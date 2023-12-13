Tom Cruise'un gönlünü Rus güzele kaptırdığı iddia edildi... 'Bütün geceyi dans ederek geçirdiler'

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İlerleyen yaşına rağmen em başrolünü oynadığı hem de yapımcılığını üstlendiği yüksek bütçeli filmlerle Hollywood’un en büyük yıldızlarından biri olmayı sürdüren usta oyuncu kalbini uzun süredir boş tutuyordu…

61 yaşındaki Cruise, önde gelen bir Rus milletvekilinin kızı ve elmas ticareti yapan bir oligarkın eski eşi olan 36 yaşındaki sosyetik güzel Elsina Khayrova ile Londra’da bir partide öpüşürken görüldü. Daily Mail'e konuşan, partideki Rus davetlilerden biri "Ayrılmaz bir çift oldukları belliydi. Adam ona aşık gibi görünüyordu” yorumunu yaptı.

Tom Cruise'un gönlünü eski bir model ve ünlü bir Rus iş insanın eski eşi olan Elsina Khayrova'ya kaptırdığı iddia edildi

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Daily Mail iddiayı özel haber olarak duyururken Tom Cruise ve Elsina Khayrova çiftinin tüm geceyi partide dans ederek geçirdikleri iddiasını manşetine taşıdı. İkilinin geçtiğimiz cumartesi günü saat 21:00 sularında başlayan partiye birlikte geldikleri ve diğer konukların şaşkınlık ve heyecana sürüklediği söyleniyor.

Elsina Khayrova partide bol bol poz verip fotoğraf çektirdi ancak ünlü oyuncuyla fotoğraf vermedi

Tom Cruise ve Khayrova'nın etkinlikten erken saatlerde birlikte ayrıldıkları da ortaya atılan iddialar arasında. Partide olan ve Daily Mail’e konuşan kaynaklar Tom Cruise’un çok arkadaş canlısı olduğunu ve herkesle fotoğraf çektirdiğini söylediler. Ancak yoğun ilgiden bunalan yıldız oyuncu bir süre sonra herkesi kibarca reddetmeye başlamıştı.

Partideki davetliler ünlü oyuncunun keyfinin çok yerinde olduğunu ve bütün gece pistte Elsina Khayrova'yla dans ettiğini söylediler... Hatta Daily Mail'in ortaya attığı iddiaya göre çift bir ara herkesin içinde öpüşüyordu

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Hatta partide DJ’lik yapan kişi en sonunda Cruise'un fotoğraf çektirmek istemediğini Rusça olarak anons etmek zorunda kaldı söylenenlere göre. İngiliz vatandaşı olan eski model, Londra’da milyonlarca sterlin değerinde evleri bulunan Rus iş insanı Dmitry Tsetkov ile evliydi.

Tom Cruise'un adı en son bu yaz Sharika'yla anılmıştı... Magazin basını Cruise'un ünlü şarkıcı tarafından reddedildiğini yazdı

Çiftin olaylı geçen boşanmaları yaz aylarında gazete manşetlerini süslemişti. Elsina Khayrova, başta 1 milyon sterlinlik çanta koleksiyonu olmak üzere mal varlıklarını kocasından saklamakla suçlanmıştı.

Görevimiz Tehlike'deki rol arkadaşı Hayley Atwell'le de aşk yaşadığı söylenen usta aktör bu iddiaları yalanlamıştı

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Tom Cruise, 15 yıl önce üçüncü eşi Katie Holmes'tan boşandığından beri kamuya açık bir şekilde kimseyle birlikte olmadı. Yıldız oyuncunun adı son aylarda Shakira ve Görevimiz Tehlike'deki rol arkadaşı Hayley Atwell ile anılmıştı.