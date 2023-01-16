Birkaç yıl önce cilt kanseri atlattığını söylemişti: Ünlü yıldızın yüzündeki yara izi dikkat çekti

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HOLLYWOOD'UN EN SEVİLEN İSİMLERİNDEN BİRİ

Yıllar boyunca sayısız filmde ve birçok dizide oynadı, Hollywood’un en sevilen yüzlerinden biri oldu. Working Girl / Çalışan Kız filmindeki rolüyle Oscar adaylığı da kazandı. Son günlerde büyüyen ‘nepo bebek’ yani ailesi ünlü olduğu için kayırılarak gösteri dünyasına giren kişiler tartışmasından kendi kızı da nasibini alacaktı. Oysa Melanie Griffith de bu sektöre büyük bir yıldızın kızı olarak girmişti. Yaptığı evlilikler ve eski eşleri çok konuşuldu. Şimdilerde 65 yaşında olan yıldız oyuncuyu artık ekranlarda pek göremesek de o çoktan adını Hollywood tarihine yazdıran isimlerden biri olarak hatırlanıyor hep.

Melanie Griffith, ilerleyen yaşına rağmen zarafetini ve güzelliğini kaybetmedi

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BÜYÜK BİR YILDIZIN KIZIYDI, KENDİ KIZI DA AYNI YOLU SEÇTİ

Hollywood’un gelmiş geçmiş en büyük yönetmenlerinden Alfred Hitchcock'un yönettiği Kuşlar (The Birds) filmiyle sinema tarihinin unutulmazları arasına giren Tippi Hedren'in kızı olan Melanie Griffith, dört kez evlendi; bu evliliklerin ikisi aynı isimleydi, kendisi gibi bir Hollywood yıldızı olan Don Johnson. Don Johnson’la büyük bir aşk yaşayan Melanie Griffith, 1976 yılında onunla bir yıl boyunca evli kaldı, çift çabucak boşandı. 1981 – 89 yılları arasında Steven Bauer’la evli kalan yıldız, ondan boşanınca yeniden ilk aşkına Don Johnson’a döndü. Çift bu kez 1996’ya kadar evli kaldı ve Dakota Johnson da bu evlilikten doğdu. 1996’da Antonio Banderas’la yaptığı evlilik çok konuşuldu. Griffith ve Banderas 2015 yılında ayrıldı.

Melanie Griffith’in bu üç adamdan üç çocuğu oldu. Ve tüm bu evliliklerin ve ayrılıkların üzerinden yıllar geçtikten sonra yaptığı açıklamada tüm eski eşleriyle çok iyi dost olduğunu ve hepsiyle hâlâ görüştüğünü söyleyecekti. Bu açıklamada doğruluk payı olsa gerek çünkü Melanie Griffith geçtiğimiz günlerde annesiyle bir fotoğrafını paylaştığında gelen ilk yorum “Sizi çok seviyorum” diyen Antonio Banderas’tandı. Griffith’in Don Johnson’dan olan kızı Dakota da babasıyla çok yakın olsa da büyürken annesiyle evli olan Antonio Banderas’la mutlu bir ilişkiye sahipti. Birbirine hâlâ bağlı olan bu büyük aile özel günlerde ve durumlarda kenetlenmeye devam ediyor. Güzel yıldız 2018'te bu fotoğrafı paylaşmış, cilt kanseri olduğunu ama hastalığı atlattığını söylemişti

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CİLT KANSERİ OLDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI

2018 yılında Instagram hesabından bir fotoğraf paylaşan Melanie Griffith, burnunun üzerinde bir yara bandıyla görünmüş; cilt kanseri olduğunu ve artık tedavisinin tamamlandığını açıklamıştı. Burnundaki yara ve onu kapatan yara bandının da kanser tedavisinin son aşamasından kaynaklandığını belirtmişti. Griffith, Instagram paylaşımında “Yüzümden kanserli dokular alındı ve bunların üzeri kapatıldı. Eğer çok fazla güneşleniyorsanız, güneşe çok maruz kalıyorsanız dikkat edin ve mutlaka doktora gidin” yazmıştı. Bu haberle hayranlarını korkutan yıldız oyuncu o günlerde verdiği röportajda “Yüzüyle para kazanan bir aktris için cilt kanseri korkunç bir hastalık. Ancak sonra yüzünüze bir yara bandı yapıştırıp çıkmayı öğreniyorsunuz. Bu yara bandıyla da inek bir öğrenci gibi görünmeye başladım” demişti. Dün ortaya çıkan bu fotoğraflardaki yara izi herkesi korkuttu

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"YAŞLANDIM, ARTIK GÜZEL DEĞİLİM"

Bir dönem tiyatroyu da deneyen Griffith, korkularına rağmen kariyerini sahneye taşımayı dört gözle beklediğini söyledi. “Bence tiyatro 60 yaşındaki bir yüze daha nazik davranan bir sanat” diyen yıldız artık kendini güzel bulmadığını itiraf etmişti. Griffith “Yaşlanınca her şeye farklı bakıyor insan. Biz de yaşlandık. Bunu kötü bir anlamda, kendime acındırmak için söylemiyorum. Sadece her şey kendiliğinden değişiyor. Bir zamanlar ‘ateşli seksi yıldız’ken şimdi ‘eskiden ateşli seksi yıldız’ olan birine dönüştüm” diyerek Hollywood yıldızı olarak yaş almakla nasıl baş ettiğini açık yüreklilikle anlatmıştı. "GELMİŞİM BU YAŞA, BİR DAHA NEDEN EVLENEYİM"

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Kendisine geçmişte yaşadığı aşklar ve evlenip evlenmeyeceği sorulduğundaysa “Bu artık çok da önemli bir soru değil. Artık 60 yaşındayım, çocuklarım var, her zaman sahip olmayı düşlediğim hayatı yaşıyorum. O zaman neden evleneyim? Aşık olmayı çok isterdim ama bu olmadı. Ama aramaya devam ediyorum. Hiç sevgilim olmadı değil, hayatıma birkaç kişi girdi ama bir ilişkim olmadı” diyor Melanie Griffith. Onu artık sık sık annesi Tippi Hedren'le ve oyuncu kızı Dakota Johnson’la görmek mümkün. Kızının başarılarında, filmlerinin galalarında, katıldığı ödül törenlerinde hep yanında olmaya özen gösteriyor. Annesinin hâlâ sağ ve yanında olmasından da çok mutluluk duyduğunu anlatıyor. YÜZÜNÜ ASLAN PARÇALAMIŞTI

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Melanie Griffith, 1981 yapımı Roar adlı filmi çekerken, bir aslanın saldırısına uğramış, parçalanan yüzü nedeniyle yüzüne 100’den fazla dikiş atılmıştı. Yıldız oyuncu ilerleyen yıllarda bu korkunç kaza yüzünden sayısız rekonstrüktif ameliyat da geçirmek zorunda kalmıştı. Griffith, yıllar boyunca yüzünün görünüşü yüzünden internette sıklıkla nefret söylemine maruz kaldığını anlatıyordu. İnsanlar uzun yıllar boyunca yara izleri olan bir yandan da yaşlanan yüzü için ona internet üzerinden nefret dolu şeyler yazmaya devam etti. “Çoğu insan bana berbat göründüğümü söylüyor. Aldığım tweet'ler gerçekten kötü.” diyen Melanie Griffith, bir noktadan sonra bu düşüncesizce davranışları görmezden gelmeyi ve hayatına devam etmeyi öğrenmiş. Melanie Griffith'in Antonio Banders'tan doğan kızı Stella Banderas



KANSERİ YENMİŞTİ AMA BU YENİ YARA İZİ KORKUTTU

Cilt kanserini yendiğini söyleyen yıldız iki gün önce, yaşadığı West Hollywood, California'da görüntülendiğinde hayranlarını yine korkuttu. Arabasını kullanırken paparazziler tarafından çekilen fotoğraflarda yüzünde büyük bir yara izi göze çarpıyordu. Açık bıraktığı uzun sarı saçları ve büyük güzeş gözlükleriyle oldukça havalı görünen Melanie Griffith, bu kez 2018’de olduğu gibi yüzündeki derin izi kapatmaya gerek görmemişti. Bir ameliyattan kaynaklanan dikişi izine benzeyen yara izi yeni yeni iyileşiyor gibi görünüyordu. Melanie Griffith konuyla ilgili bir açıklama yapmadı. Ancak 11 Ocak’ta çekilen fotoğraflarında bu iz olmadığı için dün ortaya çıkan bu yaranın yeni olduğu söylendi. Yıldızın ne tür bir operasyon geçirdiği bilinmiyor ancak hayranları cilt kanserinin yeniden ortaya çıkmış olmasından endişelendi.

Melanie Griffith ve Hollywood yıldızı annesi Tippi Hedren