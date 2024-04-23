Ünlü kocasından ayrılınca beş parasız kaldım diye karalar bağlamıştı… Yüzü yeni aşkıyla yeniden güldü

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Hollywood’un usta aktörü Kevin Costner 2004’te, 4 yıldır birlikte olduğu kız arkadaşı, çanta tasarımcısı ve eski bir model olan Christine Baumgartner’la Aspen’deki muhteşem çiftliğinde, rüya gibi bir düğünle evlenmişti.

RÜYA GİBİ BAŞLAYAN EVLİLİK KÂBUS GİBİ BİTMİŞTİ

Ünlü çiftin 2007 ve 2009’da doğan iki oğulları ve 2010’da doğan kızlarıyla taçlandırdıkları mutlu yuvaları 20. Evlilik yıldönümlerini göremeden dağıldı. Baumgartner, Kevin Costner’dan boşanmak için Mayıs 2023’te mahkemeye gitti.

Boşanma davası ise bu yılın şubat ayında sona erdi. Hollywood’un son yıllarda gördüğü en çekişmeli davada eski eşler birbirlerine ağır suçlamalar yöneltirken Costner’ın uzun yıllara yayılan Hollywood kariyeri boyunca edindiği servet de ikili tarafından paylaşılamadı.

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YENİ SEVGİLİSİYLE ETRAFA GÜLÜCÜKLER SAÇMAYA BAŞLADI

Christine Baumgartner, Kevin Costner’dan ayrıldıktan sonra birlikte olmaya başladığı erkek arkadaşı Josh Connor ile Los Angeles’ta gezerken görüntülendi. Etraflarındaki kalabalığı umursamıyor gibi yürüyen taze aşıklar oldukça mutlu görünüyordu.

Christine Baumgartner, boşanma davası ve kavgaların yaşandığı süreçteki halinden uzaklaşmış, yüzü gülüyor ve etrafındakilerin yorumlarına bakılırsa da henüz “cicim aylarını” yaşadığı ilişkisinin mutluluğuyla parıldıyordu.

USTA AKTÖR “ALDATILDIĞIMDAN ŞÜPHELENİYORUM” DEMİŞTİ

50 yaşındaki Baumgartner, Eylül 2023'te, Kevin Costner'dan ayrıldıktan sonra ancak boşanma davası devam ederken Connor'la ilişki yaşamaya başladı. 69 yaşındaki Kevin Costner ise eski eşi ve onunla evliyken komşuları olan finansçı Josh Connor hakkında "güçlü şüpheleri" olduğu söylüyordu.

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Costner mahkeme belgelerinde, kendisinden ayrılıp parasız kaldığını söylediği Baumgartner'ın yeni sevgilisinden 20.000 dolar aldığını iddia etmiş, ancak o sırada gizemli bağışçının kimliğini açıklamamıştı.

BOŞANMA DAVASI SÜRERKEN BİRLİKTE TATİLE ÇIKTILAR: O SADECE KOMŞU VE ARKADAŞIM

Christine Baumgartner’ın Costner’la çekişmeli boşanma davası devam ederken o günlerde sadece komşusu olarak anılan Josh Connor’la tatile gidip deniz kıyısında gülüp eğlenirken poz vermesi de çok konuşulmuştu.

Baumgartner Josh Connor’ın komşuları olduğunu ve aralarında iyi bir arkadaşlıktan başka bir şey olmadığını söylüyordu…

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Kevin Costner mahkemede eski eşinin temmuz ayında Hawaii'de birlikte tatil yaptığı Connor'la aşk yaşadığına inandığını söylemişti. Ancak Baumgartner ve avukatı daha sonra mahkemede kürsüye çıktıklarında bu ilişkiyi inkar ettiler.





NAFAKA VERMEMEK İÇİN İFTİRA ATIYOR İDDİASI

Christine Baumgartner, eski eşi Costner’ın bu iddiayı, aylık 129 bin dolar olan nafakasını daha fazla artırmamak hatta yarıya düşürmek için ortaya attığını söylemişti. Eski eşler Kevin Costner’ın her biri servet değerindeki mülklerini paylaşmak ve nafaka ödemeleri konusunda aylarca mahkemede mücadele verdiler.

Kevin Costner daha önce yaptığı açıklamalardan birinde Christine Baumgartner’dan önceki eşi ve çocuk sahibi olduğu diğer kadınların servetine konmak için çok uğraştığını söylemiş, Baumgartner’la da bu sebepten çok sağlam bir evlilik öncesi anlaşması yaptıklarını itiraf etmişti.

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TENCERE TAVAYI BİLE PAYLAŞAMAYIP KAVGAYA TUTUŞTULAR

Costner, boşanmak için mahkemeye giden eski eşi Christine Baumgartner’a mahkeme emri yollamış, üç çocuğunun annesi olan eşine mülklerindeki tüm eşyalarını toplayıp terk etmesi için tebligat yollamıştı.

Bu süreçte basına yansıyan iddialara göre ayrılan çift evlerindeki tencere tavaları paylaşırken bile kavga etmişti. Kevin Costner karısının ondan sürekli para koparmak için nafakayı mantıksızca bir rakama yükseltmeye çalıştığını iddia ediyordu.





ANLAŞTILAR AMA ŞARTLARI GİZLİ KALDI

Çiftin aylar süren davası en sonunda anlaşmaya varmalarıyla noktalandı. Bu anlaşmanın detayları basından gizli tutuldu ancak Baumgartner'ın evlilik öncesi anlaşmalarında belirtilenden çok daha fazla para alacağı iddia edildi.

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Christine Baumgartner boşanma davası sırasında kocasından olabildiğince çok nafaka almak istemiş ve kendini maddi açıdan zor durumda göstermişti. Kevin Costner ise süreç boyunca eski eşine evlilik anlaşmalarında yazan miktardan daha fazla para verdiğini ve çocuklarının nafakasının da yeterli olduğunu iddia etti.





“ÇOCUKLARIM ALIŞTIKLARI LÜKSTEN VAZGEÇEMEZ”

Baumgartner ise Kevin Costner’ı, kendisini zor durumda bırakmak için ona eziyet etmek ve duruşmayı uzatmaya çalışmakla suçladı. Christine Baumgartner’a göre eski eşi Costner’dan talep ettiği yüksek tazminat ve nafaka kendisinin ve üç çocuğunun alıştıkları şekilde lüks bir yaşam sürmeleri için gerekliydi…