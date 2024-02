Ünlü oyuncu evlenip yuva kurmak istemeyen nişanlısından ayrılmıştı: İlk işi flört uygulamasına girip yeni aşk aramak oldu!

Haberin Devamı

Hollywood’da isim yapmış iki ünlü İngiliz yıldız James Norton ve Imogen Poots, yıllardır sergiledikleri mutlu tabloyla ünlüler dünyasının sevilen çiftlerinden biri haline gelmişti. Çiftin ilişkisinin geçen yılın son günlerinde bittiği ortaya çıktı.

EVLİLİĞE GİDEN İLİŞKİ BİR ANDA BİTTİ

Bu ayrılığı herkesten saklayan James Norton ve Imogen Poots’un çok üzgün oldukları ve ayrılık acısını atlatmaya uğraştıkları söyleniyordu. Artık evlilik yoluna ilerleyen ilişkinin bitişi iki ünlü ismi de çok sarstı.

Bu ayrılık haberinin duyulmasının üzerinden sadece iki hafta geçmişken gelen yeni bir haberse herkesi şaşkına çevirdi. Nişanlısından ayrılan ve oldukça yıkılmış olduğu söylenen yakışıklı aktörün son yılların popüler flört uygulamalarından birine kaydolduğu ortaya çıktı.

HEMEN KOŞUP FLÖRT UYGULAMASINA KAYDOLMUŞ

Altı yıldır birlikte olan çiftin “ayrı düştükten” sonra ilişkilerine son vermeye karar verdiği söyleniyordu. 38 yaşındaki ünlü oyuncu James Norton'ın, ayrılık haberi duyulur duyulmaz ünlülere yönelik arkadaşlık uygulaması Raya'da bir profil oluşturduğu ortaya çıktı.

The Sun gazetesinin James Norton'ın flört uygulamasında kullandığını iddia ettiği fotoğraf

Son yılların oldukça popüler arkadaşlık ve flört uygulamaları son zamanlarda gösteri dünyasının ünlülerinin de radarında. Drew Barrymore, Emily Ratajkowski ve Teri Hatcher gibi ünlüler de daha önce bu uygulamaları kullandıklarını itiraf eden ünlüler arasında.

SADECE ÜNLÜLERE ÖZEL BİR ARKADAŞLIK UYGULAMASI

James Norton'ın kullandığı Raya adlı uygulama da ünlüler tarafından tercih ediliyor. Bir tanışma uygulaması olarak başlayan ancak o zamandan beri ağ oluşturma ve sosyal keşif için bir platform haline gelen uygulama özel bir üyelik gerektiriyor.

Çiftin ilişkisini bitiren sebebin James Norton'ın evlenip çocuk yapmak istemesi, Imogen Poots'un ise henüz "durulmaya" hazır olmaması ve dünyayı gezmek istemesi olduğu söylendi

2015 yılında başlatılan ve aylık ücreti 5,99 sterlin olan bu siteye katılmak için bir başvuru formu doldurmanız, etkileyici bir sosyal medya varlığınızın olması ve mevcut üyelerden tavsiye almanız gerekiyor. Ve elbette hatırı sayılır bir üne sahip olmak da bu uygulama da var olmak için şart…

PROFİLİNE EN YAKIŞIKLI FOTOĞRAFLARINI KOYDU

The Sun'ın haberine göre James Norton’ın profilinde Londra'da yaşayan bir aktör olduğu ama York'ta büyüdüğü yazıyor ve profili siyah-beyaz karelerle dolu. Profilin kapak fotoğrafında ise ünlü aktörün ustaca karıştırılmış saçlarıyla dalgın dalgın kameraya baktığı görülüyor. Profilde yakışıklı aktörün gömleksiz bir fotoğrafı da var ve tema müziği olarak John Prine'ın 1999 tarihli romantik parçası In Spite Of Ourselves'i seçtiği görülüyor.

Ünlü çift 2022'de nişanlandıktan sonra aynı eve taşınmıştı

"ÖZGÜR RUHU" BU AŞKIN SONUNU GETİRMİŞ

James Norton’un yeni aşk arayışı, eski sevgilisi Imogen'in kalp kırıcı ayrılıklarını bir sır olarak saklamaya çalıştığının ortaya çıkmasının ardından geldi. Geçen yılın sonlarında ayrılmalarına rağmen, çift ayrılıklarını gizli tutmaya karar verdi ve çifte yakın bir kaynak MailOnline'a “Imogen, her ne sebeple olursa olsun, insanların bilmesini istemedi” dedi.

“Özgür ruhlu” aktris daha önce dünyayı gezmek istediğini ve henüz “yavaşlamaya” hazır olmadığını söylemişti. Öte yandan James Norton bir aile sahibi olmak istediği konusunda açık davranmış ve üç yıl önce bu konuda “kara kara düşünmeye başladığını” itiraf etmişti.

Yakın çevreleri ayrılık haberi duyulduktan sonra "James ve Imogen'in son derece yoğun bir iş hayatları var ve bu durum birbirlerini görmelerini zorlaştırıyor. Birbirlerinden uzaklaştılar ve geçen yıl ayrıldılar. İkisi için de kolay olmadı ama başlarını öne eğip işlerine devam ediyorlar" demişti

Imogen Poots işleri ve ilişkisi arasında zamanını New York ve Londra arasında bölüştürüyor, ancak ısrarla araya mesafe girmesinin ilişkileri için sorun oluşturmadığını söylüyordu. Güzel yıldız 2020’de “Bildiğim tek şey bu. Çantamı toplayıp yola devam etmek” demişti.

MESAFELERE DAYANDILAR AMA...

"İçinizde var olan bu huzursuzluk bağımlılık yapıyor. Sanırım şimdi yavaşlamam ve bir çiftlik falan kurmam gerekiyor. Ama ben bunu yapmaya hazır değilim. Dünyayı keşfetmeye devam etmek istiyorum” diyen Imogen Poots, aslında James Norton’la nişanlanmış ve birlikte yaşamaya başlamış olsa da henüz evliliğe ve çocuk yapmaya hazır hissetmediğini itiraf etmişti.

HER ZAMAN BABA OLMAK İSTEMİŞTİ

James Norton ise üç yaşındaki bir çocuğun ölmek üzere olan babasını canlandırdığı 2020 yapımı filmi Nowhere Special'ın baba olma arzusunu alevlendirdiğini söylemişti. “30'lu yaşlarımın ortasındayım, her zaman bir aile istedim, kız kardeşimin çocukları var, kara kara düşünme sürecim çoktan başladı” diyen yıldız oyuncu da niyetini bu şekilde açık etmişti.

Çiftin aşkı Aralık 2017'de Donmar Warehouse'da Belleville adlı oyunun gösterimi sırasında tanıştıktan sonra başladı. Imogen 2020 yılında James'in Londra'daki evine taşındı ve beş yıllık flörtün ardından Şubat 2022'de nişanlandılar.

Ayrıldıkları ise Imogen Poots’un James Norton’ın yeni filmi One Love’ın Jamaika, Los Angeles ve Londra'da yapılan galaların hiçbirine gitmemesiyle ortaya çıktı. Çift, birlikte aşk pozları paylaştıkları Instagram’da da birbirlerini takip etmeyi bıraktı.