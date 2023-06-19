Gerard Pique, uğruna Shakira’ya ihanet ettiği genç sevgilisiyle evleniyor!

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Filmi biraz başa saralım. Geçen yılın sonlarına doğru uzun yıllardır birlikte olan Shakira ve Gerard Pique’nin ayrıldığı; bu ayrılığın sebebininse Gerard Pique’nin Shakira’yı şirketinde çalışan Clara Chia adında genç bir güzelle aldatması olduğu ortaya çıkmıştı.

Gerard Pique ve Clara Chia'nın birlikte ilk fotoğrafları geçen kasımda yayınlanmıştı

Aldatılmanın hatta kendi evinde aldatılmanın acısını ve öfkesini üzerinden atamayan Shakira bir intikam şarkısı yapmış, şarkı sözlerinde de bu ihanetin kahramanları Gerard Pique ve Clara Chia’ya seslenmişti. Bu bol atışmalı ve skandallı aldatma ve ayrılık 6 aydan fazladır konuşulmaya devam ediyor.

12 yıl süren ve iki çocukla taçlanan mutlu aşk bir ihanet yüzünden bitti

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Shakira ihanete uğrayan taraf olarak yanına iki oğlunu da alıp İspanya’yı terk etti, zaten bir evinin olduğu ve ABD’de bulunduğunda hep kaldığı Miami’ye yerleşti. Gerard Pique ise ihaneti yüzünden kendisine gösterilen tepkilerin bir tekini bile umursamadı ve Clara Chia’yla gayet mutlu olduğunu ve kimseye hesap vermeyeceğini söyleyerek konuyu kapattı.

Bir zamanlar Shakira'yla aşk pozları paylaşan Gerard Pique atık yeni aşkıyla yanak yanağa

Her şey olup bittikten ve Shakira ABD’deki yeni hayatına başladıktan sonra adı iki ilgi çekici isimle birlikte anıldı. Bu iki isimle de Miami’de gerçekleşen Formula 1 Grand Prix’sinde karşılaşmıştı Shakira. İlk önce yarışlar sırasında karşılaşıp sohbet ettiği ve bu sırada fotoğraflarının çekildiği Tom Cruise’la adı anıldı.

Bu fotoğraf hemen aşk söylentilerine sebep oldu ancak Shakira'nın Tom Cruise'u "istemediği" iddia edildi... Ve bir başka iddiaya göre de bu, Tom Cruise'un gururunu çok kırdı

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Hatta Tom Cruise’un Shakira’dan gerçekten hoşlandığı ancak beklediği karşılığı göremediği ve kalbinin kırıldığı söylendi. Taraflardan bu konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmediği için de her şey bir söylenti olarak kaldı. Tam bu söylentilerin gündemde olduğu dönemde Shakira bu kez dünyanın en ünlü Formula 1 pilotu Lewis Hamilton’la sık sık görülmeye başladı.

Hemen ardından shakira'nın Lewis Hamilton'la sevgili olduğu söylendi: Oysa ikili aslında eskiden beri arkadaş... Hatta Tom Cruise ve Lewis Hamilton da yakın dost...

Hatta bu görüşmeler sadece Miami’de değil Lewis Hamilton’ın geçen hafta ikinci sırada tamamladığı Barcelona Grand Prix’sinden sonra da gerçekleşti. Birçokları Shakira ve Lewis Hamilton’ın yeni bir aşka yelken açtığını düşünüyor. Ancak ikilinin birbirini çok uzun zamandır tanıdığı ve iyi arkadaş olduğunu; ortada da bir aşk olmadığını iddia edenlerin sayısı daha fazla.

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Shakira cephesinde böyle hareketli ve bol aşk dedikodulu günler yaşanırken onu yarı yaşındaki bir güzelle aldatıp yeni bir hayata başlayan Gerard Pique de boş durmuyor. İhaneti ve ilişkisi ortaya çıktıktan sonra artık saklanmayan çift hem sosyal medyadan aşk paylaşımları yapıyor hem de sık sık bir arada fotoğrafları çekiliyor.

Shakira çocuklarını da yanına alıp Miami'ye taşınmıştı

İspanya’dan gelen son haberlere göre Gerard Pique ve kız arkadaşı Clara Chia işleri biraz daha ciddileştirmeye hazırlanıyor. Konuyla ilgili haberlerin manşetinde de “Eski futbolcu ve kız arkadaşı çok önemli bir kararın eşiğinde” cümlesi var. Aşklarını birkaç yıl boyunca gizli yaşayan çift önce birlikte Instagram’a aşk pozu koyarak ilişkilerini resmileştirmişti.

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Şimdi ise bu resmi birliktelik bir evlilikle nihayetlenme yolunda. Hatta çifte yakın kaynaklara göre bu evlilik için çoktan adımlar atıldı ve her şey önümüzdeki bir ay içinde olup bitecek. Yani çift evleneceklerini dünyaya ilan edecek ve nişanlanacak! Bu nişan ve evlilik haberini özel bir günde vermek isteyen çiftin bunu Pique’nin kardeşi Marc’ın çocukluk aşkı Maria’yla evleneceği 24 Haziran’da yapması bekleniyor.

Bu evlilik haberi gerçek çıkarsa neler olacağı ya da Shakira'nın buna ne tepki vereceği merak konusu oldu

İspanyol medyasında yer alan bu iddialar henüz çift tarafından doğrulanmadı ama yalanlanmadı da. Yani önümüzdeki günlerde Shakira’yla birlikte tüm dünyayı bir nişan müjdesi ve evlilik haberi bekliyor olabilir…