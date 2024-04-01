Yerel Seçim Sonuçları 2024 | Karadeniz: Rize’de Rahmi Metin ipi göğüsledi

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İlçelerde ise AK Parti’li 7, CHP’li 3 aday seçimi önde tamamlarken, MHP ise 1 belediye başkanlığı kazandı. İyidere’de AK Parti’li Saffet Mete, Derepazarı’nda AK Parti’li Şaban Kalça, Kalkandere’de AK Parti’li Mehmet Yılmaz, İkizdere’de AK Parti’li Abdi Ekşi, Güneysu’da AK Parti’li Rıfat Özer, Hemşin’de AK Parti’li Halim Kazım Bekar, Çamlıhemşin’de AK Parti’li Ömer Altun seçimi önde tamamlarken, Pazar’da CHP’li Neşet Çakır, Ardeşen’de CHP’li Enver Atagün, Fındıklı’da CHP’li Ercüment Şahin Çervatoğlu, Çayeli’de ise MHP’li İsmail Hakkı Çiftçi seçimin galibi oldu. (Mehmet Can PEÇE / DHA)

AMASYA’DA 47 YIL SONRA BİR İLK

Amasya’da CHP’nin adayı Turgay Sevindi yüzde 42 oyla belediye başkanı oldu. Böylece Amasya Belediyesi, 47 yıl sonra CHP’ye geçti. AK Parti’nin adayı Mehmet Uyanık ise yüzde 28.5 oyla seçimleri kaybetti. 2019 seçimlerinde MHP’den aday olan Mehmet Sarı yüzde 47.2 oyla Belediye Başkanı olmuştu.

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Giresun’da CHP’den aday olan Fuat Köse, yüzde 56.5 oyla belediye başkanı seçildi. Köse’nin kazanmasıyla CHP 5 yıl sonra yeniden Giresun Belediyesi’ni kazandı. AK Parti’nin mevcut Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ise bu seçimde yüzde 39.2 alarak ikinci sırada yer aldı. Şenlikoğlu, 2019 yılında yüzde 48.8 oy alarak Giresun Belediye Başkanı olmuştu.

Bartın’da resmi olmayan sonuçlara göre CHP’li Muhammet Rıza Yalçınkaya belediye başkanı seçildi. İlçelerde ise CHP’li 2 aday seçimi önde tamamlarken, AK Parti 1 belediye başkanlığı kazandı. Ulus’ta AK Partili Hasan Hüseyin Uzun, Amasra’da CHP’li Recai Çakır, Kurucaşile’de CHP’li Uğur Güneş seçimin galibi oldu.

DÜZCE ‘DEVAM’ DEDİ

Düzce’de resmi olmayan sonuçlarına göre, AK Parti Faruk Özlü, belediye başkanı oldu. Partililer ve vatandaşlar Özlü’nün seçilmesinin ardından Düzce Belediyesi binası önünde kurulan ramazan etkinlik çadırında toplanarak kutlama yaptı. İlçelerde ise Yığılca’da AK Parti’li Selami Savaş, Gümüşova’da AK Parti’li Kenan Sübekçi, Çilimli’de AK Parti’li Yılmaz Yıldız, Gölyaka’da MHP’li Muzaffer Coşkun Cumayeri’nde MHP’li Mustafa Koloğlu ve Kaynalı’da MHP’li Eftal Altundal, Akçakoca’da CHP’li Fikret Albayrak seçildi.

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Bu arada Yeniden Refah Partisi’nden Düzce Belediye başkan adayı olan türkücü Davut Güloğlu resmi olmayan sonuçlara göre en çok oyu alan ikinci isim oldu.

GÜMÜŞHANE’DE BAŞER DÖNEMİ

Gümüşhane’de kesin olmayan sonuçlara göre, MHP’li Vedat Soner Başer, belediye başkanı oldu. Kelkit’te AK Parti’li Ünal Yılmaz, Kürtün’de AK Parti’li Ahmet Kanat, Köse’de MHP’li Turgay Kesler, Torul’da MHP’li Evren Evrim Özdemir ve Şiran’da DP’li Abdulbaki Kara seçimin galibi oldu. (Selda FIRAT / DHA)