Kraliyetin ‘yedek’ çocukları… Neyse ki önlerinde örnek bir ‘büyük’ amcaları var

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Prens William doğmuş, ondan üç yıl sonra da Charles ve Diana çiftinin ikinci çocukları Harry 1984’te dünyaya gelmişti.

ÖZ AMCALARI “YEDEK” OLMAYI KİTABINDA ANLATMIŞTI

Harry 2023’ün ilk günlerinde piyasaya çıkan anı kitabı Spare’de (Yedek) kendi doğumunun yıllar sonra arasının bozulacağı babası için ne kadar önemsiz olduğunu bu sözlerle anlatmıştı.

William ve Kate'in en büyük oğulları George ileride İngiltere tahtına çıkacak kişi olacak... Prenses Charlotte ve Prens Louis ise taht sıralamasında onu takip eden "yedek" kardeşler

Elizabeth’ten sonra tahta onun en büyük çocuğu Charles geçecek, Charles’tan sonraki varis de Prens William olacaktı.

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Aslında bir kraliyet ailesinin içine doğmuş, ömrünü prens unvanıyla şatolarda geçirmişti ama Harry anlaşılan uzun yıllar bu ikinci çocuk olmanın ve bir varis olmadığı için önemsenmemenin acısını çekmişti.

Benzer bir durum kraliyetin dünyaya açılan sevimli yüzleri Prenses Charlotte ve Prens Louis için de geçerli. Şu an tahtta oturan Charles öldüğünde ya da kendi isteğiyle tahtı bıraktığında yerine ilk doğan çocuğu yani William geçecek. Wiiliam'ın kardeşi Harry ikinci çocuk olarak doğmasının onun hayatı boyunca üzecek ayrımcılıklar görmesine yol açtığını söylemişti

WILLIAM TAHTA ÇIKINCA GEORGE VELİAHT PRENS OLACAK

William’ın tahta oturmasıyla birlikte de onun ilk çocuğu olan Prens George tahtın ilk sıradaki varisi yani veliaht prens olacak.

Her ne kadar kraliyet ailesinin en üst düzey üyeleri olsalar da Prenses Charlotte ve Prens Louis de tıpkı Harry gibi “yedek” varisler olacaklar.

Prenses Charlotte şu anda ağabeyi George’dan sonra taht varisleri sırasında üçüncü, Louis de onu takip ediyor ve dördüncü sırada.

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HARRY AĞABEYİNİN GÖLGESİNDE BÜYÜDÜ… YA CHARLOTTE VE LOUIS?

Harry‘nin kraliyete küsüp ABD’ye gittikten sonra yazdığı Spare kitabında anlattığına göre küskün prens büyürken özellikle babası tarafından hiç önemsenmemiş ve hep ileride veliaht olacak William’ın gölgesinde kalmıştı.

William ve Kate’in üç çocuğu George, Charlotte ve Louis arasında da benzer bir durum var… Ancak bu üç kardeş kendilerine ABD’ye giden ve tanımadan büyüdükleri Harry amcalarını değil, aileden bir başkasını örnek alıyor.

Prens George kraliyetin geleceğine damga vuracak isim ancak William ve Kate diğer iki çocuklarının geride kalmaması için çok uğraşıyorlar

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Bu örnek ise yıllardır adı hiçbir skandal ya da aile arasındaki tartışmada geçmeyen, Charlotte ve Louis’den bile daha “yedek” bir konumda olan Prens Edward ve eşi Düşes Sophie…

KİMSEYLE SORUN YAŞAMADILAR, ADLARI HİÇ KÖTÜ ANILMADI

Edinburgh Dükü ve Düşesi unvanını taşıyan Edward ve Sophie kraliyet ailesi içinde kendilerine biçilen görevleri başarıyla yerine getirirken herkesle iyi geçinmeye ve birer örnek teşkil etmeye de özen gösteriyorlar.

Çift kısa bir süre önce Kral Charles kanser tedavisi gördüğü için onun adına İngiltere ve Fransa arasındaki dostane ilişkilerin 120. yılını kutlayan tarihi bir törende ev sahipliği yaptılar.

Kraliçe Elizabeth'in en küçük oğlu Edward yedeklik bakımından Charlotte ve Louis'den bile daha geride

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Kraliyet uzmanlarına göre diğer aile üyelerinin gölgesinde kalmalarına rağmen, kendilerini görevlerine adayan Edward ve Sophie çifti yeğenlerine mükemmel birer örnek teşkil ediyorlar.

ELIZABETH’İN EN KÜÇÜK OĞLU, YEDEKLERİN DE YEDEĞİ!

Kraliyet, tacın gölgesinde kendilerine bir hayat kurma mücadelesi verirken, bu “yedek” pozisyonu yani tahta oturma şansı çok düşük kraliyet çocuklarının durumu genellikle soru işaretleriyle dolu.

Kraliyet uzmanları Charlotte ve Louis'nin amcaları Harry yerine büyük amcaları Edward'ı örnek almaları gerektiğini söylüyor

Kraliçe Elizabeth’in en küçük çocuğu ve Charles’ın da en küçük kardeşi olan Prens Edward 60 yaşında ve 1999’da evlendiği Sophie ile 25 yıldır mutlu bir evliliği var.

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Edward da Kraliçe Elizabeth ve Prens Philip’in, Prenses Anne ve Prens Andrew gibi “yedek” çocuklarından biri. Krallık tahtına oturma şansı yok denecek kadar az olsa da Edward taht sıralamasında 14. sırada yer alıyor.





KRALIN EN KÜÇÜK KARDEŞİ YAKIN ZAMANDA ÖNEMLİ GÖREVLER ÜSTLENEBİLİR

Artık 75 yaşında olan ve kansere yakalanan Charles’ın yavaş yavaş görevlerini azaltacağı hatta tahtı beklenenden erkek şekilde William’a devredebileceği konuşuluyor.

Bu geçiş sürecinde de küçük kardeşi Edward ve eşi Sophie’ye daha fazla ve daha kritik görevler vermesi kuvvetli bir ihtimal.

Düşes Sophie'nin Kate Middleton'la da arası epey iyi... İki kadın Kate aileye girdikten sorna iyi arkadaş oldular

Kraliyet uzmanları William ve Kate’in bir kraliyet çocuğunun yedek kalmasının yaratacağı sorunların son derece farkında olduğunu düşünüyor.

WILLIAM VE KATE ÇOCUKLARINI “NORMAL” ŞEKİLDE BÜYÜTMEYE ÇABALIYOR

Çiftin üç çocuğu için "Kraliyet çocuklarını yetiştirme konusunda farklı ve modern bir tutumları olduğunu zaten gösterdiler ve eminim Charlotte ve Louis'in kendilerini George kadar özel, sevilen ve değerli hissetmeleri için her şeyi yapacaklardır” yorumları yapılıyor.

Galler Prensi William’ın Prens George için kendisi gibi 13 yaşına geldiğinde yatılı şekilde Eton Koleji'ne gitmesini istediği söyleniyor. Ancak Kate Middleton bunu istemiyor ve üç çocuğunun bir arada, kendilerine yakın ve mümkünse “normal” bir okulda kendi yaşıtlarıyla eğitim görmesini tercih ediyor.