Bekar anne olmanın zorluklarını anlattı: Dört çocuğu için dört ayrı bakıcısı ve dudak uçuklatan bir serveti var!

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Aldatma söylentileri, ihanet iddiaları, Kanye West’in bir anda ortaya çıkan ırkçı ve nefret söylemi dolu halleri gibi skandal sayılabilecek haberler eşliğinde gerçekleşen bu boşanmanın ardından Kim Kardashian ünlü komedyen Pete Davidson’la kısa süren ancak çok ses getiren bir aşk yaşamıştı.

Epeydir kalbini boş tutan ünlü realite şov yıldızı ve iş kadın Kim Kardashian son günlerde hep bekar anne olmanın zorluklarından ve eski eşi Kanye West yüzünden yaşamak zorunda kaldığı sıkıntılarından bahseder oldu. Kim Kardashian’ın en büyük dertlerinden biri sürekli olarak Yahudilere nefret söyleminde bulunan eski eşi yüzünden çocuklarının kötü etkilenecek olması. Ünlü yıldız sürekli olarak bu konuda açıklama yapıp gözyaşı döküyor.

Kim Kardashian bugünlerde çocuklarını babaları Kanye West'in yarattığı nefret dalgasından korumak konusunda endişeli

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4 çocuğunu babalarının yarattığı bu nefret dalgasından korumak için çok koruyucu bir tavır takındığını söyleyen Kardashian, Kardahians adlı izlenme rekorları kıran realite şovunun son bölümüne 4 çocuğunu yanına alarak katılırken bir yandan da bekar anne olmanın zorluklarından bahsetti. Kim “Çocuklu hayatımı çok seviyorum” diyerek başladığı programda ilginç açıklamalar yaptı.

Kim Kardashian ve Kanye West'in yaşları 4 ila 10 arasında olan 4 çocuğu var

“Özellikle bu hafta çok zorlandım. İşlerin çok karmaşık hale geldiği zamanlar oluyor ve anne olarak her şeyi yoluna koyması gereken siz oluyorsunuz” diyerek itiraflarda bulunan Kim Kardashian anneliğinin en hayati noktasının çocuklarının hayatında “gerçekten” var olmak olduğunu anladığını da sözlerine ekledi.

Sürekli gözyaşı döken Kim, bir yandan da bekar anneliği "öğreniyor"

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Birkaç ay önce katıldığı bir programda “Bekar anne olmak çok zor. Bazı geceler ağlayarak uyuyakalıyorum” diyerek şimşekleri üzerine çeken Kardashian başrolünde olduğu şovun son bölümünde de benzer açıklamalar yaptı. “Gündelik işleri halletmeye çalışırken cephedeki siperlerde bir asker gibiyim” diyen kim Kardashian’ın açıklaması yeniden gündem oldu.

Televizyon yüzü olarak kazandığı ünü akıllı yatırımlar yaparak nakde çeviren, ABD’nin en çok satan giyim markalarından birini kuran ve neredeyse attığı her adımdan para kazanan Kim Kardashian’ın serveti 1 milyar 400 milyon doların üzerinde. Basında yer alan haberlere göre ise yıldız ismin 4 çocuğunun her biri için ayrı dadısı var.

4 çocuğuna annelik yapmanın çok zor olduğunu anlatan Kim Kardashian kendini cephede savaşan askerlere benzetti

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Kim Kardashian aynı zamanda yaşadığı saray yavrusu gibi evde sayısız hizmetli çalıştırıyor. Üstelik evde uyulması gereken kurallar konusunda çok sıkı kurallar olduğu ve çalışanlarına çok kötü davrandığı da yıllardır söyleniyor. Hal böyle olunca da kimseler Kim Kardashian’ın bekar bir anne olarak yaşadığını gözyaşlarıyla anlattığı zorluklara inanamıyor.

Kendini sürekli çok zor durumda bir kurban gibi gösteren ve para içinde yüzdüğü, çocuklarının tüm zorlu bakım gereksinimini dadılar karşıladığı ve evinde çalışan hizmetçiler sayesinde elini sıcak sudan soğuk suya sokmadığı oldukça açık olan Kim Kardashian artık kendi hayranları tarafından bile yalancı ve şımarık olmakla suçlanıyor.

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Kim Kardashian’ın 10, 7, 5 ve 4 yaşlarında 4 çocuğu var. Yıldız isim 10 yaşındaki kızı North ve 7 yaşındaki oğlu Saint2i kendi doğurmuş, en küçük iki çocuğuna da taşıyıcı anne yoluyla sahip olmuştu. Doğum yapmaktan korkar hale geldiğini söyleyen Kim Kardashian’ın aslında vücudunu hamilelik ve doğum süreçleriyle daha fazla bozmamak için bu yola gittiği öne sürülmüştü.