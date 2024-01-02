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Ünlü oyuncu ölümün kıyısında son sözlerini hazırlıyordu: Hayatta kaldıysam tek sebebi küçük kızım

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#Jeremy Renner#Hawkeye#Ölümden Dönen Oyuncular
Ünlü oyuncu ölümün kıyısında son sözlerini hazırlıyordu: Hayatta kaldıysam tek sebebi küçük kızım
Oluşturulma Tarihi: Ocak 02, 2024 07:56

Tam bir yıl önce büyük acılar çekiyor, ölmek üzereyken kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım servisinde hayata tutunmaya çalışıyordu. Geçirdiği korkunç kazanın üzerinden tam bir yıl geçtikten sonra ise sağlığına tamamen kavuşmuş şekilde onu kurtaran doktorların çalıştığı hastaneyi ziyaret etmişti.

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Hem de sapasağlam, sanki o korkunç günleri hiç geçirmemiş gibi… Hollywood’un sevilen yüzlerinden, yıllardır Marvel serisi film ve dizilerde canlandırdığı Hawkeye karakteriyle gönüllere taht kurmuş olan usta aktör Jeremy Renner, deyim yerindeyse 2023’ün hem en şanssız hem de en şanslı ünlülerinden biri oldu.

Ünlü oyuncu ölümün kıyısında son sözlerini hazırlıyordu: Hayatta kaldıysam tek sebebi küçük kızım

Ailesiyle kutladığı yılbaşı gecesinin ardından kar fırtınalarıyla yolları kapanmış Tahoe Gölü'ndeki evinin arazisinde korkunç bir kaza geçirdi ünlü oyuncu. Kara saplanan yeğenini kurtarmak için kar küreme aracına atlamış yolları açmaya çalışırken o kar aracının altında kaldı.

Ünlü oyuncu ölümün kıyısında son sözlerini hazırlıyordu: Hayatta kaldıysam tek sebebi küçük kızım

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52 yaşındaki yıldız oyuncu yeğenine yardım ederken bir anda hareket etmeye başlayan 14 tonluk aracın önüne kendini atıp yeğenini ölmekten kurtardı. Vücudunda 30’dan fazla kemik kırılmış, akciğerleri hasar görmüş ve göğüs kafesi paramparça olmuştu. Araç bacaklarının üzerinden geçti; iki bacağı da çok korkunç şekilde yaralandı.

Ünlü oyuncu ölümün kıyısında son sözlerini hazırlıyordu: Hayatta kaldıysam tek sebebi küçük kızım

Gözden KaçmasınTam bir yıl önce, yılbaşı sabahı ölümden dönmüştü… Usta aktör hayatını kurtaranları unutmadıTam bir yıl önce, yılbaşı sabahı ölümden dönmüştü… Usta aktör hayatını kurtaranları unutmadıHaberi görüntüle

2023'ÜN İLK GÜNÜNDE ÖLÜMDEN DÖNMÜŞTÜ

Bir hava ambulansıyla hemen hastaneye kaldırıldığında çok kan kaybetmiş, yoğun bakıma kaldırıldığı haberini alan hayranları kazanın korkunç detaylarını öğrenince onun öleceğine inanmıştı büyük bir üzüntüyle. 2023’ün ilk günü gelen bu haber gösteri dünyası için geride bıraktığımız yılı büyük bir şaşkınlık ve şokla başlatmıştı.

Ünlü oyuncu ölümün kıyısında son sözlerini hazırlıyordu: Hayatta kaldıysam tek sebebi küçük kızım

Jeremy Renner uzun süre hastanede yattı, sayısız ameliyat geçirdi. Doktorlar onu kurtarmak için muazzam bir çaba gösterdi, usta oyuncu sadece ameliyat geçirmekle kalmadı yoğun bir fizik tedavi sürecinden de geçti. Gerçek bir mucizeyi yaşarcasına kazanın üzerinden 4 ay geçtikten sonra, nisanda, Jeremy Renner yeniden doğmuş gibi ayağa kalkmış, bastonla da olsa yürümeye başlamıştı.

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Ünlü oyuncu ölümün kıyısında son sözlerini hazırlıyordu: Hayatta kaldıysam tek sebebi küçük kızım

YILIN SON GÜNÜ ONU KURTARANLARI ZİYARET ETTİ

2023’ün son gününü kendini kurtaran itfaiye ve acil yardım ekiplerine ve kaldırıldığı hastanede onu tedavi eden doktor ve hemşirelere minnetini göstermek için hepsini ziyaret ederek başlamıştı Jeremy Renner. Sonrasındaysa bu mucize kurtuluşa, iyileşip ayağa kalkmak için ona hem en büyük sebep hem de destek olan kişiyle ilgili hislerini anlattı…

Ünlü oyuncu ölümün kıyısında son sözlerini hazırlıyordu: Hayatta kaldıysam tek sebebi küçük kızım

Avengers yıldızı, kazadan tam bir yıl sonra yılbaşı günü Instagram'a girerek iyileşme sürecinde kendisine yardımcı olan kızını anlattı. Ayrıca kızıyla birlikte hazırladıkları ve 19 Ocak'ta piyasaya çıkacak olan 3-4 şarkılık kısa albümü Love and Titanium'dan Wait şarkısının yer aldığı bir video paylaştı.

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KORKUNÇ KAZADAN MUCİZE KURTULUŞUN TEK BİR SEBEBİ VAR: 10 YAŞINDAKİ AVA

Gönderide Renner'ın yılbaşı gecesi Mutlu Yıllar 2024 tacı takan kızına sarılırken çekilmiş bir fotoğrafı da yer alıyordu. Jeremy Renner “İyileşmemin bir numaralı nedeni o” yazmıştı fotoğrafın altına. Ve eklemişti “Onu 14 Ocak'ta eve geldiğimde ilk gördüğümde "beni beklemesini" istemiştim” diye ekledi.

Ünlü oyuncu ölümün kıyısında son sözlerini hazırlıyordu: Hayatta kaldıysam tek sebebi küçük kızım

Kendisi iyileşmeye başladıkça 10 yaşındaki kızı Ava’nın da iyileştiğini, daha az korkmaya başladığını anlattı yıldız oyuncu. “İyileşmek için ailenizi ve arkadaşlarınızı iyileştirmekten daha iyi bir motivasyon kaynağı yoktur” yazdı ve 21 milyondan fazla takipçisine “Her zaman minnettarlığımla, son bir yıldaki sevgi ve desteğiniz için hepinize teşekkür ederim. İyi niyetin ve duanın her zerresine ihtiyacım vardı” diye seslendi.

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Ünlü oyuncu ölümün kıyısında son sözlerini hazırlıyordu: Hayatta kaldıysam tek sebebi küçük kızım

BABA KIZDAN DUYGU DOLU KLİP

Sözlerini de "19 Ocak'ta yayınlanacak olan "Love and Titanium" albümüm için hazırladığımız videoyu beğeneceğinizi umuyorum" diyerek sözlerini tamamladı. Jeremy Renner kendi YouTube kanalından paylaştığı videoda albümden bir şarkıyı seslendirirken klipte de kızı Ava’yla birlikte rol aldı. Renner albümü ilk olarak Ekim 2023 tarihli bir Instagram paylaşımıyla duyurdu ve albümün kapak resmini de yayınladı.

Ünlü oyuncu ölümün kıyısında son sözlerini hazırlıyordu: Hayatta kaldıysam tek sebebi küçük kızım

"YAŞAMAK İÇİN ÇOK SEBEBİM VAR"

Jeremy Renner, yılbaşı gecesi Ayrıca CNN'in özel yayınına da katıldı. Yıldız oyuncu mucizevi kurtuluşunu "Yaşamak için çok fazla şeye sahip olduğum için çok şanslıyım. Kocaman bir ailem var, 10 yaşında bir kızım var ve eğer ölmüş olsaydım pek çok insanı hayal kırıklığına uğratmış ve hayatlarını mahvetmiş olurdum, bu yüzden iyileşmem gereken çok şey vardı” diyerek anlattı.

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#Jeremy Renner#Hawkeye#Ölümden Dönen Oyuncular

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