İlişkisini kurtarmak için terapiste giden yıldız oyuncuya şok: Sevgilisi ilk seansta nişanı attı!

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Bu yönteme gösteri dünyasından da birçok ünlü başvuruyor. Bunlardan biri de Friends dizisiyle yıldızı parlayan ünlü oyuncu Courteney Cox. Ancak onun deneyimi bir hayli şaşırtıcı detaylara sahip…
TERAPİYE GİDİP HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI
Çift terapisinde yaşadıklarını yıllar sonra katıldığı bir programda anlatan ünlü oyuncu o dönemde nişanlı olduğu erkek arkadaşı Johnny McDaid'in terapi seansının ortasında nişanı attığını itiraf etti.
Sevilen rock grubu Snow Patrol’ın üyesi olan ünlü müzisyen için “Terapide ayrıldık. Bunun olacağını bilmiyordum” diyen Cox Johnny McDaid'le ilk olarak 2013’te ortak arkadaşları Ed Sheeran sayesinde tanışmıştı.
DAHA İLK SEANSTA BOZULAN NİŞAN...
Courteney Cox çift terapisine gitme sebeplerini “Sınırlarımız ve birbirimiz hakkında neleri kabul edip neleri kabul edemeyeceğimiz hakkında konuşmak için” diye anlattı ve Johnny McDaid'in seansın ilk dakikasında nişanı bozduğunu itiraf etti.
Ünlü oyuncu o anları “Çok şaşırmıştım. Çok acı çekiyordum. Sürprizleri de sevmem. Ve o inanılmaz bir insan, yani sürpriz yapmaya çalışmıyordu. İlişkide o kadar çok acı çekiyordu ki” diyerek anlattı.
O sıralar nişanlanmış olmalarına rağmen ilişkilerinde halledilmesi gereken çok sorun olduğunu söyleyen Courteney Cox o anda bunun farkına varıp öfkelenmek yerine bu konuya eğilip durumu düzeltmeye odaklandığını da söyledi.
O AYRILIK DÖNÜM NOKTASI OLDU
Bu ilk şokun ardından hem ilişkilerine hem de terapiye devam eden çift için yaşadıkları adeta bir dönüm noktası olmuştu…
Yayında “Bu ayrılık için çok minnettarım çünkü tekrar bir araya geldiğimizde farklı bir ilişkimiz oldu” diyen Cox sınırlarını, hayattaki amaçlarının neler olduğunu ve ilişkideki rolünü öğrendiğinin altını çizdi.
ARTIK NİŞAN YOK AMA AŞK VE MUTLULUK BAKİ KALDI
Cox ve McDaid 2013 yılından beri birlikteler ve 2014 yılında da nişanlandılar. İkili 2019 yılında nişanlılıklarını sona erdirdiklerini ancak hala bir ilişki içinde olduklarını açıklayarak herkesi şaşırtmışlardı.
İlişkilerinde 10. yılı deviren çift yaşadıkları sarsıntının ardından birbirlerine çok daha sıkı şekilde bağlanmış durumdalar…
Cox 1999’da Scream filmindeki rol arkadaşı David Arquette ile evlenmişti. 2010’da ayrılan Çiftin Coco adında şu anda 20 yaşında olan bir kızları var. Coco’nun vaftiz annesi de Cox’un Friends dizisindeki rol arkadaşı ve yakın dostu Jennifer Aniston…