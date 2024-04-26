Charles’la ilgili kan donduran iddia… Cenaze planları güncellendi… ‘Kralın durumu iyi değil’

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Şubat ayında prostat büyümesi için ameliyat olan Charles’ın operasyondan birkaç gün sonra kanser teşhisi aldığı açıklanmıştı.

O zamandan beri sık sık sağlıklı olduğunu, görevinin başında olduğunu göstermek için fotoğraf veren, kraliyet görevleri için çalışmayı sürdüren Charles’la ilgili ortaya atılan iddialar kralın sanıldığından kötü durumda olduğunu söylüyor. Kanser tedavisi gören Kral Charles'ın durumunun sanıldığı gibi iyi olmadığı ve sarayda kralın ani şekilde hayatını kaybetmesi durumunda yapılacakların konuşulmaya başlandığı iddia edildi

GELİŞMELER İÇ AÇICI DEĞİL…

Daily Beast'te yer alan habere göre son haftalarda kralın arkadaşlarının Charles’ın sağlığı hakkında konuşurken verdiği en yaygın yanıt “İyi değil” oldu…

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Hükümdarın bir arkadaşı Charles'ın “hastalığı yenmeye kararlı olduğunu ve bunun için her şeyi yaptıklarını” iddia etti ve ekledi: “Herkes iyimserliğini koruyor ama o gerçekten çok hasta. Söylediklerinden çok daha fazla.”

Tahtın ilk sıradaki varisi olan Galler Prensi William babası Charles'tan sonra kral olacak... Ancak çocukları daha çok küçük olan ve kendileri de Kate Middleton'ın kanser olması nedeniyle zor günler geçiren William ve Kate çiftinin bu görevi beklemedikleri kadar erken üstlenmekten korktuğu söyleniyor

Kraliyet yazarı Tina Brown da geçtiğimiz günlerde Charles'ın kanserinin Prens William ve Kate Middleton'ı “tam da çocuklarına gözlerden uzak bir şekilde ebeveynlik yapmayı umdukları bir dönemde tahta çıkmaya korkutucu bir şekilde yaklaştırdığını” yazarak hükümdarın sağlık sorunlarını ima etmişti.

William ve Kate’in bu beklenmedik ihtimal yüzünden endişeye kapıldıkları ve çocukları bu kadar küçükken taht görevini üstlenmek zorunda kalmaktan ürktükleri söyleniyor.

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CENAZE PLANLARI GÜNCELLENİYOR

Kral Charles’ın ölmesi ve cenazesinin gerçekleştirilmesiyle ilgili planlar “Menai Köprüsü Operasyonu” olarak adlandırılıyor. Ve Buckingham Sarayı’ndan yayılan korkutucu söylentilere göre bu her daim hazırda tutulan plan şu anda acil şekilde yeniden ele alınıyor.

Gazetede yer alan iddialar oldukça ciddi… Kraliçe Elizabeth'in Eylül 2022'deki cenaze töreninde nelerin iyi gittiğini ve bir dahaki sefere bir hükümdar öldüğünde nelerin daha iyi yapılabileceğini belirten ayrı bir belgenin de dolaşımda olduğu söyleniyor. Charles kanser olduğu ortaya çıktığından beri sık sık görüntü vererek durumunun iyi olduğunu göstermeye çalışıyordu ancak durumun farklı olduğu ortaya çıktı

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“DOSYALAR RAFTAN ÇIKTI, TOZU ALINDI”

Tüm kaynaklar kraliyet cenaze planlarının sürekli gözden geçirildiğini vurguluyor. Ancak özellikle eski bir kraliyet personeli Charles'ın sağlık sorunlarının planlarına farklı bir renk ve aciliyet kazandırdığını kabul etti. Bu isimsiz kaynak “Planların tozu alındı ve aktif olarak güncel tutuluyor” dedi.

Kraliyet ailesi henüz bu iddialarla ilgili bir açıklama yapmadı. Charles’ın hastalığının ciddiyeti düşünüldüğünde bu tür hazırlıklar yapılması çok da mantıksız değil.





SADECE HÜKÜMDAR DEĞİL DEVLETİN DE BAŞI

İngiliz kraliyet ailesinin hükümdarı aynı zamanda İngiltere devletinin başı. Bu yüzden de asırlardır tahtta oturan kral ya da kraliçenin ölümü ve cenaze planları her zaman hazır tutuluyor ve bu olasılık gerçekleştiğinde atılacak tüm adımlar önceden belirleniyor.

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Kraliçe Elizabeth için de aynı yol izlenmişti. Sadece devlet töreni ve hükümdarın cenazesi değil bunun haber kanallarından yayınlanması, okunacak açıklamalar, haberin gazetelerde nasıl yer alacağı, cenazede kimin nerede duracağı bile planlanmış şekilde sarayda gizli bir bölmede hazırda bekletiliyor. Eylül 2022'de hayatını kaybeden Kraliçe Elizabeth'in cenaze töreni de incelemeye alındı ve Charles için detayların nasıl değişeceği ve iyileştireceği masaya yatırıldı

HÜKÜMDARLARIN ÖLÜMÜ VE SONRASINDA YAPILACAKLAR “KÖPRÜ” İSİMLİ OPERASYONLARLA PLANLANIYOR

Kraliçe Elizabeth için bu plan “Londra Köprüsü Yıkıldı” şeklinde adlandırılmıştı. Charles için de “Menai Köprüsü Operasyonu” kod ismi kullanılıyor.

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Buckingham Sarayı şubat ayında, iyi huylu bir prostat büyümesi nedeniyle geçirdiği ameliyatın ardından kralın kanser olduğunun anlaşıldığını duyurdu.

Charles yıllarca beklediği tahta kavuştu ver tacını taktı ancak daha bir yıl dolmadan kansere yakalandı...

Yapılan açıklamada 75 yaşındaki Charles'ın “düzenli tedavi” göreceği ve “doktorlar tarafından halka dönük görevlerini ertelemesinin tavsiye edildiği” kaydedildi.

YILLARCA BEKLEDİĞİ TAHTA DAHA YENİ OTURMUŞTU

Charles bu açıklamadan günler sonra, tüm iyi dilekler için teşekkür eden bir açıklama yayınladı. İlk kez ise iki ay sonra Paskalya ayinlerine katılarak kamuoyunun karşısına çıktı.

Charles son olarak da annesi Kraliçe Elizabeth’in 98. doğum günü olan geçen pazar günü ayinlere katıldı ve kendisini ve Kraliçe Camilla'yı izleyenlere el salladı.

Charles, 70 yıl boyunca hüküm süren annesinin ölümünün ardından tahta çıkmıştı. Taç giyme töreninin üzerinden ise daha bir yıl bile geçmedi…