Ünlü oyuncu ölümün kıyısında son sözlerini hazırlıyordu: Hayatta kaldıysam tek sebebi küçük kızım

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Hem de sapasağlam, sanki o korkunç günleri hiç geçirmemiş gibi… Hollywood’un sevilen yüzlerinden, yıllardır Marvel serisi film ve dizilerde canlandırdığı Hawkeye karakteriyle gönüllere taht kurmuş olan usta aktör Jeremy Renner, deyim yerindeyse 2023’ün hem en şanssız hem de en şanslı ünlülerinden biri oldu.

Ailesiyle kutladığı yılbaşı gecesinin ardından kar fırtınalarıyla yolları kapanmış Tahoe Gölü'ndeki evinin arazisinde korkunç bir kaza geçirdi ünlü oyuncu. Kara saplanan yeğenini kurtarmak için kar küreme aracına atlamış yolları açmaya çalışırken o kar aracının altında kaldı.

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52 yaşındaki yıldız oyuncu yeğenine yardım ederken bir anda hareket etmeye başlayan 14 tonluk aracın önüne kendini atıp yeğenini ölmekten kurtardı. Vücudunda 30’dan fazla kemik kırılmış, akciğerleri hasar görmüş ve göğüs kafesi paramparça olmuştu. Araç bacaklarının üzerinden geçti; iki bacağı da çok korkunç şekilde yaralandı.





2023'ÜN İLK GÜNÜNDE ÖLÜMDEN DÖNMÜŞTÜ

Bir hava ambulansıyla hemen hastaneye kaldırıldığında çok kan kaybetmiş, yoğun bakıma kaldırıldığı haberini alan hayranları kazanın korkunç detaylarını öğrenince onun öleceğine inanmıştı büyük bir üzüntüyle. 2023’ün ilk günü gelen bu haber gösteri dünyası için geride bıraktığımız yılı büyük bir şaşkınlık ve şokla başlatmıştı.

Jeremy Renner uzun süre hastanede yattı, sayısız ameliyat geçirdi. Doktorlar onu kurtarmak için muazzam bir çaba gösterdi, usta oyuncu sadece ameliyat geçirmekle kalmadı yoğun bir fizik tedavi sürecinden de geçti. Gerçek bir mucizeyi yaşarcasına kazanın üzerinden 4 ay geçtikten sonra, nisanda, Jeremy Renner yeniden doğmuş gibi ayağa kalkmış, bastonla da olsa yürümeye başlamıştı.

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YILIN SON GÜNÜ ONU KURTARANLARI ZİYARET ETTİ

2023’ün son gününü kendini kurtaran itfaiye ve acil yardım ekiplerine ve kaldırıldığı hastanede onu tedavi eden doktor ve hemşirelere minnetini göstermek için hepsini ziyaret ederek başlamıştı Jeremy Renner. Sonrasındaysa bu mucize kurtuluşa, iyileşip ayağa kalkmak için ona hem en büyük sebep hem de destek olan kişiyle ilgili hislerini anlattı…

Avengers yıldızı, kazadan tam bir yıl sonra yılbaşı günü Instagram'a girerek iyileşme sürecinde kendisine yardımcı olan kızını anlattı. Ayrıca kızıyla birlikte hazırladıkları ve 19 Ocak'ta piyasaya çıkacak olan 3-4 şarkılık kısa albümü Love and Titanium'dan Wait şarkısının yer aldığı bir video paylaştı.

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KORKUNÇ KAZADAN MUCİZE KURTULUŞUN TEK BİR SEBEBİ VAR: 10 YAŞINDAKİ AVA

Gönderide Renner'ın yılbaşı gecesi Mutlu Yıllar 2024 tacı takan kızına sarılırken çekilmiş bir fotoğrafı da yer alıyordu. Jeremy Renner “İyileşmemin bir numaralı nedeni o” yazmıştı fotoğrafın altına. Ve eklemişti “Onu 14 Ocak'ta eve geldiğimde ilk gördüğümde "beni beklemesini" istemiştim” diye ekledi.

Kendisi iyileşmeye başladıkça 10 yaşındaki kızı Ava’nın da iyileştiğini, daha az korkmaya başladığını anlattı yıldız oyuncu. “İyileşmek için ailenizi ve arkadaşlarınızı iyileştirmekten daha iyi bir motivasyon kaynağı yoktur” yazdı ve 21 milyondan fazla takipçisine “Her zaman minnettarlığımla, son bir yıldaki sevgi ve desteğiniz için hepinize teşekkür ederim. İyi niyetin ve duanın her zerresine ihtiyacım vardı” diye seslendi.

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BABA KIZDAN DUYGU DOLU KLİP

Sözlerini de "19 Ocak'ta yayınlanacak olan "Love and Titanium" albümüm için hazırladığımız videoyu beğeneceğinizi umuyorum" diyerek sözlerini tamamladı. Jeremy Renner kendi YouTube kanalından paylaştığı videoda albümden bir şarkıyı seslendirirken klipte de kızı Ava’yla birlikte rol aldı. Renner albümü ilk olarak Ekim 2023 tarihli bir Instagram paylaşımıyla duyurdu ve albümün kapak resmini de yayınladı.





"YAŞAMAK İÇİN ÇOK SEBEBİM VAR"

Jeremy Renner, yılbaşı gecesi Ayrıca CNN'in özel yayınına da katıldı. Yıldız oyuncu mucizevi kurtuluşunu "Yaşamak için çok fazla şeye sahip olduğum için çok şanslıyım. Kocaman bir ailem var, 10 yaşında bir kızım var ve eğer ölmüş olsaydım pek çok insanı hayal kırıklığına uğratmış ve hayatlarını mahvetmiş olurdum, bu yüzden iyileşmem gereken çok şey vardı” diyerek anlattı.