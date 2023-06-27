Aralarında aşk söylentisi çıkmıştı: Kırmızı halıda yanak yanağa poz verdiler

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Prömiyerini 19 Haziran’da Roma’da yapan Görevimiz Tehlike 7, eleştirmenlerden ve izleyicilerden tam not aldı. Bugüne kadar çekilmiş en iyi aksiyon filmleri arasında en üst sıralara yerleşeceği şimdiden belli olan film aslında uzun yıllardır gündemde.

Görevimiz Tehlike 7'nin yönetmeni Christopher McQuarrie ve başrol oyuncuları filmin Abu Dabi galasına katıldılar

Tom Cruise, 2018’de gösterime giren Görevimiz Tehlike 6’nın devamı olacak ve iki bölüm halinde peş peşe çekilecek filmi Ocak 2019’da duyurmuştu. Ancak Şubat 2020’de start verilen çekimler koronavirüs pandemisi yüzünden sürekli kesintiye uğradı. Tam bir görsel şölen olarak adlandırılan yapımın teknik açıdan oldukça zorlayıcı çekimleri ve post prodüksiyon yani çekimler bittikten sonraki çalışma süreci de yıllar aldı.

Filmin başrol oyuncuları Hayley Atwell, Tom Cruise ve Pom Klementieff objektiflere böyle poz verdi

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Tom Cruise’un bir kez daha IMF (Impossible Mission Force) ajanı Ethan Hunt’ı canlandırdığı Görevimiz Tehlike 7, seyirciyi soluksuz bırakacak aksiyon sahnelerine ve yıldızlarla dolu bir oyuncu kadrosuna sahip. Serinin 7. filminde kadroya katılan İngiliz aktris Hayley Atwell da bu yeni maceranın başrollerinden birini paylaşıyor.

Kırmızı halıda yanak yanağa poz veren Cruise ve Atwell arasındaki aşk söylentileri aylardır dillerde

Marvel film ve dizileriyle tanınan 41 yaşındaki yetenekli oyuncu, Kaptan Amerika’daki Peggy Carter rolüyle milyonlar tarafından sevilen bir Hollywood yıldızı haline gelmişti. Hayley Atwell, senaryosu sır gibi saklanan filmde Grace adındaki karakteri canlandırıyor. Filmin fragmanından anlaşıldığı kadarıyla Hayley Atwell’ın hayat verdiği Grace, Ethan Hunt’la omuz omuza savaşan ve ona destek çıkan bir karakter.

Tom Cruise bir kez daha oldukça tehlikeli sahnelerde dublör kullanmamasıyla gündemde... Usta aktör geçtğimiz günlerde yüksek bir yamaçtan motosiklet ile atladığı tehlikeli sahneyi setteki ilk günlerinde çektiklerini; bu sahnede ölmesi ya da ciddi şekilde yaralanması durumunda filmi yarıda bırakmak istemediği için bu tercihi yaptıklarını anlatmıştı

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Görevimiz Tehlike 7’nin yönetmeni ve başrol oyuncuları ülke ülke gezerek katıldıkları galaların son duraklarından birinde; Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi’de bir araya geldiler. Kırmızı halıda poz verip hayranlarıyla hatıra fotoğrafları çektiren ekip filmin galasına katıldı. Bu özel gecenin en çok dikkat çeken kısmı ise Tom Cruise ve Hayley Atwell’in yanak yanağa verdiği pozlar oldu.

Filmin senaryosu sır gibi saklandığı için kadroya yeni katılan Hayley Atwell'in karakteri Grace'in rolü hakkında pek bir şey bilinmiyor ancak Cruise ve Atwell'in karşılıklı sahnelerinin bir hayli çok olduğu fragmandan anlaşılıyor

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Filmin çekimleri süresince ve sonraki süreçte de sürekli bir arada olan başrol oyuncuları Tom Cruise ve Hayley Atwell’in arasında bir aşk yaşandığı söylentileri epeydir gündemde. Bu zaten sinema sektöründe sıkça karşılaştığımız bir durum: Bir filmde başrolleri paylaşan oyuncular uzun süreler birlikte çalışıp aralarında büyük bir yakınlık doğunca aşklara yelken açıyor hatta aralarında evlenenler ve yuva kuranlar da oluyor.

Crusie ve Atwell, filmin Roma'daki prömiyerinin ardından verilen partide de böyle samimi görüntüler sergilemiş, aşk söylentileri de böylelikle perçinlemişti

Katie Holmes’dan boşandıktan sonra kalbi epeydir boş kalan Tom Curise ve güzeller güzeli Hayley Atwell için de bu alışılagelmiş söylentilerin ortaya atılması çok da şaşırtıcı değil. Sette çekilen ve basına servis edilen fotoğraflarda ve filmle ilgili hemen tüm etkinliklerde oldukça samimi görüntüler çizen Cruise ve Atwell, hayranları tarafından da birbirlerine çok yakıştırılmıştı.

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Konuyla ilgili konuşan İngiliz oyuncu, kendisi ve Tom Cruise hakkında çıkan söylentilerden haberdar olduğunu belirtti ve "Eğer bu konuda endişelenirsem Tom ile konuşabileceğimi hissettim. Tom da bana 'İnsanlar ne söylemek isterlerse söylerler. Ama sen kim olduğunu biliyorsun, ben de kendimi biliyorum. Bu ortamda kendini güvende hissetmeni istiyorum' dedi." Sözleriyle konuya açıklık getirdi.

Hayley Atwell daha filmin çekimleri tamamlanmadan müzik yapımcısı sevgilisiyle nişanlandı ancak yine de söylentiler kesilmek bilmedi

Ancak Atwell sadece bunları söylemekle yetinmedi… Rol arkadaşı Cruise'da insan olarak büyük bir cesaret ve çocuksu bir merak gördüğünü söyleyen yetenekli aktris onu bir bilge olarak tanımlarken "Tom ile tanışmak bana platonik aşkın olağanüstü gücünü gösterdi." ifadelerini kullandı. Bu da aşk dedikodularının iyice ayyuka çıkmasına yol açtı. Tom Cruise, bu konuda sessiz kalmayı tercih etti. Hayley Atwell da 2022’de, yani filmin çekimleri devam ederken müzik yapımcısı Ned Wolfgang Kelly’le aşk yaşamaya başladı. Çift geçen nisan ayında da nişanlandı.

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Ancak yine de iki yıldız oyuncunun hayranları ve Görevimiz Tehlike serisinin ateşli takipçileri, Cruise ve Atwell’i birbirine yakıştırmaya ve gerçekten böyle bir duygusal yakınlaşmanın yaşanıp yaşanmadığı muamma olsa da, ikilinin birlikte çekilmiş fotoğraflarına ısrarla yorum yağdırmaya devam ediyor…

Filmin bir diğer başrol oyunxusu Rebecca Ferguson Abu Dabi'deki galaya katılmadı: Fotoğrafta Atwell ve Ferguson Görevimiz Tehlike 7'nin İngiltere galasında görülüyor