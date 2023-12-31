Tam bir yıl önce, yılbaşı sabahı ölümden dönmüştü… Usta aktör hayatını kurtaranları unutmadı

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Yıllardır çetin kış koşullarıyla bilinen, karlarla kaplı Kuzey Nevada’da yaşayan usta aktör Jeremy Renner, bu koşullara oldukça alışkın hatta kendine ait bir kar küreme makinesi bile olan biri. Zaman zaman kara kışta kapanan yolları açmak için trafik ekiplerine, itfaiye görevlilerine yardıma koşmasıyla tanınıyor.

Kurtarma ekipleri kaza yerine geldiğinde Jeremy Renner'ı adeta bir kan gölünün ortasında acı içinde yatarken bulmuş, ünlü oyuncu güçlükle hastaneye yetiştirilmişti

Hollywood’un gösterişli halinden, ışıltılı hayatından kaçıp doğayla iç içe yaşadığı bu yere taşınan Jeremy Renner da geçen yılbaşında ailesiyle birlikte neşeyle kutlama yapmış, ertesi sabah hayatının en korkunç anlarını yaşayacağından habersizdi. Jeremy Renner Marvel filmlerinde canlandırıdığı Hawkeye karakteriyle tanınıyordu... Usta aktör aynı karkaterin başrolede olduğu Hawkeye dizisinde oynuyor, bir yandan da sevilen dizi Mayor of Kingstown dizisinde başrollerden birini üstleniyordu

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YEĞENİNİ KURTARMAK İÇİN KENDİ CANINI HİÇE SAYMIŞTI

O günlerde yaşadıkları ilçelerinde 35.000 haneyi elektriksiz bırakan bir fırtınadan ağır şekilde etkilenen Reno bölgesindeki evinde bulunan ünlü oyuncu, karla kaplanan ve kapanan yollarda mahsur kalan yeğenini kurtarmak için gözünü kırpmadan yardıma koşmuştu 1 Ocak 2023 sabahı erkenden…

Renner korkunç kazanın ardından Instagram hesabından bu fotoğrafı paylaşmıştı... Kelimenin tam anlamıyla ölümün kıyısından dönen ünlü oyuncunun vücudunda kırılmadık kemik kalmadı, göğüs kafesi tamamen parçalanan Renner'a yeni bir göğüs kafesi yapıldı, sayısız ameliyat ve fizik tedavi sürecinden geçti

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Kullandığı tonlarca ağırlığında kar küreme aracından atlayıp yeğeninin yardımına koşan Renner, aracın bir anda hareket etmesiyle korkunç bir kaza geçirdi. Yıldız oyuncu, yeğenini ezilmekten kurtarmak için kendi 15 tonluk aracın önüne attı. Vücudundaki 30 kemiği kırılan Jeremy Renner kan kaybından ölmek üzerindeyken bir hava ambulansıyla hastaneye yetiştirilmişti.





ONU KURTARANLARI UNUTMADI

Renner, hastanede kendini kurtarmak için mücadele veren doktorları ve hemşireleri unutmadı. Yılın son günü, o korkunç kazadan bir yıl sonra hastaneyi ziyaret eden ünlü oyuncu bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Ve hayatını kurtaran sağlık görevlilerine duyduğu minneti dile getirdi.

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Fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Jeremy Renner “Size neşe ve bereketle sesleniyorum. Renown hastanesindeki süper kahramanları, ilk müdahale ekiplerini ve doktorları, hemşireleri ve personeli görmek için uğradım" dedi ve onlara “Size saygılarımı sunuyorum ve sevgiyi, hayatı ve hepimize getirdiği nimetleri kutluyorum. Bana burada bakıp hayatımı kurtardığınız için size ve bu topluluğa teşekkür ederim” diye seslendi.

Jeremy Renner hem acil durum ekiplerini hem de hastane personelini ziyaret edip hayatını kurtaranlara teşekkür etti ve onlara "Sonsuza dek size borçlu kalacağım" diye seslendi

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“SONSUZA DEK SİZE BORÇLU KALACAĞIM”

Hastanede çalışanlara “Size sonsuza dek borçlu ve minnettar kalacağım” diye yazan ünlü oyuncu kazanın ardından haftalarca yoğun bakımda kalmış ve birçok ameliyat geçirmişti. Kazada bacakları neredeyse kopan Jeremy Renner’ın ezilen göğüs kafesi hastanede yeniden yapılmış, zarar gören akciğerleri de yoğun tedaviler sonucu iyileşmişti.





MUCİZEVİ KURTULUŞ

Aylar boyunca gördüğü yoğun tedavi ve ardından başlayan fizik tedavi sürecinin ardından bir süre baston kullanarak yürüyebilen aktör mucizevi şekilde bu ölümcül kazanın ardından sağlığına tamamen kavuştu. Hatta setlere de çoktan geri döndü. Jeremy Renner, 2023’ü uğurlarken hayatta ve sağlıklı olduğuna şükrettiğini ve bu süreçte onu yalnız bırakmayan sevdiklerine ve hayranlarına teşekkür borçlu olduğunu söylüyor. Renner zorlu tedavi sürecini ve hastanede geçirdiği günleri de sosyal medya hesabından paylaşmıştı

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KAZANIN HER ANINI HATIRLIYOR: TÜM ACIYI HİSSETTİM!

Renner, hastaneden çıktıktan sonra usta televizyoncu Diane Sawyer'a verdiği röportajda yeğenini kurtarmak için gözünü kırpmadan aynı şeyi tekrar yapacağını söylemişti. Kazadan sonra bilincinin açık kaldığını ve yaşananlarını her anını hatırladığını söyleyen Jeremy Renner “Tüm acıyı, her şeyi hissettim” demişti. Ünlü oyuncu kaza anında bilincinin açık olduğunu ve o büyük acıyı hissettiğini itiraf etmişti ancak yeğenini kurtarabilmek için hiç düşünmeden aynı şeyi bir daha yapacağını da sözlerine ekledi

AİLESİNE SÖYLEMEK İSTEDİĞİ SON SÖZLERİ BİLE HAZIRLAMIŞTI

Hastaneden sağ çıkabileceğine inanmadığını anlatan Jeremy Renner yoğun bakımda geçirdiği günler sırasında telefonuna notlar almaya başladığını itiraf etmişti. Öleceğinden emin olan yıldız oyuncu ailesine söylemek istediği son sözlerini kayda almış, ölmesi durumunda onlara teslim edilmesi için tüm ayarlamaları bile yapmıştı…