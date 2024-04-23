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Kraliyetin haşarı prensi 6 yaşında! Bir önceki görüntü skandala yol açmıştı: Kanser tedavisi gören annesi bu kez fotoğrafta yok…

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#Kate Middleton#Prens Louis#Prens William
Kraliyetin haşarı prensi 6 yaşında Bir önceki görüntü skandala yol açmıştı: Kanser tedavisi gören annesi bu kez fotoğrafta yok…
Oluşturulma Tarihi: Nisan 23, 2024 15:50

Adı aylarca manşetlerden inmemişti. Sadece İngiltere’de değil dünya çapında milyonlarca hayranı olan, bir film yıldızı gibi görülen ünlü prenses ameliyat olduktan sonra ortadan kaybolunca herkes onun öldüğünü ya da çok ağır hasta olduğunu düşünmeye başladı…

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ÖNCE AMELİYAT SONRA UZUN SÜRELİ KAYBOLUŞ VE EN SONUNDA KÖTÜ HABER!

Galler Prensesi Kate Middleton ocak ayının ortasında karın bölgesinden bir ameliyat geçirdi. Kensington Sarayı bunun çetin bir operasyon olacağını, prensesin uzunca bir süreçte iyileşeceğini açıkladı.

Ancak kimseler hastalığının ne olduğunu söylememişti… Kate Middleton onu sağ ve sağlıklı görmek isteyen sayısız hayranın merakına rağmen aylarca ortadan kayboldu. Bu da hakkında birçok söylenti ortaya atılmasına yol açtı.

Kraliyetin haşarı prensi 6 yaşında Bir önceki görüntü skandala yol açmıştı: Kanser tedavisi gören annesi bu kez fotoğrafta yok…

Onun kanser olduğunu, öldüğünü ve bunun kraliyet ailesi tarafından saklandığını, estetik operasyon yaptırdığı için yüzünü sakladığını, kocası Prens William’dan şiddet gördüğünü söyleyenler oldu. Bu komplo teorileri sosyal medya yoluyla aldı başını gitti…

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İYİ OLDUĞUNU KANITLAMAK İSTEDİ AMA…

En sonunda bu işe dur demek isteyen Kate Middleton William ve kendisi tarafından kullanılan Kensington Royal adındaki sosyal medya hesaplarından üç çocuğuyla birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Ve fotoğrafın William tarafından çekildiğini yazdı.

Kraliyetin haşarı prensi 6 yaşında Bir önceki görüntü skandala yol açmıştı: Kanser tedavisi gören annesi bu kez fotoğrafta yok…

Ancak resmi hesaplardan paylaşılan bu fotoğrafın üzerinde oynama yapıldığı ortaya çıktı. Hatta fotoğrafın Photoshop marifetiyle oluşturulduğu iddiasıyla tüm fotoğraf ve haber ajansları basın kuruluşlarına fotoğrafı kullanmamaları için uyarı yolladı.

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KANSER OLDUĞUNU FOTOĞRAF FİYASKOSUNDAN SONRA AÇIKLAMIŞTI

Kate Middleton’ın akıbeti ise bu fiyaskoya dönüşen fotoğraf paylaşımından sonra ortaya çıktı. Prenses bir video mesaj yayınlayarak kansere yakalandığını ve tedavisinin sürdüğünü açıkladı. Durumunu üç küçük çocuklarına açıklamakta zorlandıklarını söyleyen Kate Middleton sevenlerine mahremiyet ricasında bulundu.

Kraliyetin haşarı prensi 6 yaşında Bir önceki görüntü skandala yol açmıştı: Kanser tedavisi gören annesi bu kez fotoğrafta yok…

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Tüm bu söylentiler ve fotoğraf krizinden sonra herkes İngiliz kraliyet ailesinin bu gelişmeleri bertaraf etmek için küçük Prens Louis’nin doğum gününde harekete geçeceğini söylemeye başlamıştı. William ve Kate’in en küçük çocuğu olan ve haşarılıklarıyla bilinene Louis bugün 6. yaş gününü kutluyor.

“OĞLUNUN DOĞUM GÜNÜNDE DÖNECEK” DEMİŞLERDİ

Kraliyet ailesi ve William’la Kate çifti her yıl özel günlerde ve çocuklarının yaş günlerinde çekilen özel fotoğrafları bir gelenek olarak paylaşıyor. Haliyle gözler de doğum günü en yakın tarihte olan Louis’ye çevrilmişti.

Kraliyetin haşarı prensi 6 yaşında Bir önceki görüntü skandala yol açmıştı: Kanser tedavisi gören annesi bu kez fotoğrafta yok…

Kate Middleton’ın kanser olduğunu açıkladığı videodan önce kraliyet uzmanları prensesin oğlunun doğum gününde fotoğraf paylaşacağını ve uzun süreli yokluğunu böyle noktalayacağını tahmin ediyordu. Ancak kanser açıklaması bu özel günden önce geldi.

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DAHA ÖNCEKİ FOTOĞRAFLAR AİLE BOYU OLUYORDU…

Ve beklendiği gibi gerçekten de Kensington Royal hesapları sosyal medyadan Prens Louis’nin 6. yaş gününe özel çekilmiş sevimli bir fotoğrafını yayınladı. Paylaşımda fotoğrafın Kate Middleton tarafından çekildiği de belirtildi.

Kraliyetin haşarı prensi 6 yaşında Bir önceki görüntü skandala yol açmıştı: Kanser tedavisi gören annesi bu kez fotoğrafta yok…

Ancak fotoğrafta sadece Louis yer aldı ve Kate Middleton ya da Prens William oğullarıyla birlikte poz vermedi. Prenses daha önceki yaş günleri ya da Anneler günü, Babalar Günü gibi özel günlerde paylaşılan fotoğraflarda çocuklarıyla birlikte görünüyordu.

KRİZ YARATMAK İSTEMEDİLER

Küçük prensin annesine gülümseyerek verdiği bu tek başına pozun Kate Middleton’ın yeniden bir kriz yaratmamak ve fotoğrafla ilgili spekülasyonlara engel olmak için özel olarak seçildiği düşünülüyor.

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Kraliyetin haşarı prensi 6 yaşında Bir önceki görüntü skandala yol açmıştı: Kanser tedavisi gören annesi bu kez fotoğrafta yok…

Öte yandan en son William ve çocuklarıyla birlikte tatil evlerine gittiği söylenen Kate Middleton ve sağlık durumu hakkında ise son haftalarda hem saray hem de İngiliz basını sessizliğini koruyor…

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#Kate Middleton#Prens Louis#Prens William

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