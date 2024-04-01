Yerel Seçim Sonuçları 2024 | İmamoğlu yeniden

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31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri’nde şüphesiz en merak edilen yerlerin başında megakent İstanbul geliyordu. İstanbul’da 33 bin 327 sandıkta 11 milyon 314 bin 534 seçmen oy kullanacaktı. 22’si siyasi parti 27’si bağımsız olmak üzere 44 erkek, 5 kadın aday mücadeleye girişmişti. Yeniden CHP’nin adayı olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart 2019 seçimlerini çok az farkla kazanmış, AK Parti’nin yaptığı itiraz üzerine 23 Haziran’da tekrarlanan seçimi de oy farkını 806 bine çıkararak kazanmıştı. 31 Mart 2024 seçimlerine de Ekrem İmamoğlu iddialı bir kampanya ile hazırlanırken, en büyük rakibi Cumhur İttifakı’nın adayı Murat Kurum da başta kentsel dönüşüm projeleri olmak üzere etkili bir kampanya yürütmüştü. Dün akşam saat 22.30’da resmi olmayan sonuçlara göre, sandıkların yüzde 73.41’i açıldı. 6.417.896 oy sayıldı. Bu oyların 6.282.989’u geçerli sayıldı. Ekrem İmamoğlu, yüzde 50.4’le oyların 3.201.430’unu alarak seçimin galibi oldu. En yakın rakibi Murat Kurum ise yüzde 40.87’le 2.596.094 oy aldı. YRP adayı Mehmet Altınöz yüzde 2.01’le 127.868 oy topladı. DEM Parti adayı Meral Danış Beştaş yüzde 1.92 ile 122.270 oy aldı. Zafer Partisi adayı Azmi Karamahmutoğlu yüzde 1.04’le 66.202 oy alırken, İYİ Parti adayı Mehmet Satuk Buğra Kavuncu yüzde 0.62’yle 40.356 oy aldı. Saadet Partisi adayı Birol Aydın yüzde 0.36’lık oy oranıyla 23.624 oy aldı.

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MECLİS’TE ÜSTÜNLÜK CHP’YE GEÇTİ

İl Genel Meclisi’nde de CHP üstünlüğü ele geçirdi. 2019 seçimlerinde yüzde 38.53 oy alan CHP, bu seçimde bu oranı yüzde 45.32’ye çıkartarak meclisteki üstünlüğü AK Parti’den geri aldı. AK Parti 2019 seçimlerinde yüzde 45.57 oy alırken bu seçimde ise yüzde 41.15’te kaldı.

CHP’DE SEVİNÇ

Saat 17.00’da sandıkların kapanarak sayımın başlamasının ardından CHP İstanbul İl Binası’nda coşkulu bir hava hakim oldu. Ekrem İmamoğlu, seçim sonuçlarını il binasında takip etti. Sonuçları il binası önünde kurulan çadırda 100’den fazla gazeteci takip etti. İstanbul’da oyların yaklaşık yüzde 40’ı açıldığında İmamoğlu kameraların karşısına geçerek çıkan sonuçlardan memnuniyet duyduklarını ancak seçimin hala sonuçlanmadığını dile getirdi. Saatler ilerledikçe CHP’nin zaferi kesinleşti ve CHP İl Başkanlığı’nda alkışlar yükselmeye başladı. Bina önüne gelen vatandaşlar ellerinde CHP bayrakları ve meşalelerle İmamoğlu için destek sloganları attı.

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İMAMOĞLU’NDAN TEŞEKKÜR KONUŞMASI

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Bir milyonun biraz daha üzerindeki bir farkla birinci durumdayız” dedi. İBB Başkanı ve CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu, seçim sonuçlarıyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “1 milyonun biraz daha üzerinde bir farkla birinci durumdayız. İBB seçimleri bu an itibarıyla artık yeni dönemdeki yetkiyi İstanbul halkı 16 milyon insanımızla birlikte bize vermiştir diyebiliriz.

İSTANBUL İTTİFAKI VURGUSU

Bu başarının elbette paydaşları var. Çok saygıdeğer Genel Başkanımız Özgür Özel’e, merkez yönetim kurulu üyelerimize, parti meclis üyelerimize, milletvekillerimize çok çok teşekkür ediyorum. Elbette İstanbul ittifakını içselleştiren ve bu ittifakı güçlendiren İstanbul’daki halkımıza, insanlarımıza, kadınlara, çocuklara, gençlere, İstanbul ittifakı kavramını ruhen, bedenen kabul eden herkese, halkın oluşturduğu vicdan ittifakına yürekten teşekkür diyorum. Emeklilere, gençlere, işçilere, emekçilere, iş insanlarına, herkese yürekten teşekkür ediyorum.”

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‘KALE’LER EL DEĞİŞTİRDİ

- İstanbul’da 2019 seçimlerinde 24 ilçede kazanan AK Parti, bu kez 13 belediyeyi aldı. CHP ise 14 olan ilçe sayısını 26’ya çıkarttı. MHP’nin tek belediyesi olan Silivri CHP’ye geçti. AK Parti’nin kurulduğu günden bugüne kadar kaybetmediği ilçelerin bir kısmı CHP’ye geçti. 2019 seçimlerinde AK Parti’nin kazandığı Bayrampaşa, Beyoğlu, Çatalca, Çekmeköy, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Sancaktepe, Şile, Tuzla ve Üsküdar resmi olmayan sonuçlara göre CHP’ye geçti. MHP’nin tek belediye başkanlığı olan Silivri’de de CHP’li aday kazandı. CHP 2019 seçimlerinde kazandığı ilçelerde kaybetmedi.

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KİMLER SEÇİLDİ

İstanbul’da ilçe belediye başkanlıklarını şu isimler kazandı:

- Çatalca - Erhan Güzel (CHP),

- Silivri - Bora Balcıoğlu (CHP),

- Arnavutköy - Mustafa Candaroğlu (AK Parti),

- Büyükçekmece - Hasan Akgün (CHP),

- Beylikdüzü - Mehmet Murat Çalık (CHP),

- Bahçelievler - Hakan Bahadır (AK Parti)

- Küçükçekmece - Kemal Çebi (CHP),

- Esenyurt - Ahmet Özer (CHP),

- Avcılar - Utku Caner Çaykara (CHP),

- Başakşehir - Yasin Kartoğlu (AK Parti),

- Eyüpsultan - Mithat Bülent Özmen (CHP),

- Sultangazi - Abdurrahman Dursun (AK Parti),

- Sarıyer - Mustafa Oktay Aksu (CHP),

- Beşiktaş - Rıza Akpolat (CHP),

- Şişli - Resul Emrah Şahan (CHP),

- Fatih - Mehmet Ergün Turan (AK Parti),

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- Zeytinburnu - Ömer Arısoy (AK Parti),

- Bakırköy - Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu (CHP),

- Bağcılar - Abdullah Özdemir (AK Parti),

- Bayrampaşa - Hasan Mutlu (CHP),

- Güngören - Bünyamin Demir (AK Parti),

- Gaziosmanpaşa - Hakan Bahçetepe (CHP),

- Kağıthane - Mevlüt Öztekin (AK Parti),

- Esenler - Mehmet Tevfik Göksu (AK Parti),

- Beyoğlu - İnan Güney (CHP),

- Beykoz - Alaattin Köseler (CHP),

- Şile - Özgür Kabadayı (CHP),

- Tuzla - Eren Ali Bingöl (CHP),

- Pendik - Ahmet Cin (AK Parti),

- Kartal - Gökhan Yüksel (CHP),

- Sultanbeyli - Ali Tombaş (AK Parti),

- Maltepe - Esin Köymen (CHP),

- Ataşehir - Onursal Adıgüzel (CHP),

- Kadıköy - Mesut Kösedağı (CHP),

- Üsküdar - Sinem Dedetaş (CHP),

- Ümraniye - İsmet Yıldırım (AK Parti),

- Sancaktepe - Alper Yeğin (CHP),

- Çekmeköy - Orhan Çerkez (CHP),

- Adalar - Ali Ercan Akpolat (CHP)

İŞTE İSTANBUL’UN KADIN BAŞKANLARI

- 2024 seçimlerinde İstanbul’da 3 kadın aday seçilerek ilçe belediye başkanı oldu. CHP’li Esin Köymen Maltepe Belediye Başkanı, CHP’li Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu Bakırköy Belediye Başkanı ve yine CHP’li Sinem Dedetaş ise Üsküdar Belediye Başkanı olarak seçildi.