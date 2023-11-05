Geçirdiği korkunç kazanın ardından hayatta kalması mucizeydi… Önce ölüme meydan okudu, şimdi yerçekimiyle savaşıyor!

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52 yaşındaki yıldız oyuncu Jeremy Renner, 1 Ocak’ta, yeni yılın ilk gününde 7 tonluk bir kar küreme aracının altında kalmış, vücudundaki sayısız kemik kırılmış ve belki de birçok kişiyi anında öldürecek korkunç yaralarla hastaneye kaldırılmıştı.

Uzun yıllardır gözlerden uzakta, doğayla iç içe yaşadığı Nevada’daki evine misafirliğe gelen yeğeninin karda mahsur kaldığını görmüş, kullandığı kar küreme aracından hiç düşünmeden atlayıp ona yardıma koşmuştu.

Usta aktör uzun süredir yılın büyük bölümü karlarla kaplı olan Nevada eyaletindeki, doğayla iç içe evinde yaşıyor... Karla oldukça haşır neşir olan Jeremy Renner, altında kaldığı kar küreme aracını kullanmakta da oldukça usta hatta daha önce çok kereler yolları açmaya çalışan yardım ekiplerine kendi aracıyla yardım da etmişti

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El frenini çekmeyi unuttuğu aracın altında kalan ünlü aktörün kemikleri kırıldı, bacakları aracın altında ezildi, her şeyden önemlisi göğüs kafesi ve akciğerleri çöktü. Hemen helikopter ambulansla hastaneye kaldırılan Renner yaşam mücadelesini mucize şekilde kazandı.

Ölümden kurtulması mucize olan Jeremy Renner kazadan günler sonra hastane yatağından bu fotoğrafı paylaşmıştı... Kazandan sağ çıkmayı başarsa da öleceğini düşünen yıldız oyuncu hastanedeyken ailesine söylemek istediği "son sözlerini" cep telefonuna yazdığını itiraf etmişti

Tam 17 gün yoğun bakımda yaşam savaşı veren Jeremy Renner, herkes ona ölecek gözüyle bakarken hastaneden kısa sürede çıkıp geçirdiği zorlu fizik tedavi sürecinin ardından mucize şekilde yeniden ayağa kalktı. Bir süre bastonla yürüyen ünlü oyuncu nisan ayında korkunç kazadan sonra ilk kez kırmızı halıya çıkmıştı.

Jeremy Renner kazadan sadece birkaç ay sonra sağlığına kavuşmaya başladı ve baston yardımıyla olsa da ayağa kalktı

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Marvel film serisinde canlandırdığı Hawkeye karakteriyle tanınan Jeremy Renner kısa süre önce Los Angeles Lakers maçında görüntülenmiş, neşeli gözüken yıldız oyuncu iyileşme sürecini ilerletmek için acıyla başa çıkmayı öğrenmeye gayret ettiğini söylemişti.

Ölümü yenmekle kalmayan Renner artık kuveet antrenmanlarına bile başladı ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "eklemlerimin yerçekimine dayanıklılığını test ediyorum" yazdı

Tam olarak iyileşmesi için hala fizik tedavilere devam eden usta aktör bir yandan evinde antrenman yapmaya da devam ediyor. Instagram hesabından bu çalışmalarını paylaşan Renner, çektiği videoda eklemlerini yerçekimine karşı test etmek amacıyla kaya benzeri bir platformda sürünerek yaptığı antrenmandan kesitler paylaştı.

Remey Renner'ın 2014'te biten evliliğinden 10 yaşında Ava adında bir kızı var

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Fizik kondisyonu oldukça iyi görünen Renner’ın kazada göğüs kafesi tamamen çökmüş ve akciğerleri de büyük hasar görmüştü. Yıldız isme zorlu ameliyat süreçleri sırasında sıfırdan bir göğüs kafesi yapılmıştı. Hayatta kalmış olması bile mucize olan Renner’ın kazanın üzerinden daha bir yıl bile geçmeden geldiği nokta hayranlarını sevindirdi.

Son yıllarda Marvel filmlerinde rol alan jeremy Renner 2009'da en iyi erkek 2010'da da en iyi yardıcı erkek oyuncu Oscar'ına adaylık kazanmıştı

Sanatçı kısa süre önce CNN'e verdiği röportajda kazadan sonra dik durabildiği ölümü atlattığı ve hayatını yaşamaya devam edebildiği için kendini çok şanslı hissettiğini anlatmıştı. Renner, geçirdiği kazanın önceliklerini yeniden değerlendirmesini ve hayatını daha verimli bir şekilde yapılandırmasını sağladığını söylüyor.