Usta aktör gönlünü Rus güzel kaptırmıştı… Bu geçici bir heves değil: Çocuklarıyla da tanışmış

Haberin Devamı

Başından üç evlilik geçen usta aktör, üçüncü eşi Katie Holmes’dan ayrıldığından beri adı pek kimselerle anılmamıştı. Son zamanlarda İngiltere’yi, özellikle de Londra’yı mesken tutan Cruise’un bunun için epey romantik bir sebebi var…

GÖNLÜNÜ HEM ŞEHRE HEM DE O ŞEHİRDE YAŞAYAN GÜZELE KAPTIRDI

Kraliçe Elizabeth’ten Prens William ve Kate Middleton’a kadar kraliyet ailesinin en üst düzey üyeleriyle oldukça sıkı fıkı olan usta aktör Londra’yı çok seviyor ve bir süredir de dudak uçuklatan servetinin bir kısmıyla buradan kendine mülkler satın alıyordu.

Yıldız oyuncuya yakın kaynaklar Cruise'un Londra'da Los Angeles'ta olduğundan "daha rahat" hissettiğini ve elit bir kalabalık için öğleden sonraları haftalık toplantılara ev sahipliği yaptığını söylüyor.

Haberin Devamı

Usta aktörün şehre duyduğu aşkla o şehri mesken tutan Rus güzele olan aşkı bir araya gelince Görevimiz Tehlike yıldızını arayanlar artık Londra’da buluyor. Dedikodulara göre Tom Cruise, 36 yaşındaki eski model Elsina Khayrova’yla büyük bir aşk yaşıyor. Tom Cruise'un iki eski evliliğinden üç çocuğu var... Katie Holmes'dan boşandığından beri birkaç dedikodu hariç kalbi hep boş kalan yıldız oyuncu bu aralar sırılsıklam aşık

BU ARA HEP AŞKININ YANINDA

Eski bir model olan Rus güzel aynı zamanda ülkenin ünlü politikacılarından birinin kızı ve en zengin iş insanlarından birinin de eski eşi. İngiliz vatandaşlığı da olan Khayrova, Tom Cruise’la Londra sosyetesinin katıldığı bir davette tanışmıştı.

61 yaşındaki Cruise ve neredeyse yarı yaşındaki Elsina Khayrova’nın ilişkisi söylenenlere göre oldukça hızlı ilerliyor. Daha önceki dönemlerde de özel hayatı konusunda oldukça ketum davranan Tom Cruise henüz Khayrova’yla hiç fotoğraflanmadı. Cruise'un gönlünü çalansa eski bir model olan Elsina Khayrova... Khayrova aynı zamanda ünlü bir Rus politikacının kızı ve Rusya'nın en zengin iş adamlarından birinin de eski eşi

Haberin Devamı

HEP SAKLANIYORLAR AMA ATEŞ OLMAYAN YERDEN DUMAN ÇIKMAZ!

Ancak bu aşka dair haberler “ateş olmayan yerden duman çıkmaz” misali geçen aralık ayından beri sürekli basına yansıyor. İkiliyi tanıyanlar da bu yeni filizlenen ama epey hızla ilerleyen aşka şahitlik edip sürekli basına bu konuyla ilgili açıklama yapıyorlar.

Elsina Khayrova birkaç hafta önce Paris Moda Haftası'nda Jean Paul Gaultier defilesinde böyle görüntülenmişti

Ünlü çiftin tanıştıkları davette sabahlara kadar dans ettiği ileri sürülmüştü. Aradan geçen birkaç ayda iyice yakınlaştıkları ancak bu aşkı şimdilik gizli yaşamak istedikleri için kendilerini aşk yuvalarına kapattıkları da ikiliyle ilgili söylenenler arasında.

Haberin Devamı

BİR AŞAMAYI DAHA GEÇTİLER: YENİ AŞKININ ÇOCUKLARIYLA TANIŞTI

Tom Cruise’un eski eşi Nicole Kidman ile 1992 ve 1995 yıllarında evlat edindiği, ikisi de artık birer yetişkin olan Isabella adında bir kızı ve Connor adında bir oğlu var. Usta aktörün üçüncü ve son eşi Katie Holmes'dan da 17 yaşında Suri adında bir kızı var.

Tom Cruise yıllardır Katie Holmes'dan olan kızı Suri'yi ihmal etmek hatta hiç görüşmemekle suçlanıyordu... Usta aktör daha birkaç aydır birlikte olduğu Elsina Khayrova'nın iki çocuğuyla tanıştı

Elsina Khayrova’nın da 2021’de ayrıldığı milyarder eski eşi Dimitry Tsvetkov’dan bir kızı bir oğlu var. Basına yansıyan son iddialara göre Cruise, artık herkese “sevgilim” diye tanıttığı Rus güzelin çocuklarıyla da sonunda tanışmış.

Haberin Devamı

BU PEK GEÇİCİ BİR HEVES GİBİ GÖRÜNMÜYOR

Birkaç ay içinde epey yol aldıkları bu ilişkinin iki isim için de giderek ciddileştiği ve ünlü aşıkların birbirlerine abayı iyice yaktığı söyleniyordu. Artık çocukların da bu ilişkiden haberdar olduğu ve Tom Cruise’la tanıştıklarına bakılırsa bu yeni durumun usta aktör için geçici bir hevesten çok daha fazlası olduğu ortada…

Londra'yı çok sevdiği ve şehirden bolca mülk satın aldığı söylenen Tom Cruise, kendini orada Los Angeles'dan daha rahat hissediyor... Artık bir ayağı orada olan usta aktör sık sık sosyete partilerine de katılmaya başladı: Yeni aşkı Elsina Khayrova'yla da işte böyle bir partide tanıştı

Haberin Devamı

Babası ünlü bir politikacı olan ve ülkenin en zengin insanlarından birinden boşanan Elsina Khayrova’nın, onun kadar olmasa da, zenginlikte Tom Cruise’dan geri kalır yanı yok. Hollywood’un en çok kazanan yıldızlarından olan Tom Cruise’la yarışamayacak olsa da Khayrova da Londra’da lüks içinde bir yaşam sürüyor. Güzel yıldızın boşanırken eski eşinden aldığı mal mülkle Londra sosyetesine girmesi hiç zor olmamış. Elsina Khayrova’nın boşanabilmek için adeta bir servet döktüğü eski eşi usta aktörü Rus güzel konusunda uyarmış ve cüzdanını açık tutmasını söylemişti



ESKİ EŞTEN ÜNLÜ AKTÖRE UYARI GELDİ: CÜZDANINI AÇIK TUT!

Cruise ve Rus modelin aşkı ilk duyulduğunda İngiliz basınına açıklama yapan eski eş Dimitry Tsvetkov, önce Tom Cruise’a geçmişten beri hayran olduğunu söylemiş sonra da ciddi bir uyarıda bulunmuştu. Eski eşinin tabiri caizse çok “paragöz” olduğunu anlatan Tsvetkov, usta aktöre, eski eşiyle aşk yaşayacaksa kalbi kadar cüzdanını da açık tutması gerektiğini söylemişti.

Elsina Khayrova ve Dimitry Tsvetkov’un boşanmaları eski çift arasında kavgalara yol açmıştı. Çift 2021 yılında boşandı. Ayrılıkları, İngiltere Surrey'de bir malikane, Londra'da beş daire, bir Bentley ve bir Ferrari, Cartier mücevherleri ve Pierre-Auguste Renoir ve Marc Chagall'ın sanat eserleri de dahil olmak üzere milyonlarca dolarlık anlaşmazlık nedeniyle uluslararası manşetlere taşındı.

ONDAN AYRILMAK ÜNLÜ İŞ ADAMINA BİR SERVETE MAL OLMUŞTU

Tsvetkov Daily Mail'e yaptığı açıklamada boşanmalarının kendisine 150 milyon sterline (188 milyon dolar) mal olduğunu ve çiftin 11 yıllık evliliği boyunca kıyafetler için 10 milyon sterlin (12 milyon dolar) ve el çantaları için 2 milyon sterlin (2,5 milyon dolar) harcadığını söyledi.