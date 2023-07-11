Yıldız oyuncu aşk dedikodularına son noktayı koydu: Onu amcam gibi görüyorum!

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HERKES YILLARDIR BU FİLMİ BEKLİYOR

Aksiyon sineması denince akla ilk gelen isim olan Tom Cruise, usta yönetmen Steven Spielberg tarafından, gerek dijital platformlar, gerekse 2 yıl boyunca dünyayı kilitleyen pandemi nedeniyle sürekli kan kaybına uğrayan sinemayı “kurtaran adam” olarak tanımlanmıştı. Yıldız oyuncunun geçen sene vizyona giren filmi Top Gun: Maverick gişe rekorları kırmış ve seyirciyi yeniden sinema salonlarına çekmişti.

Dünyanın dört bir yanındaki sinema severler heyecanla Görevimiz Tehlike 7'nin gösterime girmesini bekliyor

Bir dönemin çok izlenen televizyon dizisi Mission Impossible (Görevimiz Tehlike) dizisini sinemaya taşıyan Tom Cruise, 1996’da gösterime giren ilk filmin ardından tam 6 Görevimiz Tehlike filimde daha efsane ajan Ethan Hunt karakterine hayat verdi. Serinin son halkası olan 7. bölüm Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One (Görevimiz Tehlike: Ölümcül Hesaplaşma Bölüm 1) yıllar süren çekimler ve pandemi yüzünden karşılaşılan ertelemelerin ardından nihayet Çarşamba günü sınırlı sayıda salonda, Cuma günü de tüm dünyada gösterime giriyor.

Bu son filmde Tom Cruise ekibe yeni katılan İngiliz oyuncu Hayley Atwell'le başrolü paylaşıyor

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EKİP BİR SÜREDİR DÜNYAYI GEZİP FİLMİ TANITIYOR VE GALALARA KATILIYOR

Daha şimdiden eleştirmenlerden tam not alan ve sinema yorumcularının çoğunun fikir birliği edercesine 100 ürerinden 90’ın üzerinde not verdiği film için tüm ekip 1 aydır dünyayı gezerek galalara ve özel etkinliklere katılıyor. Ve seriye yeni katılan ve filmde Grace adında bir karakteri canlandıran İngiliz oyuncu Hayley Atwell ve Tom Cruise arasında bir aşk yaşandığı dedikoduları da manşetlerden inmiyor.

Filmin set görüntüleri ve fragmanına bakılırsa Cruise ve Atwell filmde bir hayli yakın sahnelerde oynuyor

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HAYLEY ATWELL VE TOM CRUISE AŞK MI YAŞIYOR?

Filmin oyuncu kadrosunda adı Tom Cruise’un ardından yazılan ve senaryosu sır gibi saklansa da yayınlanan fragmanlardan ve set fotoğraflarından anlaşıldığı kadarıyla hayli büyük bir role sahip olan Hayley Atwell ve Cruise arasındaki aşk söylentileri çekimlerin yapıldığı 2020’den beri gündemde. Ancak son birkaç aydır filmin tanıtımı için sık sık bir araya gelen ve kırmızı halılarda birlikte poz veren Atwell ve Cruise arasında bir yakınlaşma olduğu dedikoduları bu fotoğrafların ardından giderek yoğunlaşmıştı.

Atwell nisan ayında sevgilisiyle nişanlansa da Tom Cruise'la aralarında çıkan aşk dedikodularını durduramadı

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Hayley Atwell’in Görevimiz Tehlike’nin çekimlerine başladıktan sonra müzisyen Ned Wolfgang Kelly’yle aşk yaşamaya başlaması da bu söylentileri durdurmadı. 2022’de sevgili olan çift geçen nisan ayında nişanlandılar. Ancak bu haber bile Tom Cruise ve Hayley Atwell arasında çıkan aşk söylentilerinin önünü kesmedi.

Atwell ve Cruise'un kırmızı halılarda verdiği bu pozlar çok konuşuldu

YILDIZ OYUNCU NİŞANLANDI AMA YİNE DE KİMSEYİ İNANDIRAMADI!

Setlerde uzun süreler vakit geçiren hele de rol gereği yakınlaşan ünlü oyuncuların sonradan bu yakınlığı gerçek hayatlarına taşıması aslında oldukça alışılmış bir durum. Hatta tarih boyunca birçok Hollywood aşkı ve sonrasında yapılan evlilikler de bu sayede gerçekleşmiş. Aslında Hayley Atwell daha önce de bu aşk söylentileri hakkında açıklama yapmıştı. Ancak içeriği biraz kafa karıştırıcı olunca bu açıklama gerek magazinciler gerekse ikilinin hayranları tarafından pek de ciddiye alınmadı.

41 yaşındaki yıldız isim rol arkadaşını övmek isterken yanlış anlaşıldı

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Atwell, rol arkadaşı Tom Cruise hakkında "cesaretli ve bilge" yorumunu yaptı. Ardından aralarında bir aşk yaşanıp yaşanmadığı konusunda " Tom ile tanışmak bana platonik aşkın olağanüstü gücünü gösterdi." dedi. Aslında Hayley Atwell, Tom Cruise’un karizmasından ve çekiciliğinden bahsetmeye çalışırken kullandığı bu sözler nedeniyle yanlış anlaşıldı ve söylentiler devam etti.

"PLATONİK AŞK" SÖZ YANLIŞ ANLAŞILDI

Filmin gösterime girmesine günler kala Los Angeles prömiyerinde ekip son kez bir araya geldi. Artık nişanlı olan ve bu söylentilerin filmin önüne geçmesini istemeyen Hayley Atwell de konuyla ilgili son kez konuşarak tüm bu dedikodulara nokta koydu. Bu aşk dedikodularının hem iş arkadaşı hem de filmin yapımcısı sıfatıyla bir anlamda patronu olan Tom Cruise’a ve özel hayatındaki herkese zarar verdiğini söyleyen Atwell söylentilere son vermek için ilginç kelimeler kullandı.

Söylentiler yüzünden kendini pis ve kirletilmiş hissettiğini açıklayan Hayley Atwell Tom Cruise ve filmin yönetmeni Chris McQuarrie ile ilişkisini tanımlarken de "Onlar artık benim amcam ya da dayım gibi oldular" dedi

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KENDİNİ "KİRLENMİŞ" HİSSEDİNCE İMDADINA YİNE TOM YETİŞTİ

“Bu dedikodular yüzünden kendimi kirlenmiş ve pis hissettim. Bu durumda kaldığımda da yine derdimi Tom’a yaslanarak atlatmaya çalıştım.” diyen Atwell, Tom Cruise’un bu konuda kendisiyle yaptığı konuşmayı da aktardı. Usta aktör uzun yıllardır bir arada olan film ekibine yeni katılan arkadaşı Atwell’e “Sen kim olduğunu gayet iyi biliyorsun. Senin için neyin önemli olduğunu da. Ve en önemlisi de bu. İnsanların senin hakkında ne düşündüğü hiç önemli değil. Sen kendi değerlerine sahip çıkıyorsan, kendinle çelişmiyorsan ortada bir sorun yoktur ve önüne bakıp işine devam edersin.” demiş ve yıldız aktrisin zihnini bu durumdan uzaklaştırmasına yardımcı olmuş.

Merakla beklenen Görevimiz Tahlike 7 sınırlı sayıda sinemada yarın, tüm dünyadaysa cuma günü gösterime giriyor

"ONLAR ARTIK BENİM AMCAM GİBİ"

Artık bu söylentilerden uzaklaşmak isteyen Atwell, Tom Cruise’la kurdukları bu yakın dostluk ilişkisini aktardıktan sonra aralarında bir aşk yaşanmadığını kanıtlamak istercesine röportajı şu ilginç tanımlamayla bitirdi: Tom Cruise ve filmin yönetmeni Chris McQuarrie, benim için aşk hissedebileceğim karşı cinsler gibi değil neredeyse artık birer amca ya da dayı haline geldi.”

