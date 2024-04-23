Adı bir dönem Tom Cruise’la anılmıştı… Hamilelik söylentileri aldı başını gitti: Ünlü oyuncu elini karnından hiç çekmiyor

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Hayley Atwell, İtalya’nın en romantik şehirlerinden Venedik’te aldığı evlilik teklifini kabul ettikten bir yıl sonra, nişanlısı Ned Wolfgang Kelly ile yine aynı şehre gidip aşk tazeledi.

EVLENME TEKLİFİ ALDIĞI YERE AŞK TATİLİNE GİTTİ

Paparazzilerin peşine düştüğü Hayley Atwell ve Ned Wolfgang Kelly çifti romantik gezintilerinde selfie çekerken ve açık havada öğle yemeği yerken ünlü oyuncunun elini sürekli olarak karnında tutması dikkatlerden kaçmadı.

Hayley Atwell ve müzisyen nişanlısı Ned Wolfgang Kelly çifti Venedik'te romantik bir hafta sonu kaçamağına çıktı... Bu gezi boyunca eli hep karnının üzerinde gezen ünlü oyuncula ilgili hamilelik söylentileri de böylece alevlendi

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Üzerinde bol siyah bir elbise olan ve bol kesimli beyaz ve uzunca bir ince kaban giyen Hayley Atwell’in karnının da belirgin hale geldiği görüldü. Yıldız oyuncu sanki büyüyen karnını saklamak ya da korumak istemişçesine sık sık elini karnının üzerinde tuttu.

ELİ HEP BÜYÜYEN KARNININ ÜSTÜNDE

Bu görüntüler Atwell’in hamile olduğu ancak bu haberi henüz kamuoyuyla paylaşmadığı söylentilerini kuvvetlendirdi.

Ünlü oyuncu hamile olduğu konusunda bir açıklama yapmış değil ancak karnının da giderek belirginleştiği dikkat çekiyor

42 yaşındaki yıldız oyuncu Görevimiz Tehlike serisinin sekizinci filminin çekimlerine verilen arada nişanlısıyla kaçamak bir hafta sonu tatiline çıkmıştı. Hayley Atwell, seriye geçen yıl gösterime giren yedinci filmde dahil olmuştu.

Tom Cruise’la birlikte filmin başrolünde yer alan ünlü oyuncu, Cruise’la çekimler sırasında yakınlaştığı ve aşk yaşamaya başladığı iddialarıyla geçen yıl uzun süre manşetlerden inmemişti. Çift ilişkilerini gözlerden uzakta yaşamaya gayret etse de arada sosyal medya hesaplarından aşk pozları paylaşıyorlar

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Hayley Atwell Tom Cruise'la aşk yaşadığı söylentilerinin basına yansıdığı dönemde bu fotoğrafı paylaşıp nişanlandığını ilan etmişti

ROL ARKADAŞIYLA AŞK YAŞADIĞI SÖYLENİYORDU

Oysa Hayley Atwell bu söylentiler basına taşındığı sırada zaten müzisyen sevgilisi Ned Wolfgang Kelly’yle birlikteydi ve çift Nisan 2023'te Venedik’te nişanlandı.

Atwell aralık ayında görüntülendiğinde bile elini karnının üzerinden çekmiyordu

Ned Wolfgang Kelly Atwell’le nişanlandıkları zaman Instagram hesabından “Şanslıyım. Hayatımızın geri kalanı için mükemmel bir başlangıç yaptık. Bu olağanüstü kadınla tanışana kadar evlenmeye hiç ilgi duymamıştım. Şimdi ise mutluluktan uçuyorum” paylaşımını yapmıştı.

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İKİ YILLIK AŞK İLK MEYVESİNİ VERECEK GİBİ GÖRÜNÜYOR

2022’den beri birlikte olan Hayley Atwell ve Ned Wolfgang Kelly ilişkilerini kamuoyunun gözünden uzak tuttular ve nadiren birlikte fotoğraflandılar. Hayley Atwell’in adı Ned Wolfgang Kelly’yle ilişkisi ortaya çıkmadan önce rol arkadaşı Tom Cruise’la anılmıştı.

Hayley Atwell ve Tom Cruise Görevimiz Tehlike'nin son filminde birlikte başrol oynadılar ve 2020'de başlayan çekimlerden filmin gösterime girdiği geçen yaza kadar hep yakın kaldılar

Hayley ve Tom 2020 yılında Görevimiz Tehlike 7 setinde tanıştıktan sonra sevgili oldukları iddia edilmişti. Hatta 2020’de başlayan bu ilişkinin bir kez ayrılıkla sonuçlandığı, ikilinin daha sonra bu aşka yeni bir şans vermek için yeniden bir araya geldiği söylendi. Filmin tanıtım çalışmaları ve galalarında sürekli böyle pozlar verseler de Atwell ve Cruise hep bu ilişkiyi reddetti

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TOM CRUISE'LA OLAN İLİŞKİSİ GERÇEK MİYDİ?

Hayley Atwell de Tom Cruise da bu söylentileri yalanlamış ve sette başlayan ilişkilerinin sonrasında güzel bir dostluğa dönüştüğünü söylemişti. İkiliye yakın kaynaklar ise Atwell ve Cruise’un gerçekten de bir şeyler yaşadığını ancak gerek filmin gerekse de Tom Cruise’un ünü nedeniyle dile düşmekten çekindikleri için buna son verdiklerini iddia etmişti…