğunu söylemişti. “Yaşın önemli olup olmadığını bilmiyorum” diyen ünlü şarkıcı oğlu ve müstakbel gelini için de “Eğer doğru partneri bulursanız ve birlikte büyürseniz her şey yolunda gidecektir” diye düşündüğünü söylüyor.

MÜZİĞİ BIRAKABİLİR

Öte yandan Jon Bon Jovi, geçen hafta yaptığı açıklamayla hayranlarını üzdü ve müzik kariyerine son verebileceği açıkladı. 2022 yılında ses tellerinden ameliyat olan ve sesini korumak için uzun süredir tedavi gören ünlü şarkıcı "Bunu ilk kez söylüyorum. Şarkı söylemeyi artık beceremiyorsam, bir zamanlar olduğum gibi olamıyorsam o zaman bu iş benim için biter Ve bunu da artık dert etmem" dedi.