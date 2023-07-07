Boşanma davaları yılan hikâyesine döndü: Benden çocuklarımız için aldığı nafakayla estetik yaptırıyor

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Dışarıdan bakılınca oldukça mutlu mesut görünen bir evliliği olan çift dışarıya pek bir şey yansıtmadığı için Christine Baumgartner'ın, Kevin Costner’dan boşanmak için mahkemeye dilekçe vermesi Hollywood’da küçük çaplı bir şok yarattı.

Özel hayatından bahsetmeyi pek sevmeyen Kevin Costner 2020 yılında “Christine eşim olduğu için çok mutluyum. Yuvamız bir nehir gibi çağlıyor; içine girip kendini akışa bırakmak çok güzel” sözlerini kullanmıştı.

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Christine Baumgartner’ın boşanma dilekçesinde “tamir edilemez fikir ayrılıkları” yazan gerekçenin aslında Kevin Costner’ın ailesini çok ihmal etmesi ve kendini işinden başka hiçbir şeye verememesi olduğu iddia edildi.

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Christine Baumgartner ve Kevin Costner çiftinin 16, 14 ve 13 yaşında 3 çocuğu var. Oscar’lı yıldız oyuncunun önceki ilişkilerinden de hepsi yetişkinlik çağında 4 çocuğu bulunuyor. Bu herkese örnek çift gibi görünen ikilinin, 3 çocuklarını da içine boşanma hikâyesi ise sadece birkaç ay içinde içinden çıkılmaz bir hal aldı.

Usta oyuncu Kevin Costner'ın yaptığı akıllı yatırımlar sayesinde özellikle de edindiği mülklerle edindiği hatırı sayılır bir serveti var

Hem Hollywood’da 40 yıldan fazladır sürdürdüğü kariyeri hem de akıllı emlak yatırımlarıyla hatırı sayılır bir servete sahip olan 68 yaşındaki Kevin Costner’la ondan daha çok çocuk yardımı ve sahip olduğu muhteşem evlerindeki payı isteyen eski eşi 49 yaşındaki eski eşi Christine Baumgartner, büyük bir kavgaya tutuştu.

Kevin Costner, evlilik öncesi anlaşması doğrultusunda tüm mülklerin kendisinin olduğunu, eski eşinin herhangi bir evden herhangi bir pay alamayacağını söyledi. Ve çiftin California’da yaşadığı değeri 150 milyon doları bulan muhteşem evinden taşınmasını istedi.

Costner'ın Christine Baumgartner'dan 3, önceki ilişkilerininden de 4 çocuğu bulunuyor

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Costner, eski eşine yeni bir evde yaşayabilmesi için 1 milyon dolardan fazla para verdiği söylemiş ve “Evimden derhal ayrılmasını istiyorum” demişti. Kevin Costner’ın California’daki bu ev dışında birçok mülkü var. Özellikle de Aspen, Colorado’daki çiftliğine paha biçmenin zor olduğu söyleniyor.

Christine Baumgartner, tüm bu olup bitene rağmen evden ayrılmış değil. Ancak mahkeme Kevin Costner’ı haklı buldu ve boşanma davası açan eski eşe evi temmuz ayı sonuna kadar boşaltmasını emretti. Costner’ın bu gelişmenin ardından çok mutlu olduğu iddiası da hemen dillere düştü.

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Ancak ev meselesi bu giderek çirkinleşen ve daha da çekişmeli hale gelen boşanma sürecinin sadece tek bir parçası. Christine Baumgartner, Kevin Costner’dan aldığı aylık 52 bin dolarlık çocuk desteğini yetersiz bularak mahkeme başvurmuş ve bu paranın 248 bin dolara yükseltilmesini talep etmişti.

Christine Baumgartner, bu miktarı talep ederken eşi Kevin Costner’ın kendisi ve çocukları için aylık ortalama harcamasının 248 bin dolar olduğunu ortaya atmıştı. 3 çocuğunun belli bir yaşam tarzına alışık olduğunu ve bunun için de 52 bin doların yeterli olmadığını savunan Baumgartner’ın 250 bin dolarlık nafaka talebine Kevin Costner’ın avukatlarından cevap gecikmedi.

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Kevin Costner’ın sadece tek bir mülkünün kirasından ayda 65 bin olduğunu söyleyen Baumgartner’ın talebine mahkeme yoluyla cevap veren avukatlar iddia edilen 248 bin dolarlık harcamaların 100 bin dolarının sadece Christine Baumgartner’ın kozmetik ve estetik operasyonları için harcandığını bunun da “çocuk desteği” olarak ödenecek paranın içinde yer alamayacağını söyledi.

Geri kalan harcamalar arasında ATM’lerden çekilen çok yüksek miktarda paralar ve pahalı butiklerden yapılan alışverişler olduğunu söyleyerek bu tek seferlik harcamaların nafaka olarak kabul ettirilemeyeceğini söyleyen Kevin Costner ve avukatları 52 bin doların 3 çocuk için yeterli bir nafaka olduğu konusunda ısrarcı.

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Para ve mülk yüzünden kavgaya tutuşan Costner ve Christine Baumgartner’ın ne zaman resmi olarak boşanabileceği de bir muammaya dönüştü. Ortada mülk paylaşımından nafakaya kadar her şeyin yazılı olduğu bir evlilik öncesi anlaşması olmasına rağmen birbirlerinin her talebine karşı çıkan ve sürekli mahkemeye giden eski aşıklar önümüzde daha da zorlu günler bekliyor gibi görünüyor.