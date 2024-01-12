Ünlü aktör karısından boşandı göçebe hayatı yaşamaya başladı…. 'Artık bir evim bile yok'

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Yıllar sonra itiraf etmişti o günler yaşadıklarını. Jason Momoa, çok ses getiren Khal Drogo karakterini canlandırdığı Game of Thrones (Taht Oyunları) dizisinden ayrıldıktan sonraki dönemde borçlarını bile ödeyemediklerini ve tüm ailesinin maddi sıkıntı çektiğini anlatmıştı.

Jason Mamoa Game of Thrones dizisiyle yıldız olduğunda da, diziden ayrılıp büyük sıkıntılar çektiğinde de ve sonra yeniden doğarcasına şöhretini perçinlediğinde de yanında hep büyük aşkı Lisa bonet vardı...

Ünlü oyuncunun şansı Justice League ve Aquaman filmlerinde rol almasıyla birlikte değişti. Kariyerinin en parlak dönemlerini yaşamaya başlayan Jason Mamoa o dönem bakmakta zorlandığı ailesi ve çocuklarıyla mutlu bir hayat yaşamaya başladı. Jason Mamoa boşanma haberi geldikten hemen sonra artık bir evi olmadığını ve yollarda yaşadığını, bir göçebe hayatına sahip olduğunu söyledi

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BOŞANDIKTAN SONRA HEMEN KENDİNİ YOLLARA VURDU

Sık sık motorunun üzerinde görmeye alıştığımız, doğayla iç içe yaşamayı seven ve içinde maceracı bir ruh taşıyan yıldız oyuncu çocukluk yıllarından beri büyük bir aşk beslediği eşi Lisa Bonet’ten boşanması bir gün içinde gerçekleştikten hemen sonra yeniden kendini yollara vurdu!

Jason Mamoa ve Lisa Bonet 2005 yılında büyük bir aşk yaşamaya başlamış, yıllar süren ilişkilerini iki de çocuk sahibi olduktan sonra 2017’de nikah masasına taşımıştı. Çiftin evlenmeden önce mutlu mesut sürdürdükleri ilişkileri evliliğe uzun süre dayanamadı.

BÜYÜK AŞKLARI EVLİLİĞE ÇOK DAYANAMADI

Neredeyse 20 yıla dayanan bu aşk 2022’nin başında aslında son bulmuştu. Ünlü çift ayrıldıklarını o zaman açıkladılar ancak boşanma davasını bundan tam iki yıl sonra, 2024’ün ilk haftasına kadar açmadılar.

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Evlilik boşanma davasının bir gün içinde görülüp sonuçlanmasıyla çarçabuk sonlandı. Dikkat çekici olan detaysa boşanma davasını açan Lisa Bonet’in ilişkinin bitiş tarihini 2020 olarak belirtmesiydi. Yani aslında aşkları dört yıl önce bitmişti. Aşkları 2005'te başlamış olsa da Jason Mamoa ve Lisa Bonet ancak 2017'de nikah masasına oturmuştu

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O ARTIK BİR GÖÇEBE

Oysa ayrılık açıklamasını bundan iki yıl sonra yaptılar ve boşanmaları da bundan tam iki yıl sonra gerçekleşti. Uzun yıllara dayanan bu büyük aşkın neden bittiği ise bir muamma.

Jason Momoa ve Lisa Bonet ayrılık açıklamalarında sadece "Ayrılığımızın haber değeri taşıdığını düşündüğümüz için değil, hayatlarımıza devam ederken bunu onurlu ve dürüst bir şekilde yapabilmek için bu duyuruyu yapıyoruz” ifadelerini kullanmıştı. Uzun yıllardır büyük bir aşk yaşayıp mutlu bir yuva da kuran ünlü çiftin ayrılığına sebep olan şey bilinmiyor... Ortada sadece yaptıkları ortak açıklama var

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"ŞU ANDA BİR EVİM BİLE YOK, YOLLARDA YAŞIYORUM"

Herkes bu ayrılığın sebebini konuşadursun ünlü oyuncu ilginç açıklamasıyla yeniden gündeme taşındı. Jason Mamoa boşandıktan sonra artık “bir evi olmadığını” itiraf etti. 18 Ocak’ta motoruyla ABD’yi turladığı yeni dizisi ekrana gelmeye başlayacak olan Mamoa verdiği son röportajda “Kardeşim, şu anda bir evim bile yok. Yollarda yaşıyorum” dedi.

Yıldız oyuncu belli ki bu özgürlük dolu göçbe hayata bir süre daha devam edecek...

Son zamanlarda göçebe hayatı yaşadığını açıklayan ünlü oyuncu şu anda tam zamanlı bir evi olmadığını paylaştı, ancak artık hatırı sayılır serveti olduğu için hâlâ istediği kadar rahat yaşayabilme şansına sahip.

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Dizisinin çekimleri için sürekli yollarda olan Jason Mamoa artık sabit bir evi olmadığını ve hayatını yollarda geçirmeye alıştığını itiraf ediyor. Yıldız oyuncu bir süredir ülke çapında seyahat etmesine rağmen, kasabalarından geçerken ya da mola verirken kendisini gören insanların şaşkın ifadelerini görmekten hala keyif aldığını da ekliyor.





ÇIKTIĞI YOLLARDAN UZUN SÜRE DÖNMEYECEK

44 yaşındaki ünlü oyuncu göçebe yaşam tarzının yakın gelecekte de devam edeceğini ve "Minecraft" filmini çekmek üzere Yeni Zelanda'ya gideceğini ve orada da aynı göçebelik yaşantısına devam edeceğini açıkladı.

Jason Mamoa ve Lisa Bonet’in boşanma davaları “çekişmesiz” olduğu için resmi işlemler bir gün içinde tamamlanmıştı. Kazançları ve mülklerini paylaşırken sorun yaşamayan ünlü çift anlaşmalı boşandı. Çiftin 15 ve 16 yaşındaki iki çocuklarının velayetini de paylaştığı öğrenildi. Ancak Jason Mamoa artık “evsiz” olduğu için çocukları anneleri Lisa Bonet’le yaşamaya devam ediyor.

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Jason Mamoa'nın Lisa Bonet'le evliliğinden 16 yaşında Lola ve 15 yaşındaki Nakoa-Wolf adında iki çocuğu var

KARISINI TELEVİZYONDA GÖRÜR GÖRMEZ "ONUNLA EVLENECEĞİM" DEMİŞTİ

Jason Mamoa 2005’te tanıştığı Lisa Bonet’i aslında bir çocukken televizyonda görüp ona hayran olduğunu uzun yıllar önce verdiği bir röportajda açıklamıştı. Lisa Bonet’ten 12 yaş küçük olan Jason Mamoa, kendisi 10 yaşlarında bir çocukken Lisa Bonet’in oynadığı ünlü Cosby Ailesi dizisini izlemiş ve ekranda Bonet’i görünce annesine dönüp “Anne bir gün büyüdüğümde bu güzel kızla evlenmek istiyorum” demişti…