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Genç yaşta ölen ünlü şefin eşinden yürek yakan paylaşım… ‘Seni artık hiç gidemeyeceğimiz o yerde hayal ediyorum aşkım’

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#Jock Zonfrillo#Lauren Zonfrillo#Ölen Ünlüler
Genç yaşta ölen ünlü şefin eşinden yürek yakan paylaşım… ‘Seni artık hiç gidemeyeceğimiz o yerde hayal ediyorum aşkım’
Oluşturulma Tarihi: Ocak 02, 2024 13:36

Özel günler, bayramlar, yeni yılın gelişi… Çoğu insan için yeni umutlar, sevdiklerimizle, ailemizle kutladığımız mutluluklar ve geleceğe dair hayallerin ön planda olduğu neşe dolu günler…

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Ancak büyük kayıplar yaşayan içinse bu günler senenin en zor günleri haline gelebiliyor ne yazık ki. Tıpkı ünlü şef Jock Zonfrillo'nun gencecik yaşta öldükten sonra geriye bıraktığı eşi Lauren Zonfrillo için olduğu gibi…

AŞKLARI İNTERNETTE BAŞLAMIŞTI

2014’te sosyal  medya platformu Twitter’dan tanışan ünlü çift tam yeni yılın ilk günü, 1 Ocak 2017'de evlenmişti. Internet yazışmalarıyla başlayan bu büyük aşkın ilk meyvesi olan oğulları bir yıl sonra, Şubat 2018’de doğdu.

Genç yaşta ölen ünlü şefin eşinden yürek yakan paylaşım… ‘Seni artık hiç gidemeyeceğimiz o yerde hayal ediyorum aşkım’

Alfie adını verdikleri oğulları sadece 1 kilo 200 gram ağırlığında prematüre olarak doğmuştu. En sevinçli günlerinde büyük bir korku yaşayan çift hayata sıkıca tutunan küçük oğullarının ardından tutunan kızları Isla’ya da 2020’de kavuştu.

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YARIM KALAN MUTLULUK

Ülkemizde de beğeniyle izlenen yemek yarışması MasterChef’in Avustralya versiyonunda jüri üyesi olan Jock Zonfrillo, kendi restoranları da olan ödüllü, dünyaca ünlü bir şefti. Geçen yıl daha 46 yaşındayken hayata veda eden Zonfrillo geride sayısız üzgün hayranıyla birlikte gözü yaşlı eşini ve iki yetim çocuğunu bıraktı.

Genç yaşta ölen ünlü şefin eşinden yürek yakan paylaşım… ‘Seni artık hiç gidemeyeceğimiz o yerde hayal ediyorum aşkım’
Ünlü şef ve eşi 2017'de 1 ocak'ta evlenmişti

ÜNLÜ ŞEFİN EŞİNDEN ACI DOLU PAYLAŞIMLAR

Yılbaşı akşamı iki çocuğuyla eşinin yokluğunu acı şekilde hisseden Lauren Zonfrillo için yeni yılın ilk günü çok daha zor geçti. İlk kez 6 yıl önce büyük bir aşkla evlendiği eşi yanında olmadan geçen evlilik yıldönümünü boynu bükük kutlamak zorunda kaldı…

Genç yaşta ölen ünlü şefin eşinden yürek yakan paylaşım… ‘Seni artık hiç gidemeyeceğimiz o yerde hayal ediyorum aşkım’

İskoçyalı olan Jock Zonfrillo’nun damatlık ceketiyle birlikte geleneksel İskoç eteği giydiği, kendisinin de dantelli gelinliği içinde olduğu düğün günlerinden bir video paylaşan Lauren, gencecikken kaybettiği eşine “Mutlu Yıllar Aşkım” diyerek seslendi.

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YENİ YILA İKİ ÇOCUĞUYLA TEK BAŞINA GİRDİ

Lauren Zonfrillo geçen hafta Noel'de benzer şekilde yürek burkan bir paylaşımda bulunmuştu. Instagram hesabından iki çocuğu Alfie ve Isla'nın Noel günü çekilmiş yürek ısıtan görüntüleri eşliğinde bir videoyu paylaşan Zonfrillo bu paylaşımın altına “Bu yıl her zamankinden farklıyız. İçimde daha az sevgi ya da heyecan yok. Sadece her şeye rağmen çocukların yüzlerinin aydınlandığını görmek için diri tuttuğum inadım var” yazmıştı.

Genç yaşta ölen ünlü şefin eşinden yürek yakan paylaşım… ‘Seni artık hiç gidemeyeceğimiz o yerde hayal ediyorum aşkım’
Lauren Zonfrillo iki çocuğuyla tek başına kaldı... Artık özel günlerde içi hep buruk şekilde kutlama yapıyor

EVLİLİK YILDÖNÜMÜNDE YAZDIKLARI YÜREK DAĞLADI

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Evlilik yıldönümünde tak başına kaldığındaysa adeta dünyası başına yıkılmıştı acılı eşin. Düğün gününden görüntülerin altına “Seninle İtalya'da hiçliğin ortasında birlikte yaşlanma hayalimiz… Çocuklarımız yanımızda, sen o kocaman kahkahanı atıyorsun, ben senin göğsünde uyuyakalıyorum… Bu anlar öyle canlı ki zihnimde” yazdı. Ve kaybettiği eşine “Seni şimdi hep orada hayal ediyorum”.

Genç yaşta ölen ünlü şefin eşinden yürek yakan paylaşım… ‘Seni artık hiç gidemeyeceğimiz o yerde hayal ediyorum aşkım’

OTEL ODASINDA ÖLÜ BULUNMUŞTU

Jock Zonfrillo, 30 Nisan 2023’te Melbourne, Carlton'daki Lygon Caddesi'nde bulunan Zagame's House'daki otel odasında hayatını kaybetmiş ve 1 Mayıs Pazartesi günü saat 02:00 sularında polis tarafından bulunmuştu. Bu aynı zamanda onun jürilik yaptığı MasterChef Australia'nın on beşinci sezonunun prömiyer günüydü.

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Genç yaşta ölen ünlü şefin eşinden yürek yakan paylaşım… ‘Seni artık hiç gidemeyeceğimiz o yerde hayal ediyorum aşkım’

ŞÜPHELİ BİR DURUM GÖRÜLMEDİ

Polisler ünlü şefin odasına girdiğinde onun cansız bedeniyle karşılaştı. Ne etrafta ne de Zonfrillo’nun çevresinde bunun bir cinayet ya da uyuşturucu sonucu olduğuna dair bir iz vardı. Jock Zonfrillo’nun doğal sebeplerle öldüğü açıklandı. Ölümüyle birlikte yer aldığı yarışma programı ertelendi ve sonraki hafta da anısı için özel bir yayın yapıldı.

Genç yaşta ölen ünlü şefin eşinden yürek yakan paylaşım… ‘Seni artık hiç gidemeyeceğimiz o yerde hayal ediyorum aşkım’

CENAZEDEKİ SÖZLERİ HERKESİ AĞLATTI

Kalbi kırık eşi Lauren cenaze töreninde “Hayatın tam da doğru anında, hazır olduğumuzda birbirimizi bulan iki yarımdık. O büyük aşka, macera dolu bir hayat yaşamaya, birlikte ebeveyn olmaya, bir şeyler hayal etmeye ve bunları gerçekleştirmeye hazırdık”

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#Jock Zonfrillo#Lauren Zonfrillo#Ölen Ünlüler

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