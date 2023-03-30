Yıldız oyuncu korkunç kazadan sonra ilk röportajını verdi... Kurtulacağına kimse inanmamıştı: Bir daha olsa yine yaparım!

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Yıllarca sayısız filmde başrol oynamıştı ama tüm dünyanın kalbinde Marvel filmlerinde canlandırdığı Hawkeye karakteriyle yer etti. Süper kahraman filmlerinde başrolde yer alan, süper kahramanlık güçleri olmasa da yıllarca kötü adamları alt eden güçlü karakteriyle özdeşleşmiş bir oyuncuydu. Jeremy Renner'ın kazdan sonra hastane yatağından paylaştığı bu fotoğraf günlerce manşetleri süsledi

YILLARDIR DOĞAYLA İÇ İÇE, GÖZLERDEN UZAK YAŞIYORDU

Doğayla iç içe yaşamayı çok seven, film ya da dizi çekimleri haricinde Hollywood’un keşmekeşinden uzak duran yıldız oyuncu Jeremy Renner, uzun yıllardır Nevada’da, Taho Gölü’nün yakınındaki evinde yaşıyor. Usta aktör, yılın büyük bir kısmında karlarla kaplı olan şehirde, şehir merkezinin de epey uzağındaki bu izole evinin yakınında, üstelik herkesin büyük bir mutlulukla, umut dolu uyandığı 1 Ocak sabahında ölüme hiç olmadığı kadar yaklaştı.

Oldukça becerikli olmasıyla tanınan deneyimli aktör yıllardır karlarla kaplı bir yerde yaşıyor ve kar ekipmanlarını kullanmakta usta

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Aslında sürekli karla kaplı bu yerde yaşamaya oldukça alışkın olan ve bir itfaiye aracına bile sahip olan Renner, kar küreme araçlarını kullanma konusunda da yıllardır ustalaşmıştı. Usta oyucunun kaza haberi bu yüzden daha büyük bir şaşkınlık yaratacaktı: Jeremy Renner, kendi kullandığı 7 tonluk kar küreme aracından indikten hemen sonra, frenleri tutmayarak hareket eden dev aracın altında kalmış ve çoğu insanı muhtemelen oracıkta öldürebilecek şekilde yaralandı. Kazanın ardından yapılan bu ilk röportaj çok ses getireceğe benziyor... ABC'den Diane Sawyer, röportajın tanıtım filmini sosyal medya hesabından paylaştı

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KORKUNÇ KAZANIN SES KAYITLARI HERKESİN KANINI DONDURDU

Kazadan birkaç hafta sonra ortaya çıkan ses kayıtları kaza yerine koşan komşusunun 911’e yaptığı aramada ünlü oyuncunun acıyla bağırdığını ortaya çıkarmıştı. Renner, yaşamla ölüm arasındaki bu kritik anlarda çok kan kaybetmişti ve komşusunun endişeli bir sesle sağlık görevlilerine “Durum çok kötü, çabuk yetişin, ölmek üzere” diye yalvardığı duyuluyordu.

Kendi kanından oluşan bir gölün ortasında yatarken bulunan Renner'ın kurtulabileceğine kimse inanmıyordu

Gelen ilk haberlere göre Jeremy Renner’ın vücudunda kırılmadık kemik kalmamış, çok kan kaybeden oyuncunun akciğerleri de kazada aldığı darbeler yüzünden tamamen çökmüştü. Bu korkunç yaralanmaları atlatması mucizelere kalan Renner’dan her an kötü haber bekleyen ailesi ve hayranları adeta yıkılmıştı.

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HAYATTA KALMASI GERÇEKTEN BİR MUCİZE

İlerleyen günlerde yıldız oyuncunun ezilen göğüs kafesinin adeta baştan yapıldığı öğrenildi, büyük bir azim gösteren Jeremy Renner’ın bilinci açıldı ve geçirdiği ameliyatlar sonrasında hayati tehlikeyi de atlattı. Bu mucize kurtuluşun ardından bacaklarında ciddi yaralar olan oyuncuyu ayağa kaldırabilmek için zorlu bir fizik tedavi sürecine başlandı.

Yıldız oyuncu yeğeninin hayatını kurtarmak için kendi canını hiçe saydı

Herkes bu korkunç kazaya sebep olan sebebi merak ederken acı gerçek ortaya çıktı: Altında kaldığı aracı kullanmakta aslında son derece usta olan Jeremy Renner, kar fırtınasında mahsur kalan ve ölüm tehlikesi içinde olan yeğeni Alexander Fries'e yardıma koşmuş, onu kurtarmaya çalışırken indiği araç bir anda hareket ederken binlerce kilonun altında kalmıştı.

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KAZANIN SEBEBİ HERKESİ DUYGULANDIRDI

Kendi hayatını hiçe sayarak yeğenini kurtarmak için ölümü göze alan Jeremy Renner’ın bu fedakârlığı herkesin takdirini topladı. İyileşme sürecini ve zorlu hastane günlerini zaman zaman sosyal medyadan paylaşan usta oyuncuya gönderilen geçmiş olsun mesajlarıyla birlikte büyük bir sevgi ve saygı seli de yaşandı.

Jeremy Renner aktörlüpe dönmek için gün sayıyor ancak kazanın ardından artık kariyerinin birinci önceliği olmayacağının da altını çiziyor

İşte bu korkunç kazanın, yoğun bakımda ölümle yaşam arasında geçen günlerin, birden fazla ameliyatın ve zorlu bir fizik tedavi sürecinin ardından yeniden ayağa kalkmayı başaran Jeremy Renner, ilk röportajını verdi. ABC'den Diane Sawyer'a konuşan Renner, yaşadıklarını anlatırken yanında uğruna ölümü göze aldığı yeğeni Alexander Fries da vardı.

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YEĞENİNİ KURTARMAK UĞRUNA ÖLÜMDEN DÖNDÜ: BİR DAHA OLSA BİR DAHA YAPARDIM

Deneyimli gazeteci Diane Sawyer, karşısında oturan Jeremy Renner’a tek tek saymaya başlamıştı: 30 kırık kemik, çöken akciğerler, tamamen göçen göğüs kemiği, hissedemediği bacakları ve kırılan kaburgalarının deldiği karaciğeri…

“Tekrar yapardım”. Jeremy Renner’ın verdiği cevap netti. “Yeğenimi kurtarmak için hiç çekinmeden yine yapardım, bu yaşadıklarımı göze alır ve onu kurtarmak için elimden gelen çabayı gösterirdim.” diyen usta oyuncu röportajın bu noktasında gözyaşlarına hakim olamadı. Usta oyuncu kazanın ardından uzun sürüder devam eden tedavi sürecinin her adımını sosyal medya hesabından paylaştı

YAŞADIKLARINI GÖZYAŞLARIYLA ANLATTI

Üstelik Renner röportajda korkunç kazanın detaylarını anlatırken sürekli uyanık olduğunu, bilincinin açık kaldığını ve bu korkunç acıları sonuna kadar hissettiğini de itiraf etti. Röportaj sırasında Renner’ın yanında olan ve duygusal anlar yaşayan yeğeni Alexander Fries da yıldız oyuncuyu o halde gördüğünde yaşadıklarını zorlukla anlattı. Alexander Fries “Yerde kocaman bir kan havuzunun içinde yatıyor ve çok acı çekiyordu. Onun öleceğinden neredeyse emindim, kurtulabileceğini sanmamıştım” derken zorlukla konuştu. AYLAR SONRA GELEN İLK RÖPORTAJ...

Jeremy Renner bu günlerde tam olarak iyileşmek ve başrolünde yer aldığı Mayor of Kingstown dizisine dönmek için gün sayıyor. Tanıtımı yapılan, fotoğrafları ve görüntülerinden parçalar yayınlanan bu çok ses getirecek röportaj 6 Nisan’da ABC’de yayında olacak.