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Yerel Seçim Sonuçları 2024 | Sandığın mesajı: İşte bölge bölge seçim analizi

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#Yerel Seçim#CHP#İstanbul
Yerel Seçim Sonuçları 2024 | Sandığın mesajı: İşte bölge bölge seçim analizi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 01, 2024 07:00

Yerel seçimlerde Türkiye bir sürpriz yaşadı. CHP 15’i büyükşehir olmak üzere 36 ilde başkanlığı kazandı. Seçim sonuçları, halkın iktidara mesajı olarak algılandı. Katılım yüzde 77’de kaldı.

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CHP OYLARINI ARTIRDI

CHP, İstanbul ve Ankara’da oylarını artırarak seçimi kazanırken, kalesi İzmir’de 10 puana yakın kayıp yaşasa da ipi göğüslemeyi başardı.

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Manisa, Bursa, Balıkesir, Denizli gibi büyükşehirleri kazandığı illere ekleyen CHP, elindeki Antalya, Adana, Mersin, Aydın, Tekirdağ ve Eskişehir’de sandıktan yeniden başarıyla çıktı.

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AK PARTİ 24 ŞEHİRDE KAZANDI

AK Parti, 12 büyükşehir ve 12 ilde belediye başkanlıklarını kazandı. İktidar partisinin 45 olan il belediye sayısı 24’e düştü.

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Cumhur ittifakının ortağı MHP’nin yönetimindeki belediye sayısı 11’den 8’e indi. Elindeki tek büyükşehir olan Manisa’yı kaybeden MHP, tarihinde ilk defa Tokat’ta belediye başkanlığını kazandı.

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YRP İKİ İLDE BAŞARILI

Yeniden Refah Partisi (YRP), Şanlıurfa ve Yozgat’ta belediye başkanlıklarını aldı. Türkiye genelinde oy oranı yüzde 3.8’lerde kalan İYİ Parti sadece Nevşehir’de ipi göğüsledi. 2019’da yüzde 2.7 oy alan Saadet Partisi (SP) ise ciddi bir varlık gösteremedi. Sadece bir ilçede seçimi kazanan SP’nin oy oranı yüzde 1 civarında kaldı.

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#Yerel Seçim#CHP#İstanbul

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