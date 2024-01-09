Evlilikleri aşkları kadar uzun ömürlü olmadı… Ünlü çift ayrılık açıklamasından iki yıl sonra boşanıyor

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Game of Thrones ve Aquaman gibi yapımlarla tanınan Jason Momoa ve Cosby Ailesi’yle dünya çapında bir yıldız olan Lisa Bonet, 5 yıllık evlilikten sonra boşanıyor.

İki ünlü yıldız aslında 2005 yılında büyük bir aşk yaşamaya başlamış, yıllar süren ilişkilerini ancak 2017’de nikah masasına taşımıştı.

16 yaşında Lola adında bir kızları ve 15 yaşında Nakoa-Wolf adında bir oğulları olan Bonet ve Momoa, Ocak 2022'de ayrılık haberlerini Instagram'dan ortak bir açıklama yaparak duyurmuştu.

Lisa Bonet, bu ayrılık açıklamasından iki yıl sonra Jason Momoa’ya boşanma davası açtı. Bonet ve Momoa ayrılırken birbirlerinden maddi bir talepte bulunmazken iki çocuklarının velayetini ortak şekilde paylaşmak istediklerini açıkladılar.

Jason Mamoa, Game of Thrones'da oynarken uzattığı saçlarını daha sonra hiç kestirmemesinin nedenini "Karım uzun saçlarımı çok seviyor, saçımı kestirirsem beni boşar" diyerek açıklamıştı

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Lisa Bonet’in mahkemeye dün dilekçe verdiği, ayrılık sebebi olarak da uzlaşılamaz fikir ayrılıklarını gerekçe gösterdiği öğrenildi. Çift mal varlıklarını nasıl paylaşacaklarına aralarında karar verdi ve taraflardan hiçbirinin birbirlerinden mali destek istemediği de ortaya çıktı.

Güzel yıldızın yasal belgelerde çiftin ayrılık tarihi Ekim 2020 olarak belirttiği de ortaya çıktı. Yani çift ayrıldıklarını dünyaya duyurmadan bir hayli önce zaten ayrılmıştı…

Çift 2022'nin hemen başında ayrıldıklarını açıklamıştı, boşanma haberi ise bundan tam 2 yıl sonra geldi... Ancak mahkeme belgelerine göre bu evlilik ayrılık açıklamasından çok daha önce bitmiş

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Bu evlilik Jason Momoa’nın ilk, Lisa Bonet’in ise ikinci evliliğiydi. Mamoa’dan önce yıldız şarkıcı Lenny Kravitz ile evli olan Lisa Bonet’in bu evlilikten Zoë Kravitz adında bir kızı var. Zoe Kravitz de annesi Lisa gibi ünlü bir oyuncu.

Ünlü çift Ocak 2022'deki ayrılık açıklamalarında "Hepimiz bu dönüşümsel zamanların sıkışıklığını ve değişimlerini hissettik... Bir devrim yaşanıyor ve ailemiz de istisna değil” diyerek tüm dünyanın koronavirüs pandemisi sırasında yaşadığı sıkıntılı dönemi işaret etmişti.

Çiftin 16 yaşında bir kızları ve 15 yaşında da bir oğulları var

Jason Momoa ve Lisa Bonet açıklamalarını "Ayrılığımızın haber değeri taşıdığını düşündüğümüz için değil, hayatlarımıza devam ederken bunu onurlu ve dürüst bir şekilde yapabilmek için bu duyuruyu yapıyoruz” demişlerdi.

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İki çocukları için hâlâ görüşmeye ve dostluklarını sürdürmeye devam eden çift kırmızı halıda bir çift olarak en son pozlarını da 2020’de vermişti. 44 yaşındaki Jason Mamoa, 56 yaşındaki eski eşi Lisa Bonet’i, ilk kez kendisi daha küçük bir çocukken Cosby Ailesi izlerken görüp çok etkilendiğini itiraf etmişti.

Mamoa ve Bonet 2005’te Los Angeles’ta bir gece kulübünde tanıştı. Ünlü aktör çocukluğundan beri hayran olduğu Bonet’le tanıştığında o da ilk eşi Lenny Kravitz’ten ayrılmıştı. Mamoa Lisa Bonet'in gönlünü kolayca çaldı.

Lisa Bonet uzun yıllar önce boşandığı Lenny Kravitz'le hâlâ iyi dost... Çiftin kızları Zoe Kravitz de ünlü bir oyuncu

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Çiftin 2017’deki evlilikleri de sonradan ortaya çıkmıştı. Jason Mamoa her zaman çok aşık olduğunu dile getirdiği Lisa Bonet’le neden yıllar sonra ve gizlice evlendiklerini “Biz zaten onunla 12 senedir evliyiz. Bu sadece aşkımızı kutlamak için ailelerimiz ve sevdiklerimizle bir araya gelmemizdi” diyerek anlatmıştı.