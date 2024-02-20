Ekranların çocuk yıldızı büyüyüp çoktan nişanlandı... 20'nci yaşa baş başa romantik kutlama

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Yeteneği çocuk denecek yaşta keşfedilince o da birçok Hollywood yıldızı gibi kameraların önüne erkenden geçenlerden olmuştu.

2016'dan beri devam eden ve ekranların en çok izlenen dizilerinden olan Stranger Things'in gizli yetenekleri olan baş kahramanı Eleven'ı canlandırmaya başladığı günden beri de bir dünya yıldızı.

12 yaşındayken başrolünü oynadığı diziyle bir dünya yıldızına dönüşen Millie Bobby Brown artık 20 yaşında... Son yıllarda filmlerde de başrol oynamaya başlayan genç yetenek yıllar içinde büyük bir servetin de sahibi oldu

Dizi çok sevilip başrollerindeki çocuk oyuncular da kendilerine has bir hayran kitlesi oluşturunca yapımcılar kesenin ağzını açmaya başlamıştı.

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Böylece Millie Bobby Brown daha 14 yaşında büyük bir servetin de sahibi oldu. Bir yandan dizinin sezonları çekilmeye devam ederken birkaç filmde ufak rollerde gözüktü.

Sherlock Holmes’un kız kardeşi Enola Holmes’u canlandırdığı iki filmlik seride de yıldız oyuncu Henry Cavill’le başrol oynadı.

Sadece birkaç yıl içinde Hollywood’un adından en çok söz ettiren genç yıldızlarından biri olan Millie Bobby Brown dün 20. yaş gününü kutlayıp yetişkinliğe iyice adım attı.

Millie Bobby Brown, 20. doğum gününü nişanlısı Jake Bongiovi ile New York'ta kutladı

Doğum günü de oldukça sade bir şekilde nişanlısı Jake Bongiovi ile New York'ta kahve içmeye giderek kutladı.

20 yaşındaki Millie Bobby Brown ve 21 yaşındaki Jake Bongiovi, 2021’den beri birlikteler. Nişanlandıklarını ise geçen yılın nisan ayında duyurdular.

Genç çift birçok yaşıtları gibi internetten tanışmış ve ilişki yaşamaya başlamıştı

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Bu arada yıldız oyuncunun nişanlısı Jake Bongiovi de spot ışıklarına yabancı bir isim değil. Jake Bongiovi, efsane rock yıldızı Jon Bon Jovi’nin oğlu.

İtalyan kökleri olan bir ailenin oğlu olan Jon Bon Jovi John Francis Bongiovi adıyla dünyaya gelmiş, müzik dünyasına adım atınca soy adını değiştirmişti.

Genç aşıkların nişan kararını çok erken aldıkları söylenmişti... Jake Bongiovi'nin babası Jon Bon Jovi, eleştirilerin ardından oğlu ve müstakbel gelinine destek çıkmıştı

Jake Bongiovi de babası gibi gösteri dünyasına erkenden adım atmıştı; ünlü isim de tıpkı nişanlısı gibi oyunculuk bir yandan da modellik yapıyor.

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Millie Bobby Brown, dünya çapında ünlendikten sonra sürekli kırmızı halılarda ve davetlerde boy gösteriyor, görüntüsü ise yaşına uygun bulunmadığı için çok eleştiriliyordu.

Jake Bongiovi, nişanlısının kırmızı halı eşlikçisi ve en büyük desteği haline geldi

Sürekli ağır makyajlar yapan, saç modelleri ve giydiği kıyafetler de kendisini bir genç kız değil kocaman bir kadın gibi gösteren Millie Bobby Brown, Jake Bongiovi’yle birlikte tarzını da giderek değiştirdi ve daha yaşına uygun giyinmeye başladı.

Nişan haberleri duyulunca bu önemli kararı biraz erken aldıkları söylenen çifte yıldız müzisyen Jon Bon Jovi sahip çıkmış, oğlu ve müstakbel gelinin çok mutlu olduğunu ve evlilik kararını zamanı gelince vereceklerini söylemişti.

Millie Bobby Brown, ilk ünlendiği dönemlerde yaşına uygun olmayan şekilde giyindiği ve çok kadınsı göründüğü için eleştiriliyordu... Genç yıldız artık yaşıtlarından farksız bir görüntüye kavuştu

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Millie ve Jake ilk olarak son zamanlarda sıkça rastladığımız şekilde, Instagram üzerinden tanışmıştı. Yıldız oyuncu ilişkisi ilk duyulduğunda “Instagram'da tanıştık ve bir süre arkadaş olduk… Sonrası için ne diyebilirim ki?" açıklamasını yapmıştı.

Çift, o yılın mart ayında Londra'da düzenlenen EE British Academy Film Awards 2022'de kırmızı halıda görünerek ilişkilerine resmiyet kazandırmıştı. Aradan bir yıl geçtikten sonra da nişanlandıklarını açıkladılar.