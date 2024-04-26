Sosyal medya hamilelik söylentileriyle çalkalandı… Ünlü çift meğer uzak mesafe ilişkisi yaşıyormuş

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Tarzları pek birbirine benzemeyen, yan yana gözüktüklerinde kimi hayranlarına “bu iş olmaz” dedirten Kylie Jenner ve Timothee Chalamet'nin ilişkisi yine de ikisinin de hayranları tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor.

HAMİLELİK SÖYLENTİSİ ALDI BAŞINI GİTTİ

26 yaşındaki reality şov yıldızı ve makyaj imparatoriçesi ve 28 yaşındaki yıldız oyuncu son haftalarda gündemden hiç düşmüyor.

Bunun sebebi de ilk kez ünlü komedyen Daniel Tosh tarafından ortaya atılan hamilelik söylentileri. Uzun süredir birlikte görüntülenmeyen Kylie Jenner ve Timothee Chalamet'nin bebek bekledikleri haberi sosyal medyada büyük bir fırtına yarattı.

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Ancak çiftin yakın çevresinden kaynaklar bunun doğru olmadığını ve Kylie Jenner’ın hamile olmadığını söylüyor. Jenner’ın 32 yaşındaki ünlü rapçi Travis Scott’tan 6 yaşında Stormi adında bir kızı ve 2 yaşında Aire adında da bir oğlu var.





OCAKTAN BERİ BİRLİKTE GÖRÜLMEDİLER

Kylie ve Timothee en son 7 Ocak'ta Beverly Hills'te düzenlenen Altın Küre Ödülleri'nde birlikte poz vermelerinden bu yana görüntülenmedi. Hayranları ilişkinin bitmiş olabileceğini düşünüyor ancak ikiliyi tanıyanlar çiftin hâlâ aşk yaşamaya devam ettiğini söylüyor.

Ancak bu süreçte ilişkinin durumu biraz değişmiş durumda… Önce Dune 2 filminin çekimleri ve sonrasındaki tanıtım turları için dünyanın dört bir yanına koşup hemen ardından da yeni filmi “A Complete Unknown” için sete çıkan Timothee Chalamet çok yoğun günler yaşıyor.

Chalamet şu sıralar filminin çekimleri için hep New York’ta, Kylie Jenner ise çocuklarıyla birlikte California’da.

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ADETA UZAK MESAFE İLİŞKİSİ…

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Bu da ikilinin ilişkisini bir “uzak mesafe” ilişkisine çevirmiş durumda. Yani çiftin bir arada görünmeme sebebi ayrılmaları değil bir araya gelememeleri.

2023’ün başından beri birlikte olan çift sürekli paparazzilerle kaçma kovalamaca oynadıktan sonra tam bir yıl önce gittikleri Beyonce konserinde sarmaş dolaş kameralara yakalanmış ve birlikte oldukları böylece resmileşmişti.

İkilinin ilişkilerini “korumak” için kasıtlı olarak ilgi odağı olmaktan geri adım attıkları ve Timothee'nin Altın Küre'deki öpüşmelerinin haber yapılmasından rahatsız olduğu ve bunun yeni filmi Dune 2 hakkındaki haberleri kötü etkilemesinden korktuğu söyleniyor.

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İLİŞKİSİ YÜKSELİŞTEKİ KARİYERİNİ GÖLGELESİN İSTEMİYOR

Son yıllarda Hollywood kariyeri büyük bir yükselişte olan Timothee Chalamet’nin Kylie Jenner’ın çok magazinel bir figür olmasından çekindiği ve aralarındaki ilişkinin hem söylentiler yüzünden zarar görmesinden korktuğu hem de kendi kariyerinin önüne geçmesine izin vermemeye çalıştığı da iddialar arasında.

Çiftin aslında yoğunluktan görüşmeye fırsat bulamamakla birlikte bu sebepten de kendilerini spot ışıklarının altından çektikleri, Kylie Jenner’ın sevgilisinin bu mahremiyet isteğine saygı duyduğu ve buna göre davrandığı söyleniyor.