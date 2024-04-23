×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek Haberleri

Adı bir dönem Tom Cruise’la anılmıştı… Hamilelik söylentileri aldı başını gitti: Ünlü oyuncu elini karnından hiç çekmiyor

Güncelleme Tarihi:

#Hayley Atwell#Tom Cruise#Ned Wolfgang Kelly
Adı bir dönem Tom Cruise’la anılmıştı… Hamilelik söylentileri aldı başını gitti: Ünlü oyuncu elini karnından hiç çekmiyor
Oluşturulma Tarihi: Nisan 23, 2024 11:47

Aslında uzun süredir gösteri dünyasının içinde. Dünya ise adını Tom Cruise’la başrol oynadığı, büyük ses getiren Görevimiz Tehlike serisinin son filmiyle duydu. İngiliz oyuncu nişanlısıyla çıktığı tatilde verdiği pozlarla hamilelik söylentilerini alevlendirdi.

Haberin Devamı

Hayley Atwell, İtalya’nın en romantik şehirlerinden Venedik’te aldığı evlilik teklifini kabul ettikten bir yıl sonra, nişanlısı Ned Wolfgang Kelly ile yine aynı şehre gidip aşk tazeledi.

EVLENME TEKLİFİ ALDIĞI YERE AŞK TATİLİNE GİTTİ

Paparazzilerin peşine düştüğü Hayley Atwell ve Ned Wolfgang Kelly çifti romantik gezintilerinde selfie çekerken ve açık havada öğle yemeği yerken ünlü oyuncunun elini sürekli olarak karnında tutması dikkatlerden kaçmadı.

Adı bir dönem Tom Cruise’la anılmıştı… Hamilelik söylentileri aldı başını gitti: Ünlü oyuncu elini karnından hiç çekmiyor
Hayley Atwell ve müzisyen nişanlısı Ned Wolfgang Kelly çifti Venedik'te romantik bir hafta sonu kaçamağına çıktı... Bu gezi boyunca eli hep karnının üzerinde gezen ünlü oyuncula ilgili hamilelik söylentileri de böylece alevlendi

Haberin Devamı

Üzerinde bol siyah bir elbise olan ve bol kesimli beyaz ve uzunca bir ince kaban giyen Hayley Atwell’in karnının da belirgin hale geldiği görüldü. Yıldız oyuncu sanki büyüyen karnını saklamak ya da korumak istemişçesine sık sık elini karnının üzerinde tuttu.

ELİ HEP BÜYÜYEN KARNININ ÜSTÜNDE

Bu görüntüler Atwell’in hamile olduğu ancak bu haberi henüz kamuoyuyla paylaşmadığı söylentilerini kuvvetlendirdi.

Adı bir dönem Tom Cruise’la anılmıştı… Hamilelik söylentileri aldı başını gitti: Ünlü oyuncu elini karnından hiç çekmiyor
Ünlü oyuncu hamile olduğu konusunda bir açıklama yapmış değil ancak karnının da giderek belirginleştiği dikkat çekiyor

42 yaşındaki yıldız oyuncu Görevimiz Tehlike serisinin sekizinci filminin çekimlerine verilen arada nişanlısıyla kaçamak bir hafta sonu tatiline çıkmıştı. Hayley Atwell, seriye geçen yıl gösterime giren yedinci filmde dahil olmuştu.

Tom Cruise’la birlikte filmin başrolünde yer alan ünlü oyuncu, Cruise’la çekimler sırasında yakınlaştığı ve aşk yaşamaya başladığı iddialarıyla geçen yıl uzun süre manşetlerden inmemişti.

Adı bir dönem Tom Cruise’la anılmıştı… Hamilelik söylentileri aldı başını gitti: Ünlü oyuncu elini karnından hiç çekmiyor
Çift ilişkilerini gözlerden uzakta yaşamaya gayret etse de arada sosyal medya hesaplarından aşk pozları paylaşıyorlar

Haberin Devamı

Adı bir dönem Tom Cruise’la anılmıştı… Hamilelik söylentileri aldı başını gitti: Ünlü oyuncu elini karnından hiç çekmiyor
Hayley Atwell Tom Cruise'la aşk yaşadığı söylentilerinin basına yansıdığı dönemde bu fotoğrafı paylaşıp nişanlandığını ilan etmişti

Gözden KaçmasınYıldız oyuncu aşk dedikodularına son noktayı koydu: Onu amcam gibi görüyorumYıldız oyuncu aşk dedikodularına son noktayı koydu: Onu amcam gibi görüyorum! Haberi görüntüle

ROL ARKADAŞIYLA AŞK YAŞADIĞI SÖYLENİYORDU

Oysa Hayley Atwell bu söylentiler basına taşındığı sırada zaten müzisyen sevgilisi Ned Wolfgang Kelly’yle birlikteydi ve çift Nisan 2023'te Venedik’te nişanlandı.

Adı bir dönem Tom Cruise’la anılmıştı… Hamilelik söylentileri aldı başını gitti: Ünlü oyuncu elini karnından hiç çekmiyor
Atwell aralık ayında görüntülendiğinde bile elini karnının üzerinden çekmiyordu

Ned Wolfgang Kelly Atwell’le nişanlandıkları zaman Instagram hesabından “Şanslıyım. Hayatımızın geri kalanı için mükemmel bir başlangıç yaptık. Bu olağanüstü kadınla tanışana kadar evlenmeye hiç ilgi duymamıştım. Şimdi ise mutluluktan uçuyorum” paylaşımını yapmıştı.

Haberin Devamı

Adı bir dönem Tom Cruise’la anılmıştı… Hamilelik söylentileri aldı başını gitti: Ünlü oyuncu elini karnından hiç çekmiyor

İKİ YILLIK AŞK İLK MEYVESİNİ VERECEK GİBİ GÖRÜNÜYOR

2022’den beri birlikte olan Hayley Atwell ve Ned Wolfgang Kelly ilişkilerini kamuoyunun gözünden uzak tuttular ve nadiren birlikte fotoğraflandılar. Hayley Atwell’in adı Ned Wolfgang Kelly’yle ilişkisi ortaya çıkmadan önce rol arkadaşı Tom Cruise’la anılmıştı.

Adı bir dönem Tom Cruise’la anılmıştı… Hamilelik söylentileri aldı başını gitti: Ünlü oyuncu elini karnından hiç çekmiyor
Hayley Atwell ve Tom Cruise Görevimiz Tehlike'nin son filminde birlikte başrol oynadılar ve 2020'de başlayan çekimlerden filmin gösterime girdiği geçen yaza kadar hep yakın kaldılar

Hayley ve Tom 2020 yılında Görevimiz Tehlike 7 setinde tanıştıktan sonra sevgili oldukları iddia edilmişti. Hatta 2020’de başlayan bu ilişkinin bir kez ayrılıkla sonuçlandığı, ikilinin daha sonra bu aşka yeni bir şans vermek için yeniden bir araya geldiği söylendi.

Adı bir dönem Tom Cruise’la anılmıştı… Hamilelik söylentileri aldı başını gitti: Ünlü oyuncu elini karnından hiç çekmiyor
Filmin tanıtım çalışmaları ve galalarında sürekli böyle pozlar verseler de Atwell ve Cruise hep bu ilişkiyi reddetti

Haberin Devamı

TOM CRUISE'LA OLAN İLİŞKİSİ GERÇEK MİYDİ?

Hayley Atwell de Tom Cruise da bu söylentileri yalanlamış ve sette başlayan ilişkilerinin sonrasında güzel bir dostluğa dönüştüğünü söylemişti. İkiliye yakın kaynaklar ise Atwell ve Cruise’un gerçekten de bir şeyler yaşadığını ancak gerek filmin gerekse de Tom Cruise’un ünü nedeniyle dile düşmekten çekindikleri için buna son verdiklerini iddia etmişti…

Gözden KaçmasınÜnlü yönetmen isyan etti: Evet kocamdan 24 yaş büyüğüm, size neÜnlü yönetmen isyan etti: Evet kocamdan 24 yaş büyüğüm, size ne!Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Hayley Atwell#Tom Cruise#Ned Wolfgang Kelly

BAKMADAN GEÇME!