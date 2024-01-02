Çuvalla para kazanıyor ama bir evi bile yok… Ünlü oyuncu ailesiyle birlikte göçebe hayatı yaşıyor

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Ama ünlü aktör “Şort giymek benim için hâlâ bir travma. Geç gelişim göstermiştim. Bacaklarımda tüy bile yoktu. Benimle çok uğraştılar, çok dalga geçtiler” diye anlatıyor o günleri…

ESKİDEN ONA ZORBALIK YAPANLAR ŞİMDİ FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK İÇİN SIRAYA GİRİYOR

Ve ona zorbalık yapan ve canını yakan eski okul arkadaşının kendisini tanımadan, ünlü bir oyuncu olduğunda herhangi bir hayranı gibi gelip selfie çektirmek istediğini de ekliyor. Bu sözlerin sahibi son yılların parlayan yıldız oyuncusu Alan Ritchson.

Alan Ritchson, ekranlarda fırtınalar estiren Reacher dizisinde suçluların korkulu rüyası sert bir eski askeri canlandırsa da özel hayatında gösterişisiz yaşamayı seçen sevgi dolu bir aile babası

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Lee Child'ın çok satan kitaplarından uyarlanan, Tom Cruise'un başrolünde oynadığı 2012 yapımı Jack Reacher filminin dizi versiyonunda oynuyor Alan Ritchson son iki yıldır. Ve aslında gösteri dünyasına çok uzun yıllar önce girmiş olsa da bunca emeğinin karşılığını ancak alıyor.

Uzun yıllar önce gösterişli fiziği sayesinde modellik yaparak adım attığı yıldızlık yolculuğunda şarkıcılıktan yetenek yarışmalarındaki performanslarına kadar denemediği kalmamış desek yeridir 41 yaşındaki Alan Ritchson için.





ÜNLENİNCE HERKESİN AKSİNE GÖSTERİŞİSİZ BİR YAŞAMI SEÇTİ

Yetenek yarışması American Idol'dan ikinci turda elendiği 2005 yılında şansı dönen ünlü oyuncu o yıl, 'ucuz bir korku filmi' olarak tanımladığı The Butcher'da ve ardından 2011'e kadar devam eden Smallville'de rol aldı.

Sonra da sayısız film ve diziyle kariyerinde ilerlemeye devam etti. En sonunda üstlendiği Reacher rolüyle de dünyanın tanıdığı bir yıldıza dönüştü. E haliyle Hollywood’un “A Listesi” denilen ve proje başına oldukça yüksek meblağlar kazanan oyuncularından biri oldu.

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BİR EVİ YOK, GÖÇEBE HAYATI YAŞIYOR

Ancak The Wall Street Journal'a verdiği röportaja göre Alan Ritchson’ın bir evi yok. ve ailesiyle, yani eşi ve üç oğluyla birlikte ya otellerde ya da kiraladığı Airbnb'lerde kalarak yaşamaya devam ediyor. Yani Alan Ritchson tam bir göçebe hayatı yaşıyor.

Alan Ritchson ve eşi Cat Ritchson evlerini satıp çocuklarıyla birlikte oteller ve Airbnb'lerde kaldıkları göçebe bir hayata yelken açmışlar

Hollywood ünlüleri Los Angeles’taki devasa malikanelerinde ya da New York’taki pahalı gökdelenlerde lüks içinde yaşarken ünlü aktörü bu göçebe hayata iten de aslında ailesi olmuş. Yer aldığı film ve dizi projelerinde ailesinden ayrı kalmak istememesi Alan Ritchson’ı en sonunda böyle bir yola sokmuş.

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ÇOCUKLARI OKULA GİTMİYOR: EŞİM ONLARA EVDE EĞİTİM VERİYOR

Florida'daki evini sattığını ve ailesinden uzun süre ayrı kalmamak için onlarla birlikte yollara düştüğünü söyleyen ünlü oyuncu 39 yaşındaki eşi Catherine Ritchson'ın da 11, 9 ve 7 yaşındaki oğulları okula gidemediği için onlara evde eğitim verdiğini açıkladı.

"Bugün eşim Cat ve ben üç oğlumuzla birlikte yolda yaşıyoruz" diyen Ritchson, finans analisti olan eşiyle uzun zamandır birlikte olduklarını, lisede tanıştıklarını ve 2006'da nikah masasına oturduklarını da sözlerine ekledi.

Son olarak Hızlı ve Öfkeli serisinin 10. filminde rol alan Alan Ritchson okul arkadaşı olduğu eşiyle 18 yıldır evli

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Alan Ritchson, kendisi sette çalışırken bile çekirdek ailelerini her zaman bir arada tutmak için yolda yaşamaya karar verdiklerini söyledi: "Çekimlerde uzun süre ailemden uzak kalmak onlar ve benim için zordu," diye açıklıyor. Cat ve ben kısa süre önce Florida'daki evimizi sattık ve artık ben setteyken Airbnb'lerde ve otellerde yaşıyoruz”