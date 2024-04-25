Sanki kayınpeder değil de öz baba… Kral Charles’tan kanser tedavisi gören gelini Kate’e büyük jest…

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Kral Charles, Kate Middleton'a kanserle mücadelesi devam ederken tarihi sayılan bir hamleyle yeni bir kraliyet unvanı verdi.

KRALİYETİN EN SEÇKİN UNVANLARINDAN BİRİNİ GELİNİ KATE'E BAHŞETTİ

İngiliz hükümdarı geçtiğimiz gün Galler Prensesi'ni Şeref Yoldaşları Nişanı'nın Kraliyet Yoldaşı olarak atadı. Üç çocuk annesi prenses böylece kraliyet ailesinin Şeref Yoldaşları Nişanı'na atanan ilk üyesi oldu.

Daha önceki kral ve kraliçelerin aileye dışarından katılmış bir üyeye bahşetmediği bu unvan bu sebepten dolayı tarihe geçti.

İlk olarak 1917 yılında Kral V. George tarafından takdim edilen bu nişan sanat, bilim, tıp ve kamu hizmeti alanlarındaki başarıları ödüllendirmek için veriliyor.

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Kraliyet uzmanlarına göre bu aynı zamanda en seçkin kraliyet unvanlarından biri.

GELİNİNE NİŞAN VERİRKEN OĞLUNUN DA UNUTMADI

Bu nişanın şu anda aralarında Elton John, Paul McCartney ve J.K. Rowling'in de bulunduğu 65 üyesi bulunuyor. Yeni onur listesi Buckingham Sarayı tarafından İngiltere'de Aziz George Günü olarak da bilinen 23 Nisan Salı günü açıklandı.

Windsor Kalesi'ndeki Aziz George Şapeli'nde gerçekleşen aynı törende Charles'ın en büyük oğlu Prens William'ı da “En Onurlu Bath Nişanı'nın Büyük Üstadı” olarak atadığı ortaya çıktı.

Kral Charles aynı nişanı 1974-2022 yılları arasında Galler Prensi olduğu dönemde de taşımıştı. Yayın organına göre, Charles'ın selefleri arasında Gloucester Dükü Prens Henry (1942-1974) ve Connaught ve Strathearn Dükü Prens Arthur (1901-1942) yer alıyor.

Törende kralın eşi Kraliçe Camilla da Britanya İmparatorluğu'nun En Mükemmel Nişanı'nın Büyük Üstadı ve Birinci veya Baş Bayan Büyük Haçı olarak atandı. Bu görev daha önce 1953'ten 2021'e kadar kralın babası Prens Philip tarafından yürütülmüştü.

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"SEVGİLİ GELİNİ" ONUN İÇİN HERKESTEN DEĞERLİ

Kate Middleton'a verilen bu son kraliyet unvanı 75 yaşındaki Charles'ın gelinine desteğinin bir işareti olarak görülüyor. Hem hükümdar hem de prenses son birkaç aydır kanserle mücadele ediyor.

Charles'ın 42 yaşındaki Middleton'a çok düşkün olduğu biliniyor. Hükümdar, 2023 yılında Kenya'ya yaptığı devlet ziyareti sırasında, büyük oğlu William'ın 2010 yılında Middleton'a nasıl evlenme teklif ettiğini anlatmış ve bu duygusal konuşmasında ona “sevgili gelinim” diye hitap etmişti.

ARALARINDAN SU SIZMIYOR

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Kate Middleton'ın da kayınpederi Charles’la arası çok iyi. İkili halka açık etkinlikler sırasında sık sık sarılıp öpüşüyor hatta Kate Middleton sık sık yaptığı şakalarla Charles'ı gülme krizine bile sokuyor.

“George VI ve Elizabeth: Monarşiyi Kurtaran Evlilik” adlı kitabı kaleme alan kraliyet uzmanı yazar Sally Bedell Smith, kral ve prensesin kanser teşhisi nedeniyle artık başka bir ortak bağa sahip olduklarını “Açıkçası, bu ortak noktaları var ve onları sadece daha da yakınlaştırabilir” dedi. “Bu her ikisi için de bir güvence ve teselli kaynağı” sözleriyle ifade etti.