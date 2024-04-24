İki yıldır başkasına aşık ama karısından sekiz yıldır boşanamıyor… Ünlü oyuncu hayallerinin kadınına kavuşmak için gün sayıyor

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Evlat edindikleri çocuklarıyla birlikte toplam 6 çocuklu büyük bir aile olan ve yıllarca herkesin gıpta ederek baktığı bir çift haline gelen Brad Pitt ve Angelina Jolie Hollywood tarihine geçen bir boşanma hikâyesinin de kahramanları oldular.

2016’DAN BERİ BİR TÜRLÜ BOŞANAMADILAR

Bay ve Bayan Smith adındaki filmin setinde başlayan aşklarını nikah masasına taşıyan çift 2016'dan beri şiddetli bir yasal çatışmanın içinde.

Çift 2019'da mahkeme tarafından yasal olarak bekar ilan edilse de, Fransa’daki mülkleri ve şaraphaneleri Chateau Miraval üzerinde 'güllerin savaşı' olarak adlandırılan büyük bir kavgaya tutuşmuş haldeler.

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Brad Pitt bu mülkleri kendisinin aldığını, belli miktardaki bir hisseyi de Angelina jolie’ye hediye ettiğini söylüyor. Çift evliliklerini bitirdikten sonra Jolie buradaki hissesini bir rus milyardere satmış, Pitt ise bu satışa itiraz etmişti.

Bu kavgalı süreçte çiftin evlatlık olan üç yetişkin çocuğu Maddox, Pax ve Zahara’nın da babaları Brad Pitt’e sırtlarını döndükleri ve hiç görüşmedikleri söyleniyordu. Brad Pitt 2022'nin kasım ayından beri Ines de Ramon'la birlikte... Ramon uzun süredir boynundaki kolyede "B" harfi taşıyarak aşkını ortaya koyuyor

DAVA BİTMEDİKÇE BU İŞ OLMAZ!

Bu yasal sürecin henüz sonlanacak gibi görünmediği ortada. Ve yakın çevresinin söylediğine göre Brad Pitt bu durumdan oldukça muzdarip…

Söylenenlere göre Brad Pitt'in ayrı yaşadığı eşi Angelina Jolie'den boşanma sürecinin uzaması, Ines de Ramon ile olan ilişkisini etkiliyor ve içeriden gelen iddialara göre çift “yollarına devam etmekte” daha doğrusu ilişkilerini istedikleri gibi resmileştirmekte zorlanıyor. Ünlü çiftin ilk fotoğrafları gittikleri bir konser sonrasında çekilmiş ve basına yansımıştı

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YENİ AŞKIYLA YENİ BİR HAYAT KURMAK İSTİYOR

Brad Pitt’in artık bu bitmeyen mahkeme süreci konusunda iyice umutsuzluğa kapıldığı ve yeni bir hayat kurmak için sabırsızlandığı sevgilisi Ines de Ramon’la gönlünce huzurlu bir şekilde yaşayamadığı için çok üzüldüğü iddiası ortaya atıldı.

60 yaşındaki yıldız oyuncu ve ünü bir mücevher markasının yöneticisi olarak çalışan de Ramon neredeyse iki yıldır birlikteler. Bir kaynak “Brad bu işin sonuçlanmasını her şeyden çok istiyor” diyor ve bu umutlu bekleyişin tek sebebinin de Ines de Ramon olduğunu söylüyor. Brad Pitt'in satın aldığı sonra da yarı hissesini Angelina Jolie'ye hediye ettiği Fransa'daki şato ve üzüm bağlarıyla ilgili dava artık adeta yılan hikâyesine dönüştü

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BİRİ “PARAMI BİTİRMEK İSTİYOR” BİRİ DE “İNTİKAM İÇİN YAPIYOR” DEMİŞTİ…

48 yaşındaki Angelina Jolie “kontrolcü” olarak adlandırdığı ve kendisine ve iki çocuklarına şiddet uyguladığını iddia ettiği Brad Pitt’in bu yasal savaşta kendisini finansal olarak tüketmeye çalışmakla suçlamıştı.

Öte yandan Brad Pitt de Angelina jolie’yi yasal olmadığını söylediği satışı intikam için yapmakla suçluyor. Ancak yakın çevresine göre Pitt bu işi bir an önce bitirebilmek için her şeyi yapmaya hazır. Aslında mahkeme Pitt ve Jolie'yi 2019'dan itibaren resmi olarak bekar ilan etti ancak devam eden dava yüzünden Brad Pitt'in Ines de Ramon'la ilişkisini istediği şekilde ilerletemediği ve çok üzüldüğü söyleniyor

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KAVGANIN SEBEBİ OLAN MÜLK DEĞERİNİ KATLADI

Çiftin eski Fransız evi, 1.200 dönümlük muhteşem bir arazi ve üzüm bağı, 2008 yılında satın aldıklarında 60 milyon dolar değerindeydi. Şimdi ise Brad Pitt’in burada yaptığı yatırımlarla değeri 164 milyon dolara ulaştı.

Yani aslında Angelina Jolie de ayrılıklarından beri finansal olarak zorlanmış değil, kazancına 100 milyon dolar eklemiş durumda… Angelina Jolie 2021 yılında Chateau Miraval'daki yüzde 50 hissesini, ayrı yaşadığı kocasının rızası olmadan Rus oligark Yuri Shefler'e satmıştı.





BİRLİKTE YAŞAMAYA BAŞLADILAR AMA BAŞKA ADIM ATAMIYORLAR

Brad Pitt’in ilk kez 2022’nin kasım ayında birlikte görüntülendiği Ines de Ramon ile ilişkisinin giderek ciddileştiği ancak bu bitmeyen dava yüzünden istediği adımları atamadığı söyleniyor.

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Şu sıralar gösteri dünyasının en ilgi çeken çiftlerinden olan Pitt ve Ramon’un bir süre önce birlikte yaşamaya başladığı ortaya çıkmıştı.

Çiftin baş başa çıktıkları Meksika tatilinde çekilen bu fotoğrafları çok ses getirmişti

Üstelik her ne kadar çocuklarının Brad Pitt ile görüşmediği söylense de iddialara göre usta aktör yeni aşkını tüm çocuklarıyla tanıştırmış ve onlar da bu ilişkiye onay vermiş durumdalar.

“ESMER GÜZELİ” PITT’İN KALBİNİ ÇALMADAN ÖNCE BİR BAŞKA ÜNLÜ OYUNCUYLA EVLİYDİ

Brad Pitt’in kalbini çalan ve basın tarafından “esmer güzeli” olarak adlandırılan Ines de Ramon, adı usta aktörle anılmaya başlamadan önce de gösteri dünyasına yakındı.

Ines de Ramon ve Paul Wesley'nin evliliği üç yıl sürdü

Vampire Diaries dizisiyle tanınan ünlü oyuncu, 41 yaşındaki Paul Wesley ile olan üç yıllık evliliğini tam da Brad Pitt’le birlikteliği ortaya çıkmadan kısa bir süre önce sonlandıran Ines de Ramon’un yöneticiliği yaptığı mücevher markasının müşterileri arasında da birçok tanınmış yıldız var…

“SEVGİLİSİNİ HAK ETMEK İÇİN BAŞKA BİR ADAMA DÖNÜŞÜYOR”

Usta aktörün yakın çevresi “Ines'in kocasından boşanması ve Brad'in yanına taşınması onu Angie'yle olan evliliğini sonlandırmaya her zamankinden daha fazla teşvik ediyor” diyor ve “Brad, Angie ile evliliği sırasında ortaya çıkan şeytanlarını yenmek için çok mücadele etti” eklemesini yapıyor.

Brad Pitt’in içki içmeyi bile bıraktığı ve Ines de Ramon’dan gördüğü sevgiyi hak eden bir adam haline gelmek için çabaladığı da söylenenler arasında…