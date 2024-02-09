Biri aile kurmak biriyse dünyayı keşfetmek istedi: Ünlü çiftin büyük aşkı bitti

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Hollywood’da büyük ün kazanmış iki İngiliz oyuncu James Norton ve Imogen Poots 2018’de başlayan büyük aşklarının ardından mutluluklarıyla gösteri dünyasının parmakla gösterilen çiftlerinden biri olmuştu.

2022’de nişanlandıklarını duyuran çift, hayranları artık onlardan bir düğün haberi beklerken sessiz sedasız yollarını ayırdılar. Yeni yıldan hemen önce yaşanan bu ayrılığı da bir sır gibi sakladılar.

AYRILDIKLARINI HERKESTEN SAKLAMIŞLAR

34 yaşındaki Imogen Poots ve 38 yaşındaki James Norton’ın aralarının giderek açılmasının ardından Noel'den önce altı yıllık ilişkilerini sonlandırmaya karar verdikleri ortaya çıktı.

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Çifte yakın kaynaklar bu ayrılığı kimselerin duymasını istemeyen tarafın güzel yıldız Imogen Poots olduğunu iddia etti. Imogen Poots, ilişkileri boyunca zamanını New York ve Londra arasında mekik dokuyarak geçirmiş ancak James Norton’la ilişkilerinin bu mesafeden kötü etkilenmediğini söylemişti.

“BEN ÇANTAMI ALIP ÇIKAR GİDERİM”

Imogen Poots daha önce verdiği röportajlarda da hep kendini bildiğinden beri bir yere bağlanmayı sevmediğini, hep “Çantasını alıp giden” bir insan olduğunu söylemişti. James Norton’la nişanlanmış olsalar da bu durum değişmedi…

Onu ne kadar sevdiğini söylese de henüz durulmak ve köklenmek zamanının gelmediğini açıkça belli eden güzel yıldız “Özgür ruhum dünyayı dolaşmak, her şeyi, her yeri görmek istiyor” diyordu. İşte evliliğe giden bu ilişkinin ve büyük aşkın sonunu da bu getirdi.

BİRBİRLERİNDEN HABERSİZ BAŞKA HAYALLER KURMUŞLAR

Imogen Poots, ne kadar özgürlüğünü yaşamak istiyorsa James Norton da o kadar durulmak, yuva kurmak ve bir an önce çoluk çocuk sahibi bir adam olmak istiyordu. Norton, daha önce, üç yaşındaki bir çocuğun ölmek üzere olan babasını canlandırdığı 2020 yapımı filmi Nowhere Special'ın kendisinde bu konuda “kara kara düşünme mekanizmasını” çalıştırdığını ve baba olmaya hevesli olduğunu itiraf etmişti.

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“BEN ARTIK BABA OLMAK İSTİYORUM”

James Norton, iki Hollywood yıldızının ilişki yaşamasının zorluklarını anlatmış “Bunun bir bedeli var çünkü birbirinizi çok fazla görmüyorsunuz, ama hayatınızda size yakın, sizi anlayan, affedici birinin olabilmesi için bunu ödemeye hazırız” demişti.

Norton 2021’de verdiği bir röportajda “30'lu yaşlarımın ortasındayım, her zaman bir aile istedim, kız kardeşimin çocukları var, ben de artık baba olmak istiyorum” demişti.

“BELKİ DE ARTIK DURULUP BİR ÇİFTLİĞE YERLEŞMELİYİM”

Imogen Poots ise aynı tarihlerde “Bildiğim tek şey bir çanta toplamak ve yola devam etmek. Sanırım şimdi yavaşlamam ve bir çiftlik falan kurmam gerekiyor. Ama ben bunu yapmaya hazır değilim. Dünyayı keşfetmeye devam etmek istiyorum” diyerek hayata, aşka ve ilişkisine çok bambaşka bir noktadan baktığını zaten çoktan itiraf etmişti…

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AYRILIK İKİSİNİ DE FENA VURDU

The Sun'a konuşan bir kaynak ünlü çiftin biten ilişkisi için "James ve Imogen'in son derece yoğun bir iş hayatları var ve bu durum birbirlerini görmelerini zorlaştırıyordu. Birbirlerinden uzaklaştılar ve geçen yılın sonunda ayrıldılar. İkisi için de kolay olmadı ama başlarını öne eğip işlerine devam ediyorlar” dedi.





AYNI EVE TAŞINIP NİŞAN DA YAPTILAR AMA…

Imogen Poots ve James Norton’ın ilişkileri Aralık 2017'de başladı. 2020 yılında güzel yıldız James Norton’ın Londra'daki evine taşındı ve birlikte bir ev kurdular. Ve beş yıllık flörtün ardından Şubat 2022'de nişanlandılar. Bu ayrılık haberinin ardından eski aşıkların sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bıraktığı da ortaya çıktı. Imogen Poots, Norton'un kısa süre sonra gösterime girecek son filmiyle ilgili Instagram paylaşımlarından herhangi birini beğenenler arasında yoktu…