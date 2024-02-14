Ünlü babası ona soyadından başka bir şey vermemişti... 'Hüzünlü' kız ikizi gibi benzediği annesiyle büyüyüp yetişkinliğe adım attı

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İlerleyen yıllarda ise bu ün ve hakkında çıkan haberler hep onun üzgün ve boynu bükük bir çocuk, sonra da genç kız haline geldiği hakkında olmaya başlamıştı. Hollywood’un “hüzünlü” çocuğu olarak bahsedilen Suri Cruise bir başına büyüdü, yüzünde ve bakışlarında da hep bir burukluk göze çarptı.





EN ÜNLÜ BEBEK ANNESİNİN İKİZİ GİBİ OLDU

Nisan ayında artık 18 yaşına girip yetişkinliğe adım atacak olan Suri Curise annesi Katie Holmes ile New York sokaklarında gezerken görüldü. Uyumlu giysileri içinde neşe içinde şehir turuna çıkan anne kız birbirlerine olan benzerlikleriyle dikkat çekti.

Katie Holmes da Suri de bol bol fotoğraflarının çekildiği bu gezinti sırasında oldukça neşeliydi ve sohbet edip bol bol kahkaha attılar. Üzgün çocuk Suri hem büyüyüp serpilmiş hem de üzerinden o keyifsiz, çekingen halini atmış gibi görünüyordu.

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TEK BİYOLOJİK ÇOCUĞUNU ANNESİYLE AYRILINCA UNUTTU GİTTİ

İkinci evliliğini yaptığı Nicole Kidman’la birlikte iki çocuk evlat edinen Tom Cruise’un Katie holmes’la olan üçüncü evliliğinden doğan kızı Suri Cruise, ünlü aktörün tek biyolojik çocuğu. Ve buna rağmen yüzüstü bırakıp arayıp sormadığı ve Holmes’dan ayrıldıktan sonra bir kenara attığı kızı…

Suri, anne ve babasının düğününe daha birkaç aylık bir bebekken Tom Cruise'un kucağında böyle gelmişti

2005’te tanışıp büyük bir aşk yaşamaya başlayan Tom Cruise ve Katie Holmes, kızları Suri’ye 18 Nisan 2006’da, ilk randevularının birinci yıldönümünde kavuştular. Suri Cruise, iki Hollywood yıldızının ve o yılların en ilgi çeken çiftinin kızı olarak doğduğu andan itibaren hep ilgi odağı oldu. Tom Cruise'un tek biyolojik çocuğu olan Suri ile bir avuç fotoğrafı var... Çünkü annesi onun Scientology Kilisesi tarafından büyütülmesine izin vermeyince usta aktör kızını ardına bile bakmadan terk etti ve bir daha arayıp sormadı

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MODA DERGİLERİNDEN FIRLAMIŞ GİBİ GÖRÜNEN BİR BEBEK

Daha 2-3 yaşlarında bir bebekken bile moda dergilerinden fırlamış gibi görünüyor, giydiği pahalı tasarımcıların elinden çıkmış giysilerle, annesi tarafından aşırı süslenmesiyle hatta bazen topuklu ayakkabılar giydirilip ruj sürülmesiyle çok konuşuluyor, anne babası da bu yüzden eleştiri oklarının hedefi haline geliyordu.

Tom Cruise ve Katie Holmes 2012 yazında ayrıldılar. Gündeme bomba gibi düşen bu haberin çarpıcı detaylarından biri Katie Holmes’un yakın çevresine anlattığı korkularıydı. Holmes, Tom Cruise’un kızları Suri’yi kaçıracağına inanıyor, bu korkusu hayatını kabusa çeviriyordu.





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DÜNYANIN EN ÜNLÜ BEBEĞİ ANNE VE BABASI BOŞANINCA BOYNU BÜKÜK KALDI

Çiftin arasını açan da bu korkulara sebep olan da ünlü Cruise’un üyesi olduğu Scientology Kilisesi ile ilgiliydi. Tom Cruise, eşi Katie Holmes’un da bu tarikat benzeri oluşuma katılmasını istemiş, kızları Suri’nin de bir Scientology üyesi ve bu kurallara bağlı olarak yetiştirilmesini arzu etmişti.

Bu baskı en sonunda ünlü çiftin evliliğine mal oldu ve Katie Holmes kızları Suri’nin velayetini alarak Tom Cruise’dan ayrıldı. Kendine kızıyla tek başına bir hayat kuran Holmes, kızının babası Tom Cruise tarafından elinden alınacağı ya da ayartılıp Scientology tarafına çekileceği korkusuyla yıllarını geçirdi.

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ANNESİ ONU BÜYÜK KORKULARLA YETİŞTİRDİ

Bu yüzden çok korumacı olduğu ve Suri’yi de koruyabilmek için herkesten ve her şeyden uzakta büyütmeye çalıştığı söylendi. Anne ve babası ayrıldıktan sonra deyim yerindeyse boynu bükük kalan bu bir zamanların en ünlü bebeği adeta tek başına büyüdü.

Kızı Suri'yi tek balına büyüten Katie Holmes hep onu kaybetmekten korktu bu yüzden de ona çok korumacı davrandı... Öte yandan Tom Cruise eski eşi Nicole Kidman'la evlat edindikleri kızı ve oğlunu hiç terk etmedi; ikisi de Scientology’ye katılıp babalarıyla birlikte kaldı: Bu kez de çocukları tarafınfan terk edilen ve bir kenara atılan Nicole Kidman oldu...

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Hâlâ paparazziler peşinden ayrılmıyor, onun fotoğraflarını çekebilmek için anne kızın peşine takılıyor, Tom Cruise’un kızıyla ilgili bir adım atmasını, bir şeyler söylemesini bekliyorlardı. Tom Cruise, bir yandan dünyanın en büyük film yıldızlarından biri olmuş, çektiği her film gişe rekorları kırıyor, Hollywood’un en çok çalışan ve kazanan oyuncularından biri haline geliyordu.





KIZINI YÜZÜSTÜ BIRAKTI, ONA NAFAKA DIŞINDA HİÇBİR ŞEY VERMEDİ

Bir tarafta bunlar yaşanırken Katie Holmes da kızını tek başına New York’ta büyütüyor, onu gösteri dünyasından elinden geldiği kadar uzak tutuyordu. Tom Cruise, Katie Holmes’dan ayrıldıktan sonra kızı Suri’den de ayrılmış, çocuğunu yüz üstü bırakarak onunla görüşmeyi, arayıp sormayı kesmişti. Suri dünyanın en ünlü oyuncularından birinin kızı olsa da hep baba hasreti çekerek büyüdü.

Uzun yıllardır baba kızın arasındaki tek bağ Cruise’un onun için ödediği yıllık 400 bin dolar civarındaki nafaka oldu. Tom Cruise kızının da kendisi gibi Scientology üyesi olması için uğraştı, eski eşi Katie Holmes buna şiddetle karşı çıkıp izin vermeyince Suri’yi adeta bir kenara attı. Tom Cruise'un yıllardır bir başına bıraktığı kızının peşine Suri 18 yaşını doldurduktan sonra düşebileceği iddia ediliyor

ARTIK ÜZGÜN BİR PRENSES DEĞİL NORMAL BİR GENÇ KIZ OLDU

2013’ten beri babasını görmeyen Suri, başlardaki çekingen ve üzgün halini yıllar içinde üzerinden attı, giderek daha normal görünen sağlıklı bir genç kıza dönüştü. Son birkaç yıldır ortalıkta daha çok görünmeye başlayan Suri artık arkadaşlarıyla da dışarı çıkmaya başlayan, yaşıtları gibi görünen ve giyinen deyim yerindeyse daha “normal” bir genç kız oldu.

Küçükken fazla süslenip püslendiği, bir yetişkin gibi giydirildiği için Tom Cruise ve Katie Holmes eleştiri oklarını hedefi oluyordu... Suri artık yaşıtlarından farklı görünmeyen normal bir genç kız oldu

Son günlerde yeni sevgilisi, eski bir Rus model ve sosyete üyesi olan Elsina Khayrova’yla yaşadığı aşkla gündemde olan Tom Cruise’un bir yandan da Görevimiz Tehlike sersinin yeni filminin çekimleriyle uğraştığı yoğun bir programı var.

BABASI ONUN REŞİT OLMASINI MI BEKLEDİ?

Kızını bir türlü yanına çekemeyen usta aktörün onun için yaptığı planlardan hâlâ vazgeçmediği ve Suri’yi ne olursa olsun bir gün Scientology’ye katmaya çalışacağını düşünen azımsanmayacak sayıda insan var. Hatta bu söylentilere göre Tom Cruise bunun için kızının 18 yaşını doldurmasını bekliyor.

Suri reşit olup yasal olarak annesinin velayetinden çıkınca Cruise’ın da kızıyla ilgili planlarını devreye sokacağı iddia ediliyor. Ancak annesinin korumasında ve babasını hiç görmeden ve tanımadan büyüyen Suri’nin Katie Holmes’a olan bağlılığının buna engel olacağını düşünen de çok…