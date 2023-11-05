Geçirdiği korkunç kazanın ardından hayatta kalması mucizeydi… Önce ölüme meydan okudu, şimdi yerçekimiyle savaşıyor!

Güncelleme Tarihi:
52 yaşındaki yıldız oyuncu Jeremy Renner, 1 Ocak’ta, yeni yılın ilk gününde 7 tonluk bir kar küreme aracının altında kalmış, vücudundaki sayısız kemik kırılmış ve belki de birçok kişiyi anında öldürecek korkunç yaralarla hastaneye kaldırılmıştı.
Uzun yıllardır gözlerden uzakta, doğayla iç içe yaşadığı Nevada’daki evine misafirliğe gelen yeğeninin karda mahsur kaldığını görmüş, kullandığı kar küreme aracından hiç düşünmeden atlayıp ona yardıma koşmuştu.
El frenini çekmeyi unuttuğu aracın altında kalan ünlü aktörün kemikleri kırıldı, bacakları aracın altında ezildi, her şeyden önemlisi göğüs kafesi ve akciğerleri çöktü. Hemen helikopter ambulansla hastaneye kaldırılan Renner yaşam mücadelesini mucize şekilde kazandı.
Tam 17 gün yoğun bakımda yaşam savaşı veren Jeremy Renner, herkes ona ölecek gözüyle bakarken hastaneden kısa sürede çıkıp geçirdiği zorlu fizik tedavi sürecinin ardından mucize şekilde yeniden ayağa kalktı. Bir süre bastonla yürüyen ünlü oyuncu nisan ayında korkunç kazadan sonra ilk kez kırmızı halıya çıkmıştı.
Marvel film serisinde canlandırdığı Hawkeye karakteriyle tanınan Jeremy Renner kısa süre önce Los Angeles Lakers maçında görüntülenmiş, neşeli gözüken yıldız oyuncu iyileşme sürecini ilerletmek için acıyla başa çıkmayı öğrenmeye gayret ettiğini söylemişti.
Tam olarak iyileşmesi için hala fizik tedavilere devam eden usta aktör bir yandan evinde antrenman yapmaya da devam ediyor. Instagram hesabından bu çalışmalarını paylaşan Renner, çektiği videoda eklemlerini yerçekimine karşı test etmek amacıyla kaya benzeri bir platformda sürünerek yaptığı antrenmandan kesitler paylaştı.
Fizik kondisyonu oldukça iyi görünen Renner’ın kazada göğüs kafesi tamamen çökmüş ve akciğerleri de büyük hasar görmüştü. Yıldız isme zorlu ameliyat süreçleri sırasında sıfırdan bir göğüs kafesi yapılmıştı. Hayatta kalmış olması bile mucize olan Renner’ın kazanın üzerinden daha bir yıl bile geçmeden geldiği nokta hayranlarını sevindirdi.
Sanatçı kısa süre önce CNN'e verdiği röportajda kazadan sonra dik durabildiği ölümü atlattığı ve hayatını yaşamaya devam edebildiği için kendini çok şanslı hissettiğini anlatmıştı. Renner, geçirdiği kazanın önceliklerini yeniden değerlendirmesini ve hayatını daha verimli bir şekilde yapılandırmasını sağladığını söylüyor.