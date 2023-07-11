Yıldız oyuncu kocasının adını dövme yaptırıp yıllarca gururla sergilemişti: Aşk bitti, dövme yenilendi

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Her ne kadar adını Hollywood tarihine altın harflerle yazdırmış olsa da aşk hayatı ve yaptığı evlilikler de en az kariyeri kadar konuşuldu. Melanie Griffith’in Don Johnson’la yaptığı iki evlilik ve Antonio Banderas’la yaşadığı büyük aşk her zaman çok konuşuldu.

Bir dönem alkol ve uyuşturucu yüzünden kariyeri tehlikeye girse de bu bağımlılıklarından kurtulan 65 yaşındaki yıldız oyuncu 2018 yılında Instagram hesabından bir fotoğraf paylaşıp cilt kanserine yakalandığını ve tedavi olup iyileştiğini açıklamıştı.

Melanie Griffith ve Antonio Banderas, 18 yıllık aşklarıyla Hollywood'un en çok konuşulan çifti olmuşlardı

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Dün Los Angeles’ta fotoğraflanan Melanie Griffith, ilerleyen yaşına rağmen hâlâ koruduğu dinç görüntüyle dikkat çekti. Ancak fotoğraflarda dikkat çeken bir detay daha vardı. Melanie Griffith’in kolunda, 4 çocuğunun isminin çapraz bulmaca gibi, ortak harflerle birleştirildiği zarif dövme göze çarpıyordu.

Bir annenin çocuklarının ismini koluna yazdırması ve şık bir dövmeye dönüştürmesi elbette ilk kez rastlanan şaşırtıcı bir durum değil. Dövmenin bu kadar dikkat çekmesinin sebebi yapıldığı yerde daha önce bulunan ve o dönemlerde çok konuşulan dövme…

Birbirlerini sette görüp evlenen Melanie Griffith ve Antonio Banderas, o yıllarda başkalarıyla evliydi

Melanie Griffith ve Antonio Banderas’ın 18 yıl süren evliliğinin temelleri 1995’te birlikte başrol oynadıkları Two Much adlı filmde atılmıştı. Rol icabı birbirlerine yakınlaşan ve aşık olan çift bir yıl sonra evlendi ve kızları Stella Banderas da aynı yıl doğdu.

Oysa Antonio Banderas, Melanie Griffith’i bundan tam 6 yıl önce, 1989’daki Oscar töreninde ilk kez görmüş, güzelliğine vurulup ünlü yönetmen Pedro Almodovar’a “Bu beyaz elbiseli, inci kolyeli sarışın güzel kim?” diye sormuştu. Törende Melanie Griffith’in koluna girense o yıllarda evli olduğu bir diğer yıldız aktör Don Johnson’dı.

Yıldız oyuncu kocasına olan aşkını evlendikten 2 yıl sonra yaptırdığı bu dövmeyle ölümsüzleştirdi

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Bu ilk karşılaşmada Antonio Banderas, Melanie Griffith’e direkt olarak kaç yaşında olduğunu sormuş, Griffith ise yıllar sonra verdiği bir röportajda bu sorunun o güne kadar karşılaştığı en “kaba” sorulardan biri olduğunu söylemişti. “Ama onda bir şey vardı. Ne olursa olsun ona kızamadım; çekiciliği buna engel oldu” demişti.

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Çiftin yolları yenide kesişip bir aşk yaşamaya başladıklarında Griffith Don Johnson’la ikinci evliliğini sürdürüyordu. Antonio Banderas ise İspanyol aktris Ana Leza ile evliydi. Aşıklar eşlerinden boşandı ve 18 yıl sürecek olan evlilikleri başladı. O günlerde çok ses getiren bu düğünden sonra Ana Leza Melanie Griffith’i “kocasını çalmakla” suçladı.

Melanie Griffith ve Antonio Banderas hâlâ çocuklarıyla bir araya geliyor: Hatta Griffith'in Don Johnson'dan doğan oyuncu kızı Dakota Johnson, eski üvey babası Antonio Banders'tan "bonus babam" olarak bahsediyor

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Çiftin evliliği sık sık tartışmalar ve kıskançlıklarla ilerlese de Melanie Griffith’in güzelliği ve Antonio Banderas’ın 90’lar ve 2000’lerde Hollywood’un en seksi erkek oyuncularından biri haline gelmesiyle bu ikili Hollywood’un en beğenilen ve hakkında konuşulan çifti olmuştu. 1996’da, tam da Melanie Griffith kızlarına hamileyken Antonio Banderas, Madonn’yla birlikte Evita filminde oynuyordu.

Madonna’nın hiç çekinmeden Antonio Banderas’a “göz koyduğunu” ifade etmesi ve ondan ne kadar hoşlandığını her yerde söylemesi büyük olay oldu. Bu dedikodular yüzünden zor günler geçiren Melanie Griffith’in sürekli olarak film setine gitmeye çalıştığı, en sonunda bu ısrarı yüzünden sete girişinin yasaklanması o yılın en büyük magazin olaylarından biri olmuştu.

Çift, 2014'te ayrıldığında Melanie Griffith, yaptırdığı aşk dövmesini sildirmiş, bir süre kolunda banfdajla dolaşmıştı: Ayrılığın ardında Banderas'ın genç bir kadınla kaçamağının olduğu söylense de ikili hâlâ yakın arkadaş

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Aşk, tutku ve kıskançlıkla örülü bu evlilik 2014’te bitti. Resmi olarak boşanmalarıysa 2015’te gerçekleşti. Birlikte bir açıklama yayınlayan ve “Sevgi dolu ve arkadaşça” bir şekilde ayrıldıklarını açıklayan Griffith ve Banderas o zamandan beri dostluklarını sürdürüyor. Hatta Melanie Griffith’in Don Johnson’dan olan oyuncu kızı Dakota Johnson, bir zamanlar annesinin evli olduğu Antonio Banderas’ın hâlâ ailenin bir parçası olduğunu söylemiş ve ondan “bonus baba” olarak söz etmişti. Dakota Johnson, annesi Banderas’la evlendiğinde 7 yaşındaydı ve onunla büyüdü. İkilinin hâlâ çok yakın ilişkileri var.

Melanie Griffith ve Antonio Banderas boşandıktan sonra da birbirlerine yakın kaldılar hatta birbirlerini çok büyük bir sevgi ve saygıyla anmaya devam ettiler

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Melanie Griffith, Antonio Banderas’a olan aşkını 1998’de koluna yaptırdığı bir dövmeyle ölümsüzleştirmiş ve çok konuşulmuştu. Sağ omuzunun hemen altına bir kalp şekli çizdiren ve içine de Antonio yazdıran Griffith, evli oldukları sürece bu romantik dövmeyi taşıdı. Ve çift kırmızı halıda her göründüğünde Melanie Griffith, bu aşk nişanesini verdiği pozlarla dünyaya göstermekten çekinmedi.

Bu büyük aşk yaşanırken yapılan “büyük” aşk ilanı dövme de tarihe karışacaktı. Yıldız oyuncu bir süre davetlere katılırken bu aşk dövmesini pudra ve fondötenle kapatmaya çalıştı. Çiftin ayrılıklarını açıklamalarının üzerinden kısa bir süre geçtikten sonra Melanie Griffith Los Angeles’ta bir dövme stüdyosuna girerken görülmüş, çıktığındaysa kolunda artık Antonio ismi yoktu.

Melanie Griffith, dün Los Angelas'ta görüntülendi: Yıldız oyuncunun sildirdiği aşk dövmesinin yerini 4 çocuğunun isminden oluşan bir dövme almıştı

Dün çekilen fotoğraflarda Melanie Griffith’in kolunda artık 4 çocuğunun isminin yer aldığı ortaya çıktı. Griffith, artık vücudunda bir aşkı değil çok sevdiği evlatlarını taşımaya karar vermişti. Stella, Alexander, Jesse ve Dakota isimleri ortak harflerinden birleştirilmiş; bir çapraz bulmacada olduğu gibi bir araya getirilerek Melanie Griffith’in unutulmaz Antonio dövmesinin yerini almıştı.

Melanie Griffith, yeni dövmesini gösterirken oldukça neşeliydi ve paparazzilere gülümseyerek el salladı

Melanie Griffith, eski eşi Don Johnson’ın 40 yaşındaki oğlu Jesse’yi evlat edinmişti. Yıldız oyuncunun bu evlilikten 33 yaşında Dakota adında bir kızı oldu. Küba asıllı ünlü oyuncu Steven Bauer’la evliliğinden 37 yaşında Alexander adında bir oğlu daha olan Griffith’in Antonio Banderas’la olan son evliliğinden de 26 yaşında Stella adında bir kızı var.

Çift, 26 yaşındaki kızları Stella için sık sık bir araya gelmeye devam ediyor



